Pokémon-Legenden: Z-A – Alle bislang enthüllten Taschenmonster in der Übersicht

Die Ankündigung von Pokémon-Legenden: Z-A liegt bereits eine ganze Weile zurück und mittlerweile steht der Release fast vor der Tür. Schließlich geht es schon am 16. Oktober zurück nach Illumina City.

In der Zwischenzeit hat das Marketing-Team nicht geschlafen, sondern einen Trailer nach dem anderen rausgefeuert. Darin zu sehen: jede Menge kleine und große, knuffige, coole und bedrohliche Taschenmonster. Zeit für eine Zusammenfassung: Wir verraten euch, von welchen Pokémon bislang bekannt ist, dass sie in Legenden: Z-A vorkommen.

Bei unserer Liste beziehen wir uns auf die bisherigen Werbevideos zu Pokémon-Legenden: Z-A, die bereits eine ganze Reihe an Taschenmonstern präsentiert hat. Die folgende Liste umfasst dabei nicht jedes einzelne gezeigte Pokémon, sondern zieht teilweise auch Rückschlüsse basierend auf Entwicklungen oder Mega-Formen. Unsere Liste ist unterteilt nach Generationen und Pokédex-Nummern (vielen Dank an Sereebi.net):

Aus Pokémon Rot und Blau (Generation 1)

Glumanda

Glutexo

Glurak

Hornliu

Kokuna

Bibor

Taubsi

Tauboga

Tauboss

Rettan

Arbok

Pikachu

Raichu

Pipi

Pixi

Abra

Kadabra

Simsala

Machollo

Maschock

Machomei

Knofensa

Ultrigaria

Sarzenia

Flegmon

Lahmus

Nebulak

Alpollo

Gengar

Onix

Kangama

Sterndu

Starmie

Sichlor

Pinsir

Karpador

Garados

Evoli

Aquana

Blitza

Flamara

Aerodactyl

Dratini

Dragonir

Dragoran

Aus Pokémon Gold und Silber (Generation 2)

Endivie

Lorblatt

Meganie

Karnimani

Tyracroc

Impergator

Webarak

Ariados

Pichu

Pii

Voltilamm

Waaty

Ampharos

Psiana

Nachtara

Laschoking

Stahlos

Skaraborn

Hunduster

Hundemon

Larvitar

Pupitar

Despotar

Aus Pokémon Rubin und Saphir (Generation 3)

Trasla

Kirlia

Guardevoir

Zobiris

Flunkifer

Stollunior

Stollrak

Stollos

Meditie

Meditalis

Frizelbliz

Voltenso

Roselia

Camaub

Camerupt

Wablu

Altaria

Shuppet

Banette

Absol

Kindwurm

Draschel

Brutalanda

Tanhel

Metang

Metagross

Aus Pokémon Diamant und Perl (Generation 4)

Knospi

Roserade

Haspiror

Schlapor

Kaumalat

Knarksel

Knackrack

Riolu

Lucario

Hippopotas

Hippoterus

Shnebedeck

Rexblisar

Folipurba

Glaziola

Galagladi

Aus Pokémon Schwarz und Weiß (Generation 5)

Floink

Ferkokel

Flambirex

Nagelotz

Kukmarda

Vegimak

Vegichita

Grillmak

Grillchita

Sodamak

Sodachita

Ohrdoch

Ganovil

Rokkaiman

Rabigator

Zurrokex

Irokex

Deponitox

Unratütox

Emolga

Lichtel

Laternecto

Skelabra

Aus Pokémon X und Y (Generation 6)

Igamaro

Igastarnish

Brigaron

Fynx

Rutena

Fennexis

Froxy

Amphizel

Quajutsu

Scoppel

Grebbit

Dartiri

Dartignis

Fiaro

Purmel

Puponcho

Vivillon

Leufeo

Pyroleo

Flabébé

Floette

Florges

Mähikel

Chevrumm

Pam-Pam

Pandagro

Coiffwaff

Psiau

Psiaugon

Gramokles

Duokles

Durengard

Parfi

Parfinesse

Flauschling

Sabbaione

Iscalar

Calamanero

Bithora

Thanathora

Algitt

Tandrak

Scampisto

Wummer

Eguana

Elezard

Feelinara

Resladero

Dedenne

Viscora

Viscargot

Viscogon

Clavion

Paragoni

Trombork

Irrbis

Pumpdjinn

Arktip

Arktilas

eF-eM

UHaFnir

Zygarde

Zwar haben die Starter-Pokémon in Legenden: Arceus neue Endentwicklungen erhalten, die auch ihre Typen geändert haben, doch aufgrund der Rückkehr der Mega-Entwicklungen in Legenden: Z-A gehen wir davon aus, dass dies für Endivie, Karnimani und Floink nicht gilt. Wahrscheinlicher, aber bislang unbestätigt, ist, dass sie erstmals eigene Mega-Formen spendiert bekommen.

In der Liste fällt auch auf: Passend zum Schauplatz Kalos wurden bislang nur Pokémon gezeigt, die in X und Y oder früher dazugekommen sind. Eure Lieblinge aus Alola, Galar und Paldea schaffen es also voraussichtlich nicht ins Spiel – aber vielleicht kann uns das Spiel ja noch überraschen. Feststeht hingegen: Auf diesen Vorbesteller-Bonus zu Pokémon-Legenden: Z-A müsst ihr wohl leider verzichten.

