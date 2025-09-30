Pokémon-Legenden: Z-A – Alle bislang enthüllten Mega-Entwicklungen in der Übersicht

Mit der Kalos-Region als Schauplatz irgendwo logisch und doch für viele Fans damals das Highlight der Ankündigung schlechthin: In Pokémon-Legenden: Z-A feiern die Mega-Entwicklungen endlich ihr lang ersehntes Comeback.

Welche zurückkommen und ob es auch neue geben wird, das war zum Zeitpunkt der Enthüllung des Spiels noch unklar. Mittlerweile sind beide Fragen beantwortet, auch, wenn natürlich noch weitere Taschenmonster dazukommen könnten. Wir verraten euch, welche bereits gezeigt wurden.

Die Ankündigung von Pokémon-Legenden: Z-A liegt schon eine Weile zurück, das Marketing läuft auf Hochtouren. Dementsprechend haben Game Freak und Nintendo bereits einige neue Mega-Entwicklungen enthüllt, bei denen die Meinung der Fans mitunter stark auseinandergeht – in beide Richtungen. Die folgenden sind bereits bekannt:

Mega-Dragoran (Drache / Flug)

(Drache / Flug) Mega-Sarzenia (Pflanze / Gift)

(Pflanze / Gift) Mega-Resladero (Kampf / Flug)

(Kampf / Flug) Mega-Calamanero (Unlicht / Psycho)

(Unlicht / Psycho) Mega-Brigaron (Pflanze / Kampf)

(Pflanze / Kampf) Mega-Fennexis (Feuer / Psycho)

(Feuer / Psycho) Mega-Quajutsu (Wasser / Unlicht)

(Wasser / Unlicht) Mega-Raichu X (Elektro)

(Elektro) Mega-Raichu Y (Elektro)

Ja, ihr seht richtig: Die Kalos-Starter erhalten Mega-Entwicklungen, allerdings mit einem kleinen Haken. Die drei werden nämlich nicht zum Launch des Spiels verfügbar sein, stattdessen könnt ihr sie in den kommenden Ranglisten-Saisons freischalten. Bedeutet, ihr benötigt eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft und müsst euch zusätzlich in Geduld üben – für euer Durchspiel-Team solltet ihr die drei also nicht einplanen.

Hier die Mega-Formen der Kalos-Starter:

Gleiches gilt für die beiden Varianten von Mega-Raichu, die Teil des kostenpflichtigen DLCs Mega-Dimension sind. Da Pokémon-Legenden: Z-A nicht in zwei verschiedene Versionen unterteilt ist, werdet ihr aber wohl zumindest beide Mega-Entwicklungen von Raichu bekommen können, falls euch das Spiel nicht vor eine Entscheidung stellt.

Diese bekannten Mega-Entwicklungen sind wieder dabei

Natürlich feiern auch zahlreiche ältere Mega-Entwicklungen ihr Comeback in Pokémon-Legenden: Z-A. Ob wirklich alle zurückkehren, ist derzeit immer noch nicht bekannt, doch schon jetzt sind zahlreiche aus Pokémon X und Y sowie Omega Rubin und Alpha Saphir bestätigt. Hier die vollständige Liste der bislang enthüllten Mega-Formen:

Mega-Glurak X (Feuer / Drache)

(Feuer / Drache) Mega-Glurak Y (Feuer / Flug)

(Feuer / Flug) Mega-Gengar (Geist / Gift)

(Geist / Gift) Mega-Simsala (Psycho)

(Psycho) Mega-Lahmus (Wasser / Psycho)

(Wasser / Psycho) Mega-Kangama (Normal)

(Normal) Mega-Garados (Wasser / Unlicht)

(Wasser / Unlicht) Mega-Ampharos (Elektro / Drache)

(Elektro / Drache) Mega-Stahlos (Stahl / Boden)

(Stahl / Boden) Mega-Scherox (Käfer / Stahl)

(Käfer / Stahl) Mega-Despotar (Gestein / Unlicht)

(Gestein / Unlicht) Mega-Guardevoir (Psycho / Fee)

(Psycho / Fee) Mega-Flunkifer (Stahl / Fee)

(Stahl / Fee) Mega-Zobiris (Unlicht / Geist)

(Unlicht / Geist) Mega-Altaria (Fee / Drache)

(Fee / Drache) Mega-Camerupt (Feuer / Boden)

(Feuer / Boden) Mega-Banette (Geist)

(Geist) Mega-Absol (Unlicht)

(Unlicht) Mega-Brutalanda (Drache / Flug)

(Drache / Flug) Mega-Lucario (Kampf / Stahl)

(Kampf / Stahl) Mega-Schlapor (Normal / Kampf)

(Normal / Kampf) Mega-Galagladi (Kampf / Psycho)

Bei einigen anderen Pokémon wissen wir zwar noch nicht, ob diese erneut auf ihre Mega-Entwicklungen zugreifen können, doch basierend darauf, dass sie überhaupt in Pokémon-Legenden: Z-A vorkommen, ist dies zumindest sehr wahrscheinlich. Ist euer Favorit in der oberen Liste nicht aufgeführt, müsst ihr also nicht zwangsläufig Panik schieben.

Welche Mega-Entwicklungen könnten uns noch erwarten?

Ohne auf die Leaks einzugehen oder zu verraten, welche Mega-Entwicklungen Dataminern zufolge ebenfalls in Pokémon-Legenden: Z-A dabei sind, mutmaßen Fans natürlich, dass die Starter entsprechend versorgt werden. Kommen also Mega-Meganie, Mega-Impergator und Mega-Flambirex? Und wenn ja, welche Zweittypen bekommen diese dann?

Das erfahren wir wohl erst ab dem 16. Oktober, wenn Pokémon-Legenden: Z-A offiziell für die Nintendo Switch und Switch 2 erscheint. Noch später kommt Pokémon Champions, aber ein Blick auf den kostenlos spielbaren Titel könnte sich ja durchaus schon mal lohnen.

