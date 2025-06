Mario Kart World: So könnt ihr einen gut versteckten Modus freischalten

Nachdem Nintendo im Vorfeld bereits verraten hatte, dass Mario Kart World zumindest zum Release erst einmal ohne den 200CCM-Modus auskommen muss, fürchteten Fans auch um den Spiegelmodus.

Und tatsächlich sah es zunächst so aus, als würde auch die Möglichkeit, Strecken spiegelverkehrt zu befahren, im frischen Fun-Racer fehlen. Doch mittlerweile haben Fans längst herausbekommen, dass der Spiegelmodus Teil des Spiels ist – nur eben ziemlich gut versteckt. Wir verraten euch, wie ihr das herausfordernde Feature freischaltet. Oder besser gesagt: Wir versuchen es.

Mario Kart World: So schaltet ihr den Spiegelmodus frei – angeblich

Denn: Wer bereits ein wenig Online-Diskussionen um Mario Kart World verfolgt hat, wird schnell merken, dass die Bedingungen für den Spiegelmodus … nicht gerade eindeutig sind. Zahlreiche Gerüchte ranken sich darum, wie man das Feature bekommt und jedes Mal, wenn Spieler*innen sich sicher sind, endlich die Antwort gefunden zu haben, schaltet sich jemand neues ein und schreibt: „Ich habe all das erledigt, aber keinen Spiegelmodus.“

Um zumindest die Möglichkeiten etwas einzugrenzen, tragen wir für euch im Folgenden die Erkenntnisse der diskutierenden Spieler*innenschaft zusammen und verraten euch zum Schluss, was wir bereits erledigt hatten, als sich der Spiegelmodus in unseren Speicherstand gesellte. Ein kleiner Blick auf Reddit, zum Beispiel in die Threads von Potential-Voice318, splatoonissoyes und VikeStep, verrät: Fast alle sind sich einig, dass ihr sowohl alle Cups im Grand Prix als auch in der K.o.-Tour mindestens auf 150CCM geschafft haben müssen, manche sprechen auch davon, dass ihr überall den Goldpokal mit drei Sternen braucht.

Allerdings scheint darüber hinaus die Open World eine Rolle zu spielen: Dort könnt ihr P-Schalter-Herausforderungen erledigen und Peach-Medaillen sowie Fragezeichen-Platten finden. Jeweils zehn braucht ihr angeblich davon, um den Spiegelmodus freizuschalten – zusätzlich zu den erwähnten Cups. Ganz wichtig in jedem Fall: Nachdem ihr die anderen Voraussetzungen erfüllt habt, müsst ihr noch einmal den Spezial-Cup abschließen, erst dann folgt die entsprechende Zwischensequenz.

Unsere Erfahrungen zum Spiegelmodus

Nun haben auch wir den Spiegelmodus in Mario Kart World freigeschaltet und teilen den Fortschritt unseres Spielstands mit euch: Wir haben alle Cups in beiden Modi auf 150CCM abgeschlossen, allerdings nicht alle davon mit Goldpokal, geschweige denn drei Sternen. In der Open World haben wir derweil über 100 P-Schalter erledigt, über 40 Fragezeichen-Platten und knapp 30 Peach-Medaillen erfüllt. Nach dem erneuten Abschluss des Spezial-Cups in 150CCM schalteten wir dann den Spiegelmodus frei.

Hier noch ein Beweisfoto:

Was ihr genau tun müsst, um diesen Bildschirm zu sehen? Das ist derzeit noch ein kleines Rätsel. Credit: Nintendo

Wie hoch die Voraussetzungen in der Open World sind, bleibt also unklar; es mit mindestens zehn bei allen drei Sammelgegenständen zu versuchen, lohnt sich aber. Elementar dürfte es sein, alle Cups auf 150CCM zu beenden, schließlich prangt der Spiegelmodus in Mario Kart World anschließend als vierte Option daneben, wenn ihr die Schwierigkeitsstufe eines Cups auswählen wollt. Während Nintendo schweigt und Spieler*innen nur spekulieren können, bleibt also nur, so viel wie möglich von den diskutierten Voraussetzungen zu erfüllen.

Falls auch ihr den Spiegelmodus freigeschaltet habt, teilt doch gerne euren Fortschritt in den Kommentaren. Da 200CCM derzeit nicht verfügbar sind, ist das spiegelverkehrte Feature wohl die beste Möglichkeit, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Wenn ihr derweil wissen wollt, wie ihr in Mario Kart World möglichst schnell alle Fahrzeuge bekommen könnt, greifen wir euch an anderer Stelle unter die Arme.

Quellen: Reddit /@Potential-Voice318, splatoonissoyes, VikeStep