Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Diese 5 Dinge solltet ihr unbedingt vor dem Spielen wissen

21 Jahre nach dem Original kehrt der erste spielbare Einsatz von Naked Snake in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater endlich zurück. Im Gepäck: Natürlich das legendäre Hauptspiel, aber auch einige nette Extras.

Egal, ob ihr den dritten nummerierten Teil der Solid-Reihe mit dem Remake das erste Mal erlebt oder nach all der Zeit zurückkehrt: Eventuell kämpft ihr ein wenig mit der Steuerung oder fühlt euch von den feindlichen Soldaten überrannt. Für bessere Chancen im russischen Dschungel geben wir euch fünf essenzielle Einsteigertipps an die Hand.

Metal Gear Solid Delta: Verletzungen sind etwas Gutes

Das mag jetzt zunächst etwas widersprüchlich klingen, aber tatsächlich ist es nicht schlimm, wenn ihr zwischenzeitlich mal einen Messerstich oder eine Kugel kassiert – ganz im Gegenteil sogar. Die daraus resultierenden Verletzungen könnt ihr ganz leicht in der Überlebensanzeige verarzten und werdet sogar noch dafür belohnt: Jede verbundene Wunde und jedes entfernte Geschoss erhöht nämlich eure maximale Lebensleiste.

Die leicht überarbeitete Überlebensanzeige teilt euch jederzeit genau mit, welche Hilfsmittel ihr für die aktuellen Wunden verwenden müsst. Credit: KONAMI / 4P Screenshot

Während ihr im Optimalfall natürlich einfach erfolgreich und ungesehen an allen Soldaten vorbeischleicht, können zusätzliche Lebenspunkte gerade bei den Bosskämpfen überaus hilfreich sein. Falls ihr also befürchtet, bei der Cobra-Truppe ordentlich einzustecken, kann es sich lohnen, im Vorfeld ein paar Verletzungen zu provozieren. Bedenkt aber, dass ihr nicht auf unbegrenzte Vorräte an Verbandszeug und Desinfektionsmittel zurückgreifen könnt.

Denkt an eure Tarnung

Wollt ihr nicht alle naselang entdeckt werden, müsst ihr nicht nur besonders leise auf allen vieren robben und vorsichtig hinter Betonmauern oder Baumstämmen hervorspähen, sondern solltet auch auf euer Tarnlevel achten. Das beeinflusst nämlich, wie leicht patrouillierende Soldaten auf euch aufmerksam werden und wird durch die Wahl von Outfit und Gesichtsbemalung bestimmt. Im Idealfall wechselt ihr daher beides regelmäßig, je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid.

Tarnung ist das A und O: Haltet im Dschungel also Ausschau nach neuen Outfits und Gesichtsbemalungen, um euch möglichst gut verstecken zu können. Credit: KONAMI / 4P Screenshot

Denn logischerweise ist das dunkelgrüne „Blattmuster“ im Dschungel eine hervorragende Idee, auf Asphalt aber ziemlich auffällig. Umgekehrt dürfte euch das graue „Splitter“ nur wenig helfen, um euch zwischen Pflanzen und Bäumen zu verstecken. Richtig nachdenken müsst ihr hier aber nicht, denn euer Tarnlevel wird simpel in einem Prozentsatz angezeigt, bei dem gilt: je höher, desto besser.

CQC ist euer bester Freund …

… wenn ihr Munition sparen wollt. Die Nahkampftechnik, die Snake von seiner einstigen Mentorin gelernt hat, ist überaus effektiv, um Wachen auszuknocken und die feindlichen Linien auszudünnen, ohne, dass ihr dafür auf euer Arsenal an Schusswaffen zurückgreifen müsst. So könnt ihr Munition sparen, die zwar nicht so knapp bemessen ist wie in einem Survival-Horror-Spiel, euch aber auch nicht an jeder Ecke hinterhergeworfen wird.

Außerdem hat CQC noch weitere Anwendungsmöglichkeiten zu bieten. Ihr könnt Soldaten beispielsweise in den Schwitzkasten nehmen und sie dann verhören, um an geheime Informationen zu gelangen. Oder aber ihr nutzt sie als menschlicher Schutzschild, sodass seine Kamerad*innen sich zweimal überlegen, ob sie auf euch schießen oder nicht. Verinnerlicht die verschiedenen Optionen also am besten so früh wie möglich und greift bei jeder Gelegenheit darauf zurück.

Achtet auf eure Ausdauer

Nahkampfmanöver, aber auch Kriechen, Schwimmen oder Joggen kosten in Metal Gear Solid Delta allesamt Ausdauer. Die entsprechende Leiste solltet ihr also im Blick behalten, denn wenn sie leer ist, kann Snake nicht mehr viel ausrichten. Um das zu verhindern, solltet ihr euch regelmäßig Kostproben der lokalen Flora und Fauna in den Rachen schieben und dabei am besten auch darauf achten, was dem grimmigen Titelhelden besonders gut mundet.

Das solltet ihr eher vermeiden: Dieses Kroko sieht zwar noch schmackhaft aus, laut rechter Anzeige tummeln sich aber bereits Fliegen auf dem Fleisch. Credit: KONAMI / 4P Screenshot

Einige Schlangen sind beispielsweise deutlich schmackhafter als andere und von Snakes Reaktion hängt ab, wie viel Ausdauer der jeweilige Leckerbissen auffüllt. Vorsicht außerdem bei den Pilzen, denn manche von ihnen sind giftig und könnten dem CIA-Agenten den Magen verderben – dann hilft nur noch ein entsprechendes Gegenmittel. Obendrein solltet ihr nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, wenn ihr frische Nahrung mit euch herumtragt, sonst kommen die Fliegen.

Vorsicht vor Claymore-Minen

Besonders im Dschungel-Dickicht äußerst schlecht zu erkennen: Hoch explosive Claymore-Minen. Denn um sich vor Eindringlingen zu schützen, haben die russischen Truppen einige Bereiche der Umgebung in gefährliche Todesfallen verwandelt. Damit ihr denen nicht versehentlich zum Opfer fallt, solltet ihr am besten nach dem Minendetektor Ausschau halten, der euch mit einem Piepen mitteilt, wenn ihr euch einer platzierten Bombe nähert.

Die ultimative Waffe, um nicht in die Luft zu gehen, ist allerdings: Kriechen, kriechen, und noch mehr kriechen. Denn wenn ihr auf allen Vieren über die Minen robbt, landen sie einfach in eurem Rucksack, sodass ihr sie anschließend selbst hinlegen könnt, um Feinde auszuschalten.