Pokémon-Legenden: Z-A – Alle bislang enthüllten Taschenmonster in der Übersicht

Die Ankündigung von Pokémon-Legenden: Z-A liegt bereits eine ganze Weile zurück und mittlerweile steht der Release fast vor der Tür. Schließlich geht es schon am 16. Oktober zurück nach Illumina City.
In der Zwischenzeit hat das Marketing-Team nicht geschlafen, sondern einen Trailer nach dem anderen rausgefeuert. Darin zu sehen: jede Menge kleine und große, knuffige, coole und bedrohliche Taschenmonster. Zeit für eine Zusammenfassung: Wir verraten euch, von welchen Pokémon bislang bekannt ist, dass sie in Legenden: Z-A vorkommen.
Pokémon-Legenden: Z-A – Diese Taschenmonster wurden in den bisherigen Trailern gezeigt
Bei unserer Liste beziehen wir uns auf die bisherigen Werbevideos zu Pokémon-Legenden: Z-A, die bereits eine ganze Reihe an Taschenmonstern präsentiert hat. Die folgende Liste umfasst dabei nicht jedes einzelne gezeigte Pokémon, sondern zieht teilweise auch Rückschlüsse basierend auf Entwicklungen oder Mega-Formen. Unsere Liste ist unterteilt nach Generationen und Pokédex-Nummern (vielen Dank an Sereebi.net):
Aus Pokémon Rot und Blau (Generation 1)
- Glumanda
- Glutexo
- Glurak
- Hornliu
- Kokuna
- Bibor
- Taubsi
- Tauboga
- Tauboss
- Rettan
- Arbok
- Pikachu
- Raichu
- Pipi
- Pixi
- Abra
- Kadabra
- Simsala
- Machollo
- Maschock
- Machomei
- Knofensa
- Ultrigaria
- Sarzenia
- Flegmon
- Lahmus
- Nebulak
- Alpollo
- Gengar
- Onix
- Kangama
- Sterndu
- Starmie
- Sichlor
- Pinsir
- Karpador
- Garados
- Evoli
- Aquana
- Blitza
- Flamara
- Aerodactyl
- Dratini
- Dragonir
- Dragoran
Aus Pokémon Gold und Silber (Generation 2)
- Endivie
- Lorblatt
- Meganie
- Karnimani
- Tyracroc
- Impergator
- Webarak
- Ariados
- Pichu
- Pii
- Voltilamm
- Waaty
- Ampharos
- Psiana
- Nachtara
- Laschoking
- Stahlos
- Skaraborn
- Hunduster
- Hundemon
- Larvitar
- Pupitar
- Despotar
Aus Pokémon Rubin und Saphir (Generation 3)
- Trasla
- Kirlia
- Guardevoir
- Zobiris
- Flunkifer
- Stollunior
- Stollrak
- Stollos
- Meditie
- Meditalis
- Frizelbliz
- Voltenso
- Roselia
- Camaub
- Camerupt
- Wablu
- Altaria
- Shuppet
- Banette
- Absol
- Kindwurm
- Draschel
- Brutalanda
- Tanhel
- Metang
- Metagross
Aus Pokémon Diamant und Perl (Generation 4)
- Knospi
- Roserade
- Haspiror
- Schlapor
- Kaumalat
- Knarksel
- Knackrack
- Riolu
- Lucario
- Hippopotas
- Hippoterus
- Shnebedeck
- Rexblisar
- Folipurba
- Glaziola
- Galagladi
Aus Pokémon Schwarz und Weiß (Generation 5)
- Floink
- Ferkokel
- Flambirex
- Nagelotz
- Kukmarda
- Vegimak
- Vegichita
- Grillmak
- Grillchita
- Sodamak
- Sodachita
- Ohrdoch
- Ganovil
- Rokkaiman
- Rabigator
- Zurrokex
- Irokex
- Deponitox
- Unratütox
- Emolga
- Lichtel
- Laternecto
- Skelabra
Aus Pokémon X und Y (Generation 6)
- Igamaro
- Igastarnish
- Brigaron
- Fynx
- Rutena
- Fennexis
- Froxy
- Amphizel
- Quajutsu
- Scoppel
- Grebbit
- Dartiri
- Dartignis
- Fiaro
- Purmel
- Puponcho
- Vivillon
- Leufeo
- Pyroleo
- Flabébé
- Floette
- Florges
- Mähikel
- Chevrumm
- Pam-Pam
- Pandagro
- Coiffwaff
- Psiau
- Psiaugon
- Gramokles
- Duokles
- Durengard
- Parfi
- Parfinesse
- Flauschling
- Sabbaione
- Iscalar
- Calamanero
- Bithora
- Thanathora
- Algitt
- Tandrak
- Scampisto
- Wummer
- Eguana
- Elezard
- Feelinara
- Resladero
- Dedenne
- Viscora
- Viscargot
- Viscogon
- Clavion
- Paragoni
- Trombork
- Irrbis
- Pumpdjinn
- Arktip
- Arktilas
- eF-eM
- UHaFnir
- Zygarde
Zwar haben die Starter-Pokémon in Legenden: Arceus neue Endentwicklungen erhalten, die auch ihre Typen geändert haben, doch aufgrund der Rückkehr der Mega-Entwicklungen in Legenden: Z-A gehen wir davon aus, dass dies für Endivie, Karnimani und Floink nicht gilt. Wahrscheinlicher, aber bislang unbestätigt, ist, dass sie erstmals eigene Mega-Formen spendiert bekommen.
In der Liste fällt auch auf: Passend zum Schauplatz Kalos wurden bislang nur Pokémon gezeigt, die in X und Y oder früher dazugekommen sind. Eure Lieblinge aus Alola, Galar und Paldea schaffen es also voraussichtlich nicht ins Spiel – aber vielleicht kann uns das Spiel ja noch überraschen. Feststeht hingegen: Auf diesen Vorbesteller-Bonus zu Pokémon-Legenden: Z-A müsst ihr wohl leider verzichten.
Quelle: Serebii.net