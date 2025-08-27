Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Boss The End kinderleicht besiegen, mit diesem einfachen Trick

Die Bosskämpfe in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater können durchaus knifflig werden, wenn ihr nicht rausfindet, was das Spiel genau von euch verlangt.

Aus der Cobra-Truppe gilt vor allem The End, ein in die Jahre gekommener Sniper, der sein Handwerk jedoch immer noch meisterhaft beherrscht, als eine echte Herausforderung. Ihn im dichten Dschungel überhaupt zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Doch es gibt einen simplen Trick, mit dem ihr den Bosskampf einfach umgehen könnt – wir verraten euch, wie.

Metal Gear Solid Delta: Effektive Items im Kampf gegen The End

Natürlich könnt ihr auch in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater den Kampf gegen The End auf die klassische Art und Weise absolvieren. Ihr haltet Ausschau nach dem Sniper, nutzt vielleicht das Infrarotsichtgerät oder den Personenmelder, um euch das Ganze ein wenig leichter zu machen und pumpt Blei oder Betäubungspfeile in den Boss, wenn ihr ihn erwischt. Gleichzeitig solltet ihr feindliche Kugeln schnellstmöglich entfernen, um eure Ausdauer zu schonen.

Einige Gegenstände machen euch das Leben im Kampf gegen The End deutlich leichter, wenn ihr nicht auf unseren speziellen Trick zurückgreifen wollt. Credit: KONAMI / 4P Screenshot

Aber das kann dauern, denn der alte Mann ist nicht nur ziemlich gut darin, sich zu verstecken, sondern auch ein Profi im Wegrennen – Blendgranate inklusive. Falls ihr euch also an The End die Zähne ausbeißt oder einfach keine Lust mehr habt, blind durch den Dschungel zu laufen, könnt ihr ihn einfach an Altersschwäche sterben lassen. Der Gute liegt offenbar in den letzten Zügen und nur einige Tage trennen ihn vom Jenseits.

The End an Altersschwäche sterben lassen

Also heißt es: Die Systemuhr eurer Konsole oder eures PCs umstellen, dann schaufelt ihr The End in Metal Gear Solid Delta ein frühzeitiges Grab. Wie das funktioniert? Nun, das Spiel orientiert sich an der im echten Leben vergehenden Zeit. Das bedeutet im Klartext: Wenn ihr speichert, Delta beendet und dann nach ein paar Stunden oder Tagen weiterspielt, sind möglicherweise Verletzungen von Snake geheilt oder es tummeln sich Fliegen auf euren nicht mehr ganz so frischen Lebensmitteln.

Lesetipp: Unser Test zu Metal Gear Solid Delta

Es bedeutet aber auch, dass The End älter wird. Begebt ihr euch deshalb in die Arena des Bosskampfes, triggert die Zwischensequenz, speichert und verlasst das Spiel, läuft die Zeit in Delta weiter. Um das Ganze zu beschleunigen, stellt ihr nun die Uhr eures Geräts um mindestens acht Tage nach vorne und öffnet das Spiel wieder, schon werdet ihr mit einer speziellen Cutscene und dem verstorbenen The End begrüßt.

Snake selbst ist zwar enttäuscht, findet er doch diese Vorgehensweise alles andere als ehrenhaft. Doch wie Major Zero sagt: Krieg ist Krieg und der Zweck heiligt die Mittel. Beim Umstellen ist allerdings Vorsicht geboten, achtet unbedingt darauf, die Uhr weit genug vorzustellen.

Huch, da habt ihr die Zeiger der Uhr wohl nicht weit genug nach vorne gedreht. The End hat mehr von euch erwartet – und bestraft euch prompt. Credit: KONAMI / 4P Screenshot

Vergehen nämlich weniger Tage, schläft Snake auf dem Schlachtfeld ein, wird von The End betäubt und in eine Zelle geworfen. Das sollte euch natürlich nicht passieren. Bereitet euch nicht nur der alte Sniper Probleme? Dann greifen wir euch mit unseren Tipps zu Metal Gear Solid Delta unter die Arme.