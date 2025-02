Kingdom Come: Deliverance 2 – 7 wichtige Tipps, die ihr zum Start kennen solltet

Schmiedesohn Heinrich bekommt als Protagonist von Kingdom Come: Deliverance 2 nichts geschenkt, sondern muss hart für die Erfüllung seiner Mission arbeiten. Egal ob er zum Beispiel heimlich hinter die Linien des Feindes vordringt oder seine Gegner mit direkten Angriffen aus dem Weg räumt, für die ihm aufgetragenen Quests muss er alles geben.

Es liegt in der Hand von euch Spielerinnen und Spielern, wie gut ihm das gelingen mag. Nehmt euch diesem Unterfangen aber besser nicht blauäugig an, denn die Spielwelt und ihre Mechaniken können erbarmungslos sein. Also macht euch am besten von Anfang an mit den wichtigsten Tricks vertraut, um euch später viel Ärger zu ersparen.

Lieber auf Nummer sicher gehen

Wie schon sein Vorgänger hat Kingdom Come: Deliverance 2 traditionsgerecht eine eigentümliche Speicherfunktion. Fortschritt wird beim Annehmen und Beenden jeder wichtigen Quest sowie nach dem Schlafen festgehalten. So kommt es vor, dass ihr längere Zeit ohne natürlichen Speicherpunkt zubringt. Ein ungeahnter Überfall während der Schnellreise kann reichen, um mühselig erarbeitete Erfolge mit einem Schlag zunichtezumachen.

Solche unangenehmen Situationen vermeidet ihr, in dem ihr immer genügend Retterschnaps einpackt, der dazu dient außerhalb von Kämpfen und Cutscenes den Speicherstand frei zu erneuern. Das Rezept erhaltet ihr schon sehr früh und könnt es an jedem Alchemietisch aus Nesseln und Tollkirschen herstellen. Habt ihr darauf keine Lust, könnt ihr Retterschnäpse auch einfach kaufen, beispielsweise in diversen Tavernen, bei denen ihr übrigens, sofern möglich, immer ein langfristiges Bett zum Speichern beziehen solltet.

Retterschnaps zu brauen ist recht einfach und dafür von sehr großem Nutzen. Credit: Warhores Studios

Bonustipp: Wenn ihr zu Beginn des Spiels kein Geld habt, um in einer Taverne zu übernachten, dann kehrt zu Bozena zurück. In dem Bett links neben der Tür dürft ihr immer schlafen.

Falls euer Vorrat an Alkohol sich an einer brenzligen Stelle dem Ende zuneigt, hilft nur noch im Menü „Speichern und Beenden“ auszuwählen und das Spiel danach neu zu starten. Somit kreiert ihr ebenfalls einen außerplanmäßigen Speicherstand. Seid aber gewarnt, sobald ihr diese Aktion ein zweites Mal ausführt, wird die vorige Anwendung überschrieben. Allein darauf verlassen solltet ihr euch daher nicht, sonst steckt ihr am Ende an einer Stelle fest und habt eventuell nur noch lang vergangene Stände zum Laden.

Keinen Skill vernachlässigen

Jeder Skill in Kingdom Come: Deliverance 2 wird irgendwann wichtig, nicht nur auf euren alltäglichen Abenteuern, sondern auch während der Hauptquest. Einen davon also für längere Zeit zu ignorieren, kann sich als großer Fehler herausstellen. Beispielsweise, wenn von euch verlangt wird, ein bestimmtes Schloss zu knacken und ihr zuvor geglaubt habt, ohne die Verwendung von Dietrichen voranzukommen. Oder vielleicht müsst ihr eine Quest mit Skillchecks auf Handwerkskunst bestehen, aber der Amboss hat euch nie regelmäßig zu Gesicht bekommen.

Wollt ihr bestens auf solche Situationen vorbereitet sein, solltet ihr auf ausgewogenes Fähigkeitentraining setzen. Heißt Tränke nicht immer nur aus Bequemlichkeit kaufen, sondern auch mal selbst zubereiten oder bei Gelegenheit am Wegesrand frische Kräuter aufsammeln. Welche Tätigkeiten genau bestimmte Werte vorantreiben, lest ihr unter dem Reiter „Spieler“ im Menü nach, wo ihr euch zusätzliche Infos ausgeben lassen könnt.

Vergesst nicht, dass euch entsprechende Lehrbücher, egal ob gekauft oder geklaut, Stufenaufstiege bezwecken. Sucht euch eine ruhige Ecke, wählt das Buch aus eurem Inventar und drückt dann die Taste für „Lesen“. Außerdem laufen in der Spielwelt Lehrmeister für unterschiedliche Fertigkeiten umher, die euch meist gegen Geld etwas beibringen. Wollt ihr speziell im Kampf aufsteigen, unterrichten euch Profis über wichtige Manöver und bieten euch Übungskämpfe an. Macht von diesen Möglichkeiten Gebrauch, wann immer ihr könnt.

Geld regiert auch diese Welt

Geld ist eine sehr wichtige Ressource in Kingdom Come: Deliverance 2 und ihr werdet ohne nur sehr beschwerlich vorankommen. Um möglichst schnell viele Münzen zu scheffeln, solltet ihr jeden besiegten Gegner looten und dessen Habseligkeiten in gutem Zustand bei passenden Händlern verkaufen. Rüstung werdet ihr beispielsweise am besten beim Rüstmeister los. Denkt daran, immer zu feilschen, damit ihr euren Ruf und eure Werte verbessert, um schnell vorteilhaftere Preise freizuschalten.

Mit ein bisschen Verhandlungsgeschick muss Heinrich nie den vollen Preis zahlen. Credit: Warhorse Studios

Allerdings haben nicht alle Handelsleute genug Geld, euch alles abzukaufen, was ihr loswerden wollt. Nutzt daher verschiedene Anlaufstellen und wartet darauf, dass bereits besuchte genügend Zeit hatten, ihre Kassen wieder aufzufüllen.

Wenn ihr euch irgendwo unentdeckt fühlt, beispielsweise schleichend bei Nacht, ist das die perfekte Gelegenheit, heimlich Truhen und Schränke zu leeren. Passt nur auf, dass ihr das Diebesgut möglichst weit weg vom Fundort verscherbelt, damit ihr kein Aufsehen erregt. Auf diese Weise solltet ihr schon in kürzester Zeit ein paar tausend Groschen zusammengesammelt haben.

Nie die Macht von Kleidung unterschätzen

Das Spiel bläut euch schon recht früh ein, dass die richtige Montur einen entscheidenden Unterschied dabei macht, wie ihr behandelt werdet. Macht nicht den Fehler, diese Lektion nicht ernst zu nehmen. Seid euch immer bewusst, dass wenn ihr in einer Konversation auf einen Skillcheck stoßt, eure Kleidung starken Einfluss auf eure verfügbaren Werte hat.

Soziale Werte wie Redekunst erfahren beispielsweise durch adlig aussehende Kleidung einen deutlichen Boost. In den Itembeschreibungen findet ihr die Spezifikationen eines Kleidungsstücks und könnt somit abschätzen, wie sich euer Auftreten dadurch verändert. Nicht nur in Dialogen wird eure Tracht wichtig, selbstverständlich entstehen dadurch auch eure Rüstwerte.

Jedes Kleidungsstück hat individuelle Werte in verschiedenen Kategorien und gleichzeitig einen veränderbaren Zustand. Credit: Warhorse Studios

Generell gilt: Legt euch ein Outfit zum Kämpfen mit starker Verteidigung zurecht, eines für den edlen Auftritt mit hohem Charisma und eines zum Schleichen, mit möglichst wenig Sichtbarkeit, Auffälligkeit und Geräuschpotenzial. Es kann aber auch nicht schaden, in jeden Look viel Charisma einfließen zu lassen, damit ihr zum Beispiel auch in eurer Rüstung in diesem Bereich punkten könnt, falls ihr keine Gelegenheit hattet, euch rechtzeitig umzuziehen.

Dinge, die ihr immer dabei haben solltet

Neben Retterschnaps gibt es noch ein paar weitere Items, die ihr immer in eurem Inventar haben solltet. Allen voran Verbände, die ihr zwingend und so schnell wie möglich anlegen müsst, wenn ihr blutet. Es kann je nach eurer Situation zu lange dauern, um neue Verbände aufzutreiben. Für aufgefrischte Lebenspunkte sorgt ein Ringelblumenaufguss, quasi ein Heiltrank in KCD.

Darüber hinaus sind getrocknete Lebensmittel essenziell, um aufkommendes Hungergefühl jederzeit stillen zu können. Reguläre Nahrung verdirbt oft schneller, als euch lieb sein wird. Mit getrocknetem Fleisch lässt sich praktischerweise auch euer Hund Köter füttern, daher lohnt sich vor allem diese Variante.

Genügend Dietriche solltet ihr ebenfalls immer zu Hand haben, um in den passenden Momenten Schlösser zu knacken. Dazu kommt Seife, mit der ihr an Stegen eure Wäsche wascht, ohne dafür das Badehaus besuchen zu müssen. Zu guter Letzt ist ein Beutel ratsam, der es euch erlaubt, außerhalb des Menüs auf ausgewählte Items zuzugreifen.

Ihr müsst nicht jeden Kampf bestehen

Falls ihr mit dem Mindset an Kingdom Come: Deliverance 2 herangeht, jeden erdenklichen Kampf gewinnen zu wollen, dann nehmt ihr euch gelinde gesagt viel vor. An manchen Passagen kommt ihr auch weiter, wenn ihr eine Niederlage akzeptiert. Alle Kämpfe sind prinzipiell schaffbar, aber Heinrich steckt auch schon mal rein nach der Logik der Spielwelt gesehen in Lagen, denen er eigentlich nicht gewachsen ist.

Ab hier geht es nicht mehr weiter, man kann nur noch neu laden und den Kampf ein weiteres Mal ausfechten beziehungsweise nach einer anderen Lösung suchen. Credit: Warhorse Studios

Bonustipp: Mit G werft ihr Steinchen und könnt Feinde ablenken, statt euch ihnen direkt zu stellen.

Solange ihr nach eurem Versagen nicht den Todesbildschirm angezeigt bekommt, geht das Spiel für euch weiter und ihr könnt trotzdem mit der Story fortfahren, wenn auch auf leicht abweichendem Wege. Es bringt durchaus Vorteile zu gewinnen, statt sich geschlagen zu geben, aber es ist keine Schande, sich eine schlechte Ausgangslage zuzugestehen oder mit anderen Mitteln als Gewalt ans Ziel zu gelangen.

Folgt zu Anfang der Hauptquest

Der wichtigste Tipp, den wir euch zum Abschluss geben wollen, ist: Folgt zu Beginn des Spiels der Hauptquest, auch wenn euch sofort der Drang der Entdecker in die große weite Welt hinauszieht. In deren Verlauf schaltet ihr fundamentale Ressourcen frei und bekommt nach und nach die wichtigsten Regeln auf natürlichem Wege beigebracht.

Dabei braucht ihr auch keine Angst haben, Nebenquests zu verlieren, weil ihr sie zu lange ignoriert habt. Sobald die Gefahr besteht, dass eine Nebenquest als nicht abgeschlossen gilt, warnt euch das Spiel zuvor und ihr könnt euch dazu entscheiden, euch noch Zeit zu nehmen.

Sobald ihr das Gefühl habt, mit den grundlegendsten Annehmlichkeiten versorgt zu sein, lohnt es sich auf jeden Fall auch jede Menge Nebenquests in Angriff zu nehmen. Auf diesem Wege verdient ihr euch Geld oder nützliche Items und levelt gleichzeitig Fähigkeiten, sodass ihr später nicht erst aufholen müsst.

Ob euch das Rollenspiel – egal ob mit oder ohne Tipps – genauso viel Spaß bereitet wie uns, das findet ihr in unserem Test zu Kingdom Come: Deliverance 2 heraus.