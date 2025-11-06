Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung – So viele Stunden braucht ihr für die Zelda-Klopperei

Rund zweieinhalb Jahre nach dem Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dürft ihr mit Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung nun endlich wieder in das titelgebende Königreich reisen.

Wie der Name schon verrät, stehen dieses Mal jedoch nicht Rätsel oder das Erkunden der Open World auf dem Plan, sondern das Verdreschen von hunderten von Bokblins, Echsalphos und Sonau-Konstrukten. Doch wie ist es um die Spielzeit von Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung bestellt? Wir verraten euch, wie lange euch die Massenschlachten voraussichtlich beschäftigen.

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung – So steht es um die Spielzeit

Damit wir auch wirklich alle Arten von Spieler*innen abholen, drosseln wir die Spielzeit von Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung mal in drei verschiedene Kategorien auf. Allerdings solltet ihr wissen: Selbst dann, wenn ihr wirklich nur schnellstmöglich die Hauptgeschichte erleben wollt, kommt ihr um den Abschluss einiger Nebenmissionen nicht herum, damit eure Charaktere ein entsprechendes Level besitzen und stark genug sind, um mit den späteren Herausforderungen der Story fertig zu werden.

Sollte das euren Ambitionen entsprechen, dürfte euch die Nintendo Switch 2 wohl nach dem Abspann eine ungefähre Spielzeit von rund 20 Stunden verbuchen. Wer ein bisschen mehr, aber nicht alles erleben will, kommt vermutlich bei unserer Erfahrung während des Testens von Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung raus: Wir haben neben den Hauptmissionen auch alle Nebenquests erledigt sowie eine gute Menge an Kameradenaufträgen, hatten damit etwas mehr als 30 Stunden auf dem Tacho.

Wollt ihr hingegen wirklich alle goldenen Punkte auf der Karte abhaken, jede vom Spiel gestellte Bedingung erfüllen und die daraus resultierenden Belohnungen einkassieren, solltet ihr nochmal mehr Zeit einplanen und landet dann vermutlich bei rund 40 bis 50 Stunden Spielzeit. Die genaue Zahl hängt letztendlich davon ab, wie effizient ihr bei den Kameradenaufträgen vorgeht, denn viele davon lassen sich bequem nebenbei abschließen.

Faktoren wie Können und Vertrautheit sowie der ausgewählte Schwierigkeitsgrad sind natürlich nicht unerheblich, außerdem hilft der Koop-Modus dabei, das Ganze zu beschleunigen, schließlich könnt ihr euch innerhalb der Missionen aufteilen und so an mehreren Orten gleichzeitig kämpfen.