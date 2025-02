Kingdom Come: Deliverance 2 – Alle Cheats und Konsolenbefehle

Das Leben im Mittelalter ist gewiss nicht immer einfach, was sich auch in Kingdom Come: Deliverance 2 widerspiegelt. Falls es euch irgendwann doch zu schwierig wird, könnt ihr auf Cheats und Konsolenbefehle zurückgreifen.

Egal, ob es darum geht, dass euch die Groschen, also die Währung im Rollenspiel, ausgegangen ist oder ihr einfach gerade einen Retterschnaps zum Speichern benötigt: mit den Codes könnt ihr euch das Leben retten oder zumindest einfacher, ein wenig erträglicher gestalten. Wir verraten euch, wie es geht und wie diese heißen.

Kingdom Come: Deliverance 2 – So nutzt ihr die Konsolenbefehle

Um überhaupt Cheats und Konsolenbefehle in Kingdom Come: Deliverance 2 nutzen zu können, müsst ihr erst einmal wissen, wie ihr überhaupt die Konsole aufruft. Zum Glück ist das recht simpel gehalten: Ihr müsst lediglich die „~“-Taste im Spiel drücken.

Damit öffnet ihr ein neues Eingabefenster, in der ihr verschiedene Codezeilen eingeben könnt. Damit könnt ihr neben Cheats auch Anpassungen an der Benutzeroberfläche, am Sichtfeld (Field of View – FOV), an der Vsync-Einstellung oder an der Schwerkraft vornehmen.

Lesetipp: Wie gut ist eigentlich Kingdom Come: Deliverance 2? Das erfahrt ihr in unserem Test

Wollt ihr hingegen die erwähnten Cheats einsetzen, um euch spielerische Vorteile zu verschaffen, müsst ihr noch den sogenannten Devmode aktivieren. Dafür geht ihr wie folgt vor:

Rechtsklick auf Kingdom Come: Deliverance 2 in eurer Steam-Bibliothek

drückt anschließend auf „Eigenschaften“

fügt bei den Startoptionen die Zeile „-devmode“ ein

Beim nächsten Spielstart ist dann der Modus aktiv. Die Konsole öffnet ihr weiterhin mit der „~“-Taste. Der Unterschied ist, dass nun auch die Cheats tatsächlich nutzbar und nicht nur Placebo sind.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Alle Cheats in der Übersicht

Im Detail stecken derzeit mehrere Cheats im Rollenspiel, die euch einen direkten Vorteil bieten. Um diese zu nutzen, gebt ihr folgende Befehle ein:

wh_cheat_money X – ersetzt das X mit einem Wert eurer Wahl und ihr erhaltet anschließend die Anzahl von Groschen in eurem Inventar

– ersetzt das X mit einem Wert eurer Wahl und ihr erhaltet anschließend die Anzahl von Groschen in eurem Inventar wh_cheat_additem X Y – ersetzt das X mit einer Item-ID und Y mit einem Wert eurer Wahl, um die Items in eurem Inventar zu erhalten

– ersetzt das X mit einer Item-ID und Y mit einem Wert eurer Wahl, um die Items in eurem Inventar zu erhalten we_sys_nosavepotion = 1 – dieser Cheat sorgt dafür, dass ihr keinen Retterschnaps mehr benötigt, um zu speichern

– dieser Cheat sorgt dafür, dass ihr keinen Retterschnaps mehr benötigt, um zu speichern wh_rpg_oneshotkill = 1 – wenn ihr wirklich jeden mit nur einem Schlag töten wollt, ist das euer Cheat, aber seid vorsichtig

– wenn ihr wirklich jeden mit nur einem Schlag töten wollt, ist das euer Cheat, aber seid vorsichtig wh_horse_StealCurrentHorse – setzt euch auf ein beliebiges Pferd und führt den Befehl aus, anschließend gehört euch das Ross

– setzt euch auf ein beliebiges Pferd und führt den Befehl aus, anschließend gehört euch das Ross wh_pl_LockPickingShakeOverride = 0 – Heinrich zittert nicht mehr, wenn ihr Schlösser knackt, was das Minispiel einfacher gestaltet

– Heinrich zittert nicht mehr, wenn ihr Schlösser knackt, was das Minispiel einfacher gestaltet wh_pl_LockPickingDOF = 50 – erhöht die Zeit bis ein Dietrich bricht

– erhöht die Zeit bis ein Dietrich bricht wh_horse_lumpgravitymult = 0 – ändert die Schwerkraft eures Pferds, wobei Minuswerte dafür sorgen, dass ihr im Zweifel beim Springen abhebt und aus der Atmosphäre fliegt

Im Falle der erwähnten Item-IDs könnt ihr auf folgende Liste zurückgreifen, die ein paar wichtige Beispiele enthält.

928463d9-e21a-4f7c-b5d3-8378ed375cd1 – Retterschnaps

B38c34b7-6016-4f64-9ba2-65e1ce31d4a1 – Ringelblumen-Aufguss

4eed0a2b-1233-40b4-88f5-7f67de916b58 – gebratenes Huhn

8d76f58e-a521-4205-a7e8-9ac077eee5f0 – Dietrich

29a4f58e-6e00-4f9c-9273-1a76e0eccff0 – geräucherte Wurst

Im Internet findet ihr aber noch einige weitere IDs, die ihr ausprobieren könnt. Viele davon sind bereits aus dem Vorgänger bekannt und funktionieren teilweise noch in Kingdom Come: Deliverance 2.

Welche Befehle gibt es noch?

Falls ihr gar nicht cheaten wollt, sondern nur ein höheres Sichtfeld wollt, ist das ebenso möglich. Dafür könnt ihr die folgenden Befehle in die Konsole von Kingdom Come: Deliverance 2 eingeben:

cl_fov X – ändert das FOV, wobei X auch den Wert von 110 überschreiten kann, aber nicht empfehlenswert ist

– ändert das FOV, wobei X auch den Wert von 110 überschreiten kann, aber nicht empfehlenswert ist wh_ui_showCompass 0 – deaktiviert den Kompass

– deaktiviert den Kompass g_showHUD 0 – deaktiviert die Benutzeroberfläche

– deaktiviert die Benutzeroberfläche wh_pl_showfirecursor 1 – aktiviert dauerhaft das Fadenkreuz für Bogen und Schusswaffe

– aktiviert dauerhaft das Fadenkreuz für Bogen und Schusswaffe r_vsync 0 – deaktiviert VSync

– deaktiviert VSync r_MotionBlur 0 – deaktiviert die Bewegungsunschärfe

Eines sollt ihr aber noch wissen: Mit den Cheats und den Konsolenbefehlen deaktiviert ihr nicht die Steam-Erfolge von Kingdom Come: Deliverance 2. Ihr könnt also problemlos euch Vorteile verschaffen, ohne dafür auf die Achievements verzichten zu müssen.

Auf den Konsolen müsst ihr hingegen auf die Cheats verzichten. Wie ihr trotzdem gut an die Platin-Trophäe von Kingdom Come. Deliverance 2 kommt, verraten wir in einem gesonderten Artikel.

Quelle: Steam-Community / kratch