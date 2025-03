Pokémon-Legenden: Z-A – Alle bislang enthüllten Taschenmonster in der Übersicht

Ziemlich genau ein Jahr ist seit der Ankündigung von Pokémon-Legenden: Z-A vergangen und in der Zwischenzeit bekamen Fans tatsächlich nicht mal einen Fetzen neuer Infos.

Das hat sich mittlerweile geändert: Ein neuer Trailer hat nicht nur frische Einblicke in Illumina City geliefert, sondern auch eine ganze Menge im kommenden Ableger vorkommenden Taschenmonster. Wir verraten euch, von welchen Pokémon bislang bekannt ist, dass sie in Legenden: Z-A vorkommen.

Bei unserer Liste beziehen wir uns auf die beiden Werbevideos zu Pokémon-Legenden: Z-A, die bereits eine ganze Reihe an Taschenmonstern präsentiert hat. Die folgende Liste umfasst dabei nicht jedes einzelne gezeigte Pokémon, sondern zieht teilweise auch Rückschlüsse basierend auf Entwicklungen oder Mega-Formen. Unsere Liste ist unterteilt nach Generationen und Pokédex-Nummern (vielen Dank an Sereebi.net):

Aus Pokémon Rot und Blau (Generation 1)

Glumanda

Glutexo

Glurak

Taubsi

Tauboga

Tauboss

Rettan

Arbok

Pikachu

Raichu

Knofensa

Ultrigaria

Sarzenia

Onix

Kangama

Sterndu

Starmie

Pinsir

Karpados

Garados

Evoli

Aquana

Blitza

Flamara

Dratini

Dragonir

Dragoran

Aus Pokémon Gold und Silber (Generation 2)

Endivie

Lorblatt

Meganie?

Karnimani

Tyracroc

Impergator?

Webarak

Ariados

Pichu

Voltilamm

Waaty

Ampharos

Psiana

Nachtara

Stahlos

Skaraborn

Hunduster

Hundemon

Larvitar

Pupitar

Despotar

Aus Pokémon Rubin und Saphir (Generation 3)

Trasla

Kirlia

Guardevoir

Zobiris

Roselia

Wablu

Altaria

Absol

Kindwurm

Draschel

Brutalanda

Aus Pokémon Diamant und Perl (Generation 4)

Knospi

Roserade

Riolu

Lucario

Hippopotas

Hippoterus

Folipurba

Glaziola

Galagladi

Aus Pokémon Schwarz und Weiß (Generation 5)

Floink

Ferkokel

Flambirex?

Nagelotz

Kukmarda

Ganovil

Rokkaiman

Rabigator

Deponitox

Unratütox

Emolga

Lichtel

Laternecto

Skelabra

Aus Pokémon X und Y (Generation 6)

Scoppel

Grebbit

Dartiri

Dartignis

Fiaro

Purmel

Puponcho

Vivillon

Leufeo

Pyroleo

Flabébé

Floette

Florges

Mähikel

Chevrumm

Pam-Pam

Pandagro

Coiffwaff

Psiau

Psiaugon

Gramokles

Duokles

Durengard

Parfi

Parfinesse

Flauschling

Sabbaione

Iscalar

Calamanero

Algitt

Tandrak

Scampisto

Wummer

Feelinara

Resladero

Dedenne

Viscora

Viscargot

Viscogon

Clavion

eF-eM

UHaFnir

Zygarde

Wir haben uns bei den drei Endentwicklungen der Starter für ein Fragezeichen entschieden, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass Endivie, Karnimani und Floink genau wie Feurigel, Ottaro und Bauz in Pokémon-Legenden: Arceus neue Evolutionen erhalten. Welche das sind, wurde derzeit noch nicht enthüllt, wir bleiben also gespannt, wie mögliche neue Entwicklungen aussehen und welche Zweittypen sie bekommen könnten.

In der Liste fällt auch auf: Passend zum Schauplatz Kalos wurden bislang nur Pokémon gezeigt, die in X und Y oder früher dazugekommen sind. Eure Lieblinge aus Alola, Galar und Paldea schaffen es also voraussichtlich nicht ins Spiel – aber vielleicht kann uns das noch kommende Marketing ja auch überraschen. Feststeht bislang: Auf diesen Vorbesteller-Bonus zu Pokémon-Legenden: Z-A müsst ihr wohl leider verzichten.

