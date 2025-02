Monster Hunter Wilds: Alle Monster in der Übersicht

Monster Hunter Wilds ist endlich da und das bedeutet natürlich: Ins Jagdhorn blasen, den Bauch vollschlagen und einer Vielzahl von miesgelaunten Monstern auf die Pelle rücken.

Doch welche Kreaturen tummeln sich eigentlich in Monster Hunter Wilds? Egal, ob für euch die Kaufentscheidung von den versammelten Monstern abhängt oder ihr nur aus Interesse wissen wollt, was die Fauna des Spiels so für euch bereithält: Wir haben alle Monster des Spiels in unserer großen Übersicht.

Monster Hunter Wilds: So viele Monster erwarten euch

Auch Monster Hunter Wilds macht keine halben Sachen und bietet euch daher insgesamt satte 29 Monster, davon 15 neue (beziehungsweise 20, wenn man alternative Varianten dazuzählt). Veteran*innen treffen also auf ein paar alte Bekannte, bekommen jedoch deutlich mehr neues Futter vorgesetzt – und Neulinge dürfen sich sowieso freuen.

Lesetipp: 10 Tipps für Einsteiger*innen zum neuen Monster Hunter

Im Folgenden verraten wir euch, welche Monster es gibt, wo sie sich aufhalten und welche Schwächen sie haben, damit ihr euch bestmöglich auf den Kampf vorbereiten könnt. Natürlich komplett bebildert, sodass ihr schnell ausfindig machen könnt, wie die faszinierenden Kreaturen überhaupt aussehen. Es folgen Spoiler!

Chatacabra

Credit: Capcom / Adobe Photoshop [M]

Gebiet: Windebene

Windebene Schwäche: Eis, Donner

Eis, Donner Erster Auftritt: Monster Hunter Wilds

Das Chatacabra ist ein Anfängermonster, das euch vor allem mit seiner langen Zunge zusetzt.

Quematrice

Credit: Capcom / Adobe Photoshop [M]

Gebiet: Windebene, Wyveria

Windebene, Wyveria Schwäche: Wasser

Wasser Erster Auftritt: Monster Hunter Wilds

Die Quematrice erzeugt mit ihrem Schweif Flammen, vor denen ihr euch vorsehen solltet.

Balahara

Credit: Capcom / Adobe Photoshop [M]

Gebiet: Windebene

Windebene Schwäche: Donner

Donner Erster Auftritt: Monster Hunter Wilds

Balahara sind anfällig gegen Schreikapseln und spucken euch gerne mit Schleim voll, der Wasserpest verursacht.

Doshaguma

Credit: Capcom / Adobe Photoshop [M]

Gebiet: Windebene, Karminwald, Wyveria

Windebene, Karminwald, Wyveria Schwäche: Feuer, Donner

Feuer, Donner Erster Auftritt: Monster Hunter Wilds

Doshaguma jagen bevorzugt im Rudel. Wollt ihr nur eines bekämpfen, solltet ihr Dung-Kapseln verwenden.

Rey Dau

Credit: Capcom / Adobe Photoshop [M]

Gebiet: Windebene

Windebene Schwäche: Wasser, Eis

Wasser, Eis Erster Auftritt: Monster Hunter Wilds

Der Spitzenprädator der Windebene: Rey Dau erzeugt spitzes Glas an seinen Flügeln, indem es den Sand mit Elektrizität bearbeitet.

Lala Barina

Credit: Capcom / Adobe Photoshop [M]

Gebiet: Karminwald, Wyveria

Karminwald, Wyveria Schwäche : Feuer

: Feuer Erster Auftritt: Monster Hunter Wilds

Lala Barina schüttelt ihren wie eine Rose aussehenden Rücken, um lähmende Sporen zu verteilen.

Uth Duna

Credit: Capcom / Adobe Photoshop [M]

Gebiet: Karminwald

Karminwald Schwäche: Donner

Donner Erster Auftritt: Monster Hunter Wilds

Uth Duna ist der Spitzenprädator des Karminwalds und durch seine Wasserrüstung äußerst widerstandsfähig.

Rompopolo

Credit: Capcom / Adobe Photoshop [M]

Gebiet: Ölquellbecken

Ölquellbecken Schwäche: Wasser

Wasser Erster Auftritt: Monster Hunter Wilds

Rompopolo versprüht Gift und injiziert Gas in den Boden, um Explosionen auszulösen.

Ajarakan

Credit: Capcom / Adobe Photoshop [M]

Gebiet: Ölquellbecken, Wyveria

Ölquellbecken, Wyveria Schwäche: Wasser, Eis

Wasser, Eis Erster Auftritt: Monster Hunter Wilds

Der Feueraffe Ajarakan kann sich wie Sonic zu einem rasenden Ball zusammenrollen, erzeugt so Flammen und springt in die Luft, um danach kraftvoll auf dem Boden aufzuschlagen.

Nu Udra

Credit: Capcom / Adobe Photoshop [M]

Gebiet: Ölquellbecken

Ölquellbecken Schwäche: Wasser

Wasser Erster Auftritt: Monster Hunter Wilds

Der Spitzenprädator des Ölquellbeckens, Nu Udra, kündigt seine Angriffe an, indem er seine Tentakeln mit den blau leuchtenden Saugnäpfen anhebt.

Hirabami

Credit: Capcom / Adobe Photoshop [M]

Gebiet: Eissplitterklippen, Wyveria

Eissplitterklippen, Wyveria Schwäche: Feuer, Donner

Feuer, Donner Erster Auftritt: Monster Hunter Wilds

Hirabami sind oft im Rudel anzutreffen und greifen bevorzugt mit ihren spitzen Schwänzen an.

Jin Dahaad

Credit: Capcom / Adobe Photoshop [M]

Gebiet: Eissplitterklippen

Eissplitterklippen Schwäche: Feuer

Feuer Erster Auftritt: Monster Hunter Wilds

Der Spitzenprädator der Eissplitterklippen ist vor allem wegen seiner Körpergröße gefährlich. Wenn er seinen Spezialangriff auflädt, solltet ihr euch hinter herabgeholten Eisbrocken verstecken.

Xu Wu

Credit: Capcom / 4P Screenshot

Gebiet: Wyveria

Wyveria Schwäche: Eis

Eis Erster Auftritt: Monster Hunter Wilds

Der Xu Wu ist der zweite neue Tintenfisch im Spiel und kann seine Tentakel zu scharfen Klingen verhärten. Vorsicht vor seinem viel bezahnten Maul.

Arkveld

Credit: Capcom / Adobe Photoshop [M]

Gebiet: Windebene, Karminwald, Ölquellbecken, Eissplitterklippen, Wyveria

Windebene, Karminwald, Ölquellbecken, Eissplitterklippen, Wyveria Schwäche: Drache

Drache Erster Auftritt: Monster Hunter Wilds

Das Flaggschiff-Monster des Spiels kann in jedem Gebiet auftauchen und hält euch mit seinen gigantischen, äußerst schmerzhaften Ketten auf Trab.

Auf der nächsten Seite findet ihr die neuen Wächter-Monster. Vorsicht Spoiler: Diese Art der Kreaturen wurde im Vorfeld noch nicht gezeigt und ist völlig neu in Wilds.