Pokémon-Legenden: Z-A – Schnellster Weg zu 1.000 Kämpfen, so holt ihr euch den Schillerpin

Wer die Neuigkeiten zu Pokémon-Legenden: Z-A in den letzten Tagen verfolgt hat, weiß bereits, dass das Spiel sehr entgegenkommend ist, wenn es um schillernde Taschenmonster geht.

Noch höher auf eines der begehrten Exemplare mit Glanzeffekt und alternativer Farbpalette sind eure Chancen natürlich mit dem sogenannten Schillerpin. Doch der Weg zu dem überaus nützlichen Item ist hart – und verlangt von euch, dass ihr 1.000 Kämpfe gegen andere Trainer*innen austragt. Wir verraten euch, wie ihr diese Mammutaufgabe beschleunigen könnt.

Damit ihr euch in Pokémon-Legenden: Z-A den Schillerpin schnappen könnt, müsst ihr Magnolias Forschung vollständig abschließen. Bedeutet: Den Pokédex restlos ausfüllen, 50 Taschenmonster von jedem Typen fangen und noch eine Reihe weiterer Aufgaben erledigen, darunter 1.000 Trainer-Kämpfe bestehen. Das dauert seine Zeit: Selbst nach fast 40 Stunden und Abschluss der Story dümpeln wir noch bei rund 400 herum.

Gut, dass Twitter-Nutzer*in REVERSAL7x einen Weg gefunden hat, diesen Prozess deutlich zu verkürzen. Dazu müsst ihr Restaurant Solala aufsuchen, das sich weit im Osten von Illumina City, südlich von Wildsektor 6 und 11 befindet. Schließt die dazugehörige Nebenquest ab, in dem ihr das erste Mal das Menü bestellt und alle auftauchenden Trainer*innen besiegt, dann seid ihr bereit für den Weg zum Schillerpin.

Hier gibt’s die Anleitung im Original:

Denn ab jetzt könnt ihr das Menü nach Belieben in Anspruch nehmen: 3.000 Poké-Dollar auf die Ladentheke und dann die drei Trainer*innen mit ihren Pokémon auf Level 20 klatschen, schon steigt mit rasantem Tempo eure Statistik. Nur zwei Minuten pro Menü soll der Vorgang dauern, schreibt REVERSAL7x, und er bringt euch eurer Jagd nach Shiny Taschenmonstern in Pokémon-Legenden: Z-A eine ganze Ecke näher.

Was ist der Schillerpin?

Seid ihr noch nicht so lange Fans von der erfolgreichsten Popkultur-Marke der Welt oder spielt die Ableger in der Regel nicht bis zu den 100 Prozent, lest ihr hier vielleicht zum ersten Mal vom Schillerpin. Der existierte tatsächlich schon lange vor Pokémon-Legenden: Z-A, genauer gesagt seit Schwarz 2 und Weiß 2, also seit 2012. Seine Funktion? Die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ihr schillernden Taschenmonstern begegnet.

Da Brüten im jüngsten Ableger nicht möglich ist und der Effekt weder für geschenkte Pokémon noch für durch Fossil wiederbelebte gilt, bezieht er sich ausschließlich auf Exemplare, die ihr in der freien Wildbahn trefft.

Da das in Illumina City aber eine ganze Menge sind, kann sich das Freischalten des Schillerpins durchaus lohnen, falls ihr eurer Sammlung ein paar besonders seltene Taschenmonster hinzufügen wollt. Weitere Tipps zu Pokémon-Legenden: Z-A haben wir an anderer Stelle für euch.

