inZOI: Kaufen oder nicht kaufen? Das müsst ihr vor eurer Entscheidung unbedingt wissen

Mit seiner schimmernden Optik und top modernen Grafik kann inZOI schon bei erster Betrachtung schnell dazu verlocken, nach der Brieftasche zu greifen. Der Hype um die schicke Lebenssimulation ist seit den ersten Ankündigungen bereits deutlich spürbar.

Doch bevor ihr euch final dazu entscheidet, die Moneten fließen zu lassen, solltet ihr einige wichtige Punkte in Betracht ziehen, um sicherzustellen, dass ihr genau wisst, was euch erwartet und wie ihr das Ganze überhaupt zum Laufen bekommt.

inZOI: Auf dieser Plattform spielbar

Wenn ihr euch inZOI ab dem Early Access Release am 28. März 2025 um 1:00 zulegen möchtet, ist dafür ein Steam-Account zwingend notwendig. Die Vertriebsplattform ist nämlich zu Beginn die einzige, auf der die Lebenssimulation angeboten wird. Entweder müsst ihr Steam auf einem Laptop oder Rechner, der mit Windows 10 oder 11 läuft (Mac-Produkte also ausgeschlossen), installiert haben, oder ihr besitzt ein Steam Deck.

Valves Handheld soll laut den Entwickler*innen von inZOI durchaus geeignet sein, das Spiel zum Laufen zu bringen, auch wenn eine Optimierung noch aussteht. Gegebenenfalls sind vor dem Start einige Settings umzustellen.

Solltet ihr allerdings auf einen Release für PlayStation 5 und Xbox Series hoffen, seid ihr leider noch zu früh dran. Konsolen will man erst zum Full Release bedienen, für den bisher noch kein Termin bekannt ist. Auf Controller müsst ihr selbst am PC übrigens erstmal vollständig verzichten, die wird inZOI zur Veröffentlichung nämlich nicht unterstützen.

Systemanforderungen für inZOI – unbedingt prüfen

Wollt ihr einen PC nutzen, um inZOI spielen zu können, dann Achtung: Die aufgestellten Systemanforderungen sind nicht ganz ohne. Wer sich zuvor mit Konkurrent Die Sims 4 auf einem einfachen Laptop ausgetobt hat, muss für inZOI eventuell aufrüsten, was unter Umständen richtig ins Geld gehen kann.

Hier die Liste der Mindestvoraussetzungen an eure Hardware, welche erfüllt sein müssen, damit inZOI ohne schwerwiegende Einschränkungen funktioniert:

Prozessor Intel i5 10400, AMD Ryzen 5 3600 Arbeitsspeicher 12 GB RAM Grafikkarte NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM) Speicherplatz 40 GB verfügbarer Speicherplatz minimale Systemanforderungen von inZOI

Diese Bauteile sind für inZOI empfohlen und liefern euch das bessere Ergebnis in Bezug auf Grafik und flüssige Abläufe:

Prozessor Intel i7 12700k, AMD Ryzen 7 7800x3D Arbeitsspeicher 16 GB RAM Grafikkarte NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM), AMD Radeon RX 6800 XT (16GB VRAM) Speicherplatz 60 GB verfügbarer Speicherplatz empfohlene Systemanforderungen von inZOI

Bepreisung des Spiels und von zusätzlichen Inhalten

Häkchen hinter die passende Technik gesetzt? Dann interessiert euch jetzt bestimmt das nötige Budget. 39,99 Euro werden an Steams virtueller Kasse für inZOI fällig. Von Die Sims seid ihr es vielleicht gewohnt, danach noch Erweiterungspacks nachkaufen zu müssen, um beispielsweise Jahreszeiten ins Spiel zu bringen. Für inZOI gilt das nicht, zumindest nicht während der Early Access-Phase nach Launch. Alle Updates beziehungsweise DLCs sollen in dieser Zeitspanne kostenlos bleiben. Auch vor Mikrotransaktionen muss sich (bisher?) niemand fürchten.

Habt ihr vor auf den Full Release zu warten, solltet ihr dabei im Hinterkopf behalten, dass ab dann ein erhöhter Preis gelten wird, dessen genaue Zahl wir allerdings noch nicht kennen. Bis es so weit ist, wird mindestens ein Jahr vergehen, wie die Entwickler*innen momentan schätzen.

Noch im Early Access

Für alle, die mit dem Begriff nicht vertraut sind: Early Access bedeutet, dass sich ein Spiel eigentlich noch in der Entwicklung befindet und daher nicht den Status eines vollwertigen Titels innehat. Von Fall zu Fall kann das unterschiedliche Aspekte betreffen.

Für inZOI heißt Early Access vor allem, dass die Lebenssimulation noch nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft hat und sich künftig weitere Inhalte zufügen möchte. Die Grundelemente des Gameplays, und dabei vor allem der Charaktereditor und Baumodus, stehen schon jetzt in beachtlichem Umfang und weitgehend fehlerfrei funktionsfähig zur Verfügung.

Und damit kein vollwertiges Game

Es hakt allerdings noch an einer vernünftigen Übersetzung ins Deutsche. An einigen Stellen im Guide sind Anweisungen zur Fettung ausgeschrieben. Auch bei der Kleider- und Möbelauswahl wird Anpassungsbedarf sichtbar – hier schöpft ihr momentan aus einem recht überschaubaren Repertoire. Schwimmbecken, Krankenhäuser, aktives Gameplay in der Schule, Haustiere und viele andere Inhalte fehlen außerdem zum Release, sollen aber nachgeliefert werden.

Eine Roadmap für das Jahr 2025, welche einige dieser Baustellen aufgreift, ist bereits online zugänglich:

Schon im August beispielsweise soll Schwimmen möglich sein und sogar noch davor erscheint im Mai ein offizielles ModKit. Mit einer vollständigen Sammlung aller Die Sims 4-Erweiterungen kann inZOI zwar vorerst nicht mithalten, dafür kostet die neue Lebenssimulation im Early Access allerdings auch nur so viel wie ein Sims-DLC zum Vollpreis.

Kritiken und Checkliste

Kritikpunkte, die aktuell zu inZOI im Internet kursieren, beziehen sich häufig auf eine leer wirkende Spielwelt und die von einigen als schwach empfundene Persönlichkeit beziehungsweise Ausdrucksstärke der sogenannten Zois. So soll es Tester*innen teilweise schwerfallen, spaßige Geschichten rund um ihre Charaktere zu schaffen und dabei unvorhersehbare Momente zu erleben. Die Möglichkeiten für kreativen Freiraum bei der Gestaltung von Figuren und Häusern erfahren derweil starkes Lob. Ist euch also vor allem der Design-Aspekt wichtig, werdet ihr definitiv auf eure Kosten kommen.

Hier noch einmal die wichtigsten Punkte für eure Kaufentscheidung zusammengefasst:

inZOI erscheint am 28. März um 1:00

Der Release erfolgt im Early Access , das Spiel ist also noch nicht fertig

, das Spiel ist also noch nicht fertig Ihr braucht einen Steam-Account

Eure Hardware (Laptop, Rechner oder Steam Deck) muss die Mindestanforderungen erfüllen

erfüllen MacOS ist nicht mit inZOI kompatibel

mit inZOI kompatibel Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series folgen zum Full Release

folgen zum Full Release Ihr könnt keinen Controller anschließen

anschließen Ihr müsst 39,99 Euro zahlen, zum Full Release erhöht sich der Preis

zahlen, zum Full Release erhöht sich der Preis DLCs sind im Early Access kostenfrei, Mikrotransaktionen gibt es nicht

Ansonsten kann es, wie eigentlich immer, hilfreich sein, das Gameplay erst bei Content Creator*innen zu verfolgen, um zu beurteilen, ob ihr daran eventuell Freude findet. Wir bei 4P jedenfalls betrachten den aktuellen Stand von inZOI sehr positiv, wie ihr unserem Test entnehmen könnt. Eine angenehmere Heranführung an die gebotenen Optionen hätte das Spielerlebnis für uns noch ein Stück besser machen können.

