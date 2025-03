inZOI: So erstellt ihr eure eigenen Items

Eines der Highlights der neuen Lebenssimulation inZOI sind auf jeden Fall die vielen Möglichkeiten, sowohl die eigenen Charaktere als auch das Eigenheim zu gestalten. Gestützt durch diverse KI-Features eröffnet euch das Spiel etliche Freiheiten, individuelle Ideen umzusetzen.

Besonders aufregend: Ihr könnt eigene Items in die Welt der Zois transportieren und seid nicht bloß an einen vorgefertigten Katalog gebunden. Wie ihr das anstellt und was es dabei zu beachten gibt, verraten wir euch.

inZOIs „3D-Drucker“-Feature benutzen

Das Feature, mit dem ihr quasi jedes erdenkliche Objekt in inZOI erschaffen könnt, nennt sich 3D-Drucker. Im Baumenü findet ihr diese Option unter dem Punkt „Fertigen„, symbolisiert durch einen funkelnden Hammer. Klickt ihr anschließend auf das linke der präsentierten Felder, gelangt ihr zur freien Objekterstellung. Hier werdet ihr dazu aufgefordert, ein Bild von dem Gegenstand hochzuladen, den ihr gerne als Item hättet.

Wichtig bei der Auswahl des Bildes zu beachten: Blendeffekte durch direktes Sonnenlicht sind möglichst zu vermeiden, um die Berechnung nicht zu beeinträchtigen. Eine zu detailreiche Umgebung kann dafür sorgen, dass das Objekt nicht korrekt herausgefiltert wird, weshalb es sich lohnen kann, vor dem Hochladen mit einer Fotobearbeitungssoftware den Hintergrund zu bereinigen oder direkt vor einer einfarbigen Wand zu fotografieren.

Einen einfachen Apfel bekommt inZOI erstaunlich gut importiert Credit: inZOI Studio / Krafton

Achtet außerdem darauf, dass der Winkel Aufschluss darüber gibt, wie das Objekt im dreidimensionalen Raum aussieht – eine leicht schräge Ansicht von oben eignet sich am besten. Ladet ihr bloß eine zweidimensionale Zeichnung oder ähnliches hoch, ist die Tiefenerfassung erschwert und ihr bekommt in den meisten Fällen einen Block mit flacher Vorderseite raus.

Habt ihr euch entschieden und die entsprechende Datei ausgewählt, müsst ihr einen Moment warten und könnt dann Einstellungen vornehmen. Der Weiter-Button bringt euch zur Ausrichtung. Stellt die Regler so ein, dass das Objekt orthogonal zur gezeigten Tischplatte steht, die in diesem Schritt noch die Mitte des Items schneidet. Dann drückt ihr erneut auf weiter und hebt das Objekt aufrecht in die Mitte der Tischplatte. Als Letztes braucht eure Kreation nur noch einen Namen und optional eine Beschreibung.

Bonus-Tipp: Um noch mehr gestalterische Freiheit zu nutzen, einfach eigene Texturen für Kleider oder Bilder hochladen oder neue von der integrierten KI berechnen lassen.

Items platzieren: Baumodus und Charaktereditor

Das fertige Item findet ihr in einer Sammlung im Menüpunkt „Fertigen“ zum Kauf für 100 Miau. Wollt ihr es in eurem Haus hinstellen, wählt ihr es, wie von anderen Einrichtungsgegenständen gewohnt, einfach aus und visiert mit der Maus den gewünschten Ort an. Falls es euch noch zu groß oder zu klein ist, klickt das Objekt an und geht auf „Bewegen, drehen, vergrößern„. Die drei eckigen Auswahlelemente lassen euch alle drei Dimensionen verzerren, sodass sehr große und recht kleine Teile möglich sind.

Mit dieser Anpassung bekommt ihr eure eigenen Items auch auf Oberflächen befördert. Hebt sie mit dem nach oben zeigenden Pfeil auf die richtige Höhe an und schiebt die mit den horizontalen Pfeilen umher, bis sie beispielsweise auf einem Regal drapiert sind.

Dieser kleine Kerl könnte eine schicke Kette sein, oder ein süßes Armband. Überall am Körper findet er Platz. Credit: inZOI Studio / Krafton

Auch außerhalb des Baumodus kommen die modellierten Stücke zum Einsatz, nämlich im Charaktereditor. Den Punkt 3D-Drucker entdeckt ihr hier ganz recht in der unteren Leiste, wieder als Unterpunkt zum Reiter „Fertigen“. Wählt den Teil des Körpers aus, der mit dem Objekt geschmückt werden soll und passt Position und Größe, wie zuvor in der Möbelanpassung gelernt, an. So entstehen beispielsweise individuelle Rucksäcke, Hüte oder Gesichtsmodifikationen.

Möbel und Kleidungsstücke aus vorgegebenen Teilen zusammenstellen

Übrigens hilft euch nicht nur der 3D-Drucker dabei, eigene Kreationen zu verwirklichen. Neben der Schaltfläche dazu seht ihr im Baumodus die Option „Benutzerdefinierte Möbel„, mit der ihr unter anderem Betten, PCs, Stühle und Tische aus mehreren vorgegebenen Teilen zusammenstellen könnt. Ähnliches ist auch im Charaktereditor mit Kleidungsstücken möglich, wenn ihr unter „Fertigen“ die zugehörigen Symbole ansteuert. Oberteile, Unterteile, Röcke und Halsketten sind anpassbar in Punkten wie Schnitt beziehungsweise Anhänger oder Ziffernblatt.

Wenn ihr gerne noch mehr über eure Möglichkeiten im Charaktereditor von inZOI erfahren möchtet, schaut doch in unseren vollständigen Guide zum Feature rein. (Link folgt)