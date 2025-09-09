Hollow Knight: Silksong – So schaltet ihr einen geheimen Modus sofort per Code frei

Wer sich in diesen Tagen in Hollow Knight: Silksong mit Hornet herumtreibt, dem fällt sicherlich auf, dass dies gewiss kein einfaches Unterfangen ist. Zumindest dürfte das der Eindruck vieler Fans sein, aber wer sich nach einer richtigen Herausforderung sehnt, dem kann schnell geholfen werden.

Ähnlich wie im Vorgänger gibt es nämlich auch in Silksong einen Modus, bei dem euer Speicherstand automatisch gelöscht wird, sobald ihr einmal sterbt. Normalerweise müsst ihr dafür erst einmal die Credits erreichen, aber es gibt einen Weg, diesen Schwierigkeitsgrad sofort freizuschalten – falls ihr ohne Umschweife in euer Verderben rennen wollt.

Hollow Knight: Silksong – Mit diesem Cheat-Code schaltet ihr den Steel Soul-Modus frei

Fans wissen natürlich, um welchen Modus es sich handelt: Steel Soul. Diesen hat es bereits im erste Teil gegeben und er sorgt dafür, dass euer Speicherstand umgehend gelöscht wird, sobald ihr auch nur einziges Mal das Zeitliche segnet. In Hollow Knight: Silksong gibt es diese Möglichkeit auch wieder, falls ihr denkt, ihr seid ohnehin allen Gefahren gewappnet.

Sofern ihr von Anfang an in diesem Modus euer Glück auf die Probe stellen wollt, müsst ihr lediglich einen kleinen Cheat-Code nutzen. Dieser schaltet den Steel Soul-Modus sofort frei, wodurch ihr ihn verwenden könnt, ohne vorher das Hauptspiel beenden zu müssen. Für alle Hartgesottenen unter euch ein wahrer Segen.

Lesetipp: Wenige Stunden nach Release war Silksong bereits durchgespielt

Alles was ihr tun müsst? In den Extras-Bereich im Hauptmenü von Hollow Knight: Silksong wechseln und dort mit dem Controller folgende Eingabe tätigen: Hoch, Runter, Hoch, Runter, Links, Rechts, Links, Rechts. Eine Anlehnung an den alten Konami-Code. Ist die Eingabe korrekt, hört ihr einen kurzen Sound und der Bildschirm blitzt kurz auf. Ein Dank geht raus an den oder die Reddit-Nutzer*in Buttnugtaster (was für ein herrlich wilder Name).

Ihr solltet euch das gut überlegen

Anschließend könnt ihr beim Starten eines neuen Speicherstands auswählen, ob ihr den normalen oder den Steel Soul-Modus wollt. Bevor ihr euch auf diesen stürzt, solltet ihr aber noch einmal vorher nachdenken: Wollt ihr es euch wirklich noch schwerer machen und im schlimmsten Falle ohne Vorwissen in einen fiesen Boss laufen und damit euren Speicherstand verlieren?

Die Wahl liegt natürlich vollkommen bei euch, aber das Metroidvania ist bereits ohne diese enorme Einschränkung kein Zuckerschlecken. Wie uns Hornets Ausflug bisher gefallen hat, erfahrt ihr übrigens in unserem Test zu Hollow Knight: Silksong.

Quelle: Reddit / @Buttnugtaster