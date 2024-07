Kann man Stardew Valley durchspielen? So gelangt ihr zu den Credits

Wo endet eigentlich ein Spiel wie Stardew Valley, in dem ihr jeden Tag ganz nach eigenem Gusto gestaltet und in eigenem Tempo eure persönlichen Ziele verfolgt? Auch wenn die Vermutung nahe liegt, dass es eigentlich gar keinen Abschluss geben kann, sieht die Wahrheit etwas anders aus.

Denn obwohl ihr im Prinzip so lange spielen könnt, wie ihr Spaß dran habt, existiert eine Szene mit Credits, welche die Komplettierung markiert. Welche Aufgaben müsst ihr erledigen, um diese zu triggern? Leichte Spoiler-Warnung vorweg.

Um Stardew Valley „durchzuspielen“ braucht es 100 Prozent Perfektion

Zu seiner Anfangszeit in den Jahren nach Release galt Stardew Valley inoffiziell als beendet, sobald ihr das Gemeindezentrum restauriert beziehungsweise dem Joja-Markt zum Erfolg verholfen hattet. Update 1.5 aus dem Jahre 2020 hat das System der Perfektion eingeführt, welches euch vor eine Reihe von Herausforderungen stellt, deren Bewältigung ein zu 100 Prozent vervollständigtes Spiel bedeutet.

Wie nahe ihr der Perfektion bereits in Zahlen gekommen seid, verrät euch der entsprechende Tracker in Mr. Qui’s Walnusszimmer auf der Ingwerinsel. Um dort hinzugelangen, müsst ihr zuerst das Boot im Hinterzimmer von Willys Anglerbedarf reparieren und anschließend im neuen Gebiet insgesamt 100 goldene Walnüsse sammeln. Steht euch der Perfektions-Tracker zur Verfügung, bekommt ihr von diesem einen Prozentwert mitgeteilt, der sich je nach Anzahl erfüllter Voraussetzungen erhöht.

100 Prozent gibt es, sobald ihr…

Alle Pflanzen und sammelbaren Items mindestens einmal in der Versandkiste platziert habt

und mindestens einmal in der Versandkiste platziert habt Jeder der vier Obelisken auf eurer Farm steht

auf eurer Farm steht Ihr die goldene Uhr gebaut habt

gebaut habt Die Quests der Abenteurergilde abgearbeitet habt

abgearbeitet habt Mit allen Bewohner*innen maximale Herzen erreicht habt

erreicht habt Alle eure Fähigkeiten auf Stufe 10 erhöht habt

erhöht habt Jede der sieben Sternenfall-Früchte gefunden habt

gefunden habt Jedes Rezept einmal angewendet habt

einmal angewendet habt Beim Crafting alle Gegenstände hergestellt habt

habt Von jedem Fisch ein Exemplar gefangen habt

ein Exemplar gefangen habt Im Besitz aller 130 goldenen Walnüsse seid

Die verschiedenen Aufgaben werden nicht gleich stark gewichtet, doch für die benötigte Gesamtpunktzahl müsst ihr jede einzelne von ihnen berücksichtigen. Einfach ist es nicht, aber wenn ihr erst einmal all eure Häkchen setzen konntet, bekommt ihr Zutritt zum Gipfel, einem Areal nördlich der Schienen. Dort erwartet euch eine spezielle Cutscene mit Credits-ähnlicher Sequenz, die euch wissen lässt, dass ihr es geschafft habt. Außerdem schaltet ihr zur Belohnung eine Statue der wahren Perfektion, goldene Hühner und Eier sowie einen besonderen Hut frei.

Solltet ihr Joja unterstützen, dann habt ihr seit Update 1.6 am PC die Möglichkeit, Perfektion käuflich von einem Angestellten zu erwerben. Dieser wird Kontakt zu euch aufnehmen, nachdem ihr das erste Mal mit dem Tracker interagiert. 1 Prozent Fortschritt kostet 500.000 Gold, diese Methode ist also alles andere als günstig. Den Gipfel des Berges, auf dem die Endszene stattfindet, erreicht ihr übrigens dank kleiner Tricks auch vorzeitig, allerdings bleibt diese Schummelei in Stardew Valley nicht ganz unbestraft.

Quellen: stardewvalleywiki.com