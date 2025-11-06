Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung – 5 Dinge, die ihr vor dem Spielen unbedingt wissen solltet

The Legend of Zelda ist zurück, wenn auch mit Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung etwas anders als ihr das von der Reihe mit der titelgebenden Prinzessin und dem in grün gehüllten Recken Link gewohnt seid.

Statt Rätseln und Dungeons rückt der neue Musou-Ableger nämlich wie für das Franchise üblich die kolossalen Massenschlachten ins Rampenlicht und lässt euch in wenigen Sekunden durch Horden von Gegnern pflügen. Trotz des eher simplen Kernprinzips haben wir ein paar wichtige Tipps, die ihr am besten von der ersten Spielminute an im Hinterkopf behaltet.

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung – Beachtet die Kameradenaufträge

Die Anzahl an verschiedenen Missionsmöglichkeiten in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung kann zu Beginn schon gerne mal verwirren, denn neben Haupt- und Nebenquests sowie den Hyrule-Missionen warten auch die Kameradenaufträge auf euch. Dabei handelt es sich schlichtweg um bestimmte Bedingungen, deren Erfüllung euch dann mit wertvollen Items belohnt.

Lesetipp: So steht es um die Spielzeit von Chronik der Versiegelung

So müsst ihr beispielsweise mit zwei spezifischen Charakteren einen Synchronangriff ausführen, eine festgelegte Menge an Gegnern plattmachen oder gewisse Gegenstände einlagern, bevor ihr in die Schlacht zieht. Wer schon früh darauf achtet, die nebenbei zu erledigen, darf sich nicht nur über einen vollen Beutel freuen, sondern spart sich später auch eine Menge Grinding.

Weitere Tipps gibt’s auf der nächsten Seite!