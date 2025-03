inZOI: 7 Features sind besonders wichtig – aber ihr könntet sie leicht übersehen

Wenn ihr ganz frisch in inZOI gestartet seid, kann es vorkommen, dass ihr euch vielleicht ein bisschen verloren fühlt. Vor allem, wenn ihr bisher nur die Funktionsweise von Die Sims gewohnt wart.

Damit ihr direkt den Überblick darüber habt, wie ihr wichtige Gameplay-Elemente nutzen könnt, ohne ewig zu suchen und herumzuprobieren, stellen wir euch diese einmal gesammelt vor.

Die Welt von inZOI erkunden

Nach dem Charaktereditor und anschließendem Baumodus seid ihr endlich in eure eigenen vier Wände gezogen und wollt mit dem eigentlichen Gameplay loslegen, das sich natürlich auch außerhalb des Eigenheims abspielt. Aber wo soll es eigentlich hingehen, und wie? Wenn ihr einfach drauf losrennen möchtet, könnt ihr die Steuerung eures Zoi per WASD übernehmen und mit Shift rennen. Passt jedoch unbedingt auf, dass ihr nicht einfach so mir nichts, dir nichts über die Straße rennt und mit einem Kühlergrill Bekanntschaft macht.

Per Mauszeiger lässt sich ein Ort suchen, an den sich euer Zoi nach erteiltem Befehl bewegt. Wenn ihr allerdings einen bestimmten Ort anvisieren wollt, gibt es bessere Tools. Mit „M“ ruft ihr die Karte auf und könnt anhand der verschiedenen Marker sehen, wo euer Zoi sich die Zeit vertreiben kann. Shops, Parks, eine Kunstgalerie und eine Buchhandlung gehören unter anderem zu den hierbei interessanten Orten. Öffnet ihr das Smartphone mit „P“ gibt es dort eine Terminplan-App zu entdecken, in der ihr spezielle Ziele für gewisse Uhrzeiten und Zeitspannen einstellen dürft.

Extra-Tipp: Mit Linksklick auf euren Zoi öffnet ihr eine Auflistung besonderer Aktionen, wie heimlich einen Gegenstand fallen zu lassen.

Mit Freunden und Freundinnen abhängen

Wenn ihr in der Spielwelt von inZOI neue Bekanntschaften geschlossen habt, erweckt das in euch vermutlich ein Bedürfnis, diese Verbindung zu intensivieren. Wie aber schafft ihr es, andere ZOIs dazu zu bringen, sich mit euch zu treffen? Dafür stehen euch mehrere Herangehensweisen zur Verfügung.

Das Beziehungsmenü zeigt euch all eure Bekanntschaften und deren Details an. Credit: inZOI Studio / Krafton

Ihr könnt zum Beispiel auf eine freie Fläche neben euch klicken, die Option „Herbeirufen“ wählen und anschließend aus eurer Beziehungsliste Personen auswählen, die zu euch kommen sollen. Es ist außerdem möglich, direkt im Beziehungsmenü (Taste „R“) mit dem Button „Rückruf“ Zois zu euch zu bitten. Diesen findet ihr auch in der Kartenansicht, wenn ihr einen Ort auswählt, an den ihr gehen wollt. Soll ein anderer Zoi euch bei einem Date, einer Party oder zum Altar begleiten, müsst ihr ein entsprechendes Event in eurem Terminkalender anlegen.

Freien Willen und Bedürfnisse beeinflussen

Für den Fall, dass euer Zoi euch zu eigenständig unterwegs ist und ihr lieber jeden Schritt einzeln planen wollt, könnt ihr ganz einfach „T“ oder den Schalter oben links vom Bild eures Zoi am unteren Bildschirmrand betätigen. Damit deaktiviert ihr nämlich die Autonomie.

Jetzt müsst ihr euch allerdings selbst darum kümmern, dass eure Zois ihre Bedürfnisse rechtzeitig erfüllen. Die schnelle Lösung lautet im Notfall, die entsprechende Übersicht zu öffnen und auf das Icon zu drücken, welches euch gerade am meisten Sorge bereitet. Klickt ihr zum Beispiel auf das Bett-Symbol, sucht euer Zoi automatisch den nächstgelegenen Ort für ein Nickerchen.

Donuts mit besonderen Effekten kaufen

Wollt ihr ohne zu warten oder passende Situationen zu schaffen eine Bedürfnisanzeige mit einem Mal auffüllen, bietet sich ein schmackhafter Donut an. Diese bekommt ihr im Menü der Zoi-Karte (Taste „O“) unter dem Punkt „Miau-Shop„. Dort handelt ihr mit der Währung Miau-Coins, welche ihr für erfüllte Verlangen erhaltet, die euch oberhalb des Porträts eures Zoi angezeigt werden. Für 10 Miau-Coins erhaltet ihr beispielsweise einen Donut zum Auffüllen der Hygiene-Anzeige.

In inZOIs Miau-Shop könnt ihr Donuts mit allerlei Formen und Farben erwerben, die verschiedene Effekte auf eure Zois ausüben. Credit: inZOI Studio / Krafton

Auch die Emotionen der Zois lassen sie über fettiges Gebäck beeinflussen. Wie sich ein Zoi gerade fühlt, zeigt ein Feld unten links neben dem Charakterbild. Die Punkte daneben zeigen den Verlauf der Stimmung. Hovert ihr über einen dieser Punkte, seht ihr genau, welche Aktionen den Gefühlszustand ausgelöst haben.

Das Leben in der Stadt und Karma-Werte formen

Unten rechts am Bildschirmrand prangt eine Hand, über der eine Kugel schwebt. Diese, eine dazugehörige App oder die Taste „M“, müsst ihr anwählen, wenn ihr eure Stadt bearbeiten wollt. Und zwar nicht nur optisch mit verschiedener Bepflanzung und Dekorationen im Unterpunkt „Stadtdekoration“, welcher übrigens auch das Wetter direkt beeinflussbar macht.

Navigiert ihr bei „Zois verwalten“ zu „Karma-Bericht„, findet ihr ein einzigartiges Feature der Lebenssimulation. Alle Bewohner*innen der Stadt tragen zu einem gemeinsamen Karma-Wert bei, in dem sie Aktionen mit roten oder blauen Markierungen ausführen. Zois mit schlechtem Karma werden zu Geistern und müssen sich erst wieder reinwaschen, bevor sie weiterziehen können. Gibt es zu viele Geister in der Stadt, wird es schwierig, neue Familien zu gründen und Kinder zu bekommen. Mit Tadel oder Komplimenten beeinflusst ihr Zois mit schlechtem oder guten Karma, ihre Richtung entweder zu ändern oder beizubehalten.

Spannend ist außerdem der Punkt „Stadt verwalten„. Hier ist es möglich, die Häufigkeit bestimmter Ereignisse in eurer Stadt zu regulieren. Vermindert ihr etwa die Brandverhinderungsquote massiv, entstehen viel öfter gefährliche Feuer. Rechts von den Reglern seht ihr eine Statistik über verschiedene Zwischenfälle in der Welt, wie beispielsweise Tode oder Autounfälle.

Den Haushalt sauber halten

In inZOI müsst ihr richtig putzen, um eure Umgebung sauber zu halten und damit zum Wohlergehen eurer Zois beizutragen. Ob ein Zimmer dreckig ist, ist ziemlich leicht an einer erdigen beziehungsweise staubigen Textur zu erkennen. Sobald diese auftritt, solltet ihr euch einen Besen, Staubsauger oder Mop schnappen (erhältlich im Baumenü), auf den Boden des Raums klicken und „Hier putzen“ auswählen. Manche Möbelstücke wie Tische können auch einzeln, ohne zusätzliches Equipment sauber gemacht werden.

Mir egal, wie spät es ist. Jetzt wird erstmal gestaubsaugt. Credit: inZOI Studio / Krafton

Sieht euer Zoi selbst ziemlich krustig aus, braucht er oder sie wahrscheinlich frische Wäsche. Wenn ihr euch eine Waschmaschine angeschafft habt, ist dieses Problem ganz leicht zu lösen. Ihr müsst nur auf das Gerät klicken und „Waschen“ initiieren.

Gameplay-Einstellungen vornehmen

Es lohnt sich unbedingt, die Optionen im Spielmenü zu kennen, da hier sehr wertvolle Anpassungen vorgenommen werden können. Neben den üblichen Einstellungen wie Audio und Grafik dürft ihr hier nämlich auch am Gameplay schrauben. Beispielsweise lässt sich die Länge eines Tages bestimmen, manuelles Autofahren aktivieren und der freie Wille standardmäßig ausschalten.

Wir empfehlen vor allem, das automatische Schließen von Pop-up-Fenstern auszustellen, da euch sonst aufploppende Texte nur wenige Sekunden angezeigt werden. Wenn ihr eine Entscheidung fällen sollt, nimmt euch das Spiel diese sogar nach der kurzen Zeitspanne ab. Spart euch den Stress also lieber.

Welche Gedanken wir noch so über inZOI zu teilen haben, lest ihr in unserem Test der Lebenssimulation in ihrer Early Access-Phase.