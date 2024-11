PS5 Pro: So einfach übertragt ihr eure Daten von der PS5 auf die neue Konsole

Mit dem Release der PS5 Pro am Horizont überlegt sich vermutlich die eine oder der andere von euch, der eingestaubten Standard-Version der PlayStation ein Upgrade zu verpassen. Doch was passiert mit den Daten, die sich auf eurer Konsole bis dahin angesammelt haben?

Da wären nämlich nicht nur eure Profile oder Einstellungen, die ihr vorgenommen habt. Natürlich wollt ihr auch eure Spiele sowie ihre Speicherstände auf der Pro-Variante nicht missen. Wir verraten euch im Folgenden Schritt für Schritt, wie ihr eure Daten von der PS5 auf die PS5 Pro transferiert.

Die vermutlich entspannteste wie effizienteste Lösung dafür, all eure Daten einschließlich eurer Games, deren dazugehörige Spielstände und Einstellungen von der PS5 auf die neue PS5 Pro zu hieven, stellt Sonys hauseigener Datentransfer dar. Diesen findet ihr in den Einstellungen eurer Spielkonsole, doch damit nichts schiefgeht, führen wir euch einmal Schritt für Schritt durch den Prozess:

Schaltet eure PlayStation 5 sowie eure PS5 Pro ein und verbindet beide Konsolen mit demselben Netzwerk. Auf der PS5 Pro navigiert ihr euch nun in die Einstellungen, wo ihr nach der Systemsoftware sucht. Dort angelangt, scrollt hier nach unten und entscheidet euch für die Datenübertragung. Bestätigt eure Eingaben und die PS5 Pro wird nach eurer alten PS5 in eurem Netzwerk suchen. Sind beide Konsolen miteinander verbunden, werden die Daten von der PS5 anschließend automatisch auf die PS5 Pro übertragen. Ihr könnt den Status des Datentransfers auf der PS5 Pro überprüfen, indem ihr den Downloads- beziehungsweise Uploads-Tab öffnet.

Nach Abschluss der Datenübertragung stehen euch

Nutzerprofile und Account-Informationen

und Eure PS5-Konsoleneinstellungen

Alle PS5-Spiele , die ihr auf der internen SSD installiert habt

, die ihr auf der internen SSD installiert habt Alle bis dahin auf der internen SSD gesicherten PS5-Speicherstände

Sowie alle Screenshots und Clips, die ihr auf eurer PS5 gemacht habt

auf eurer neuen PS5 Pro zur Verfügung. Doch wie geht ihr vor, wenn ihr eure alte PS5 nicht für den Transfer eurer Daten nutzen könnt? Auch dafür gibt es Lösungen und Wege, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Wollt ihr euch beispielsweise eine von Sonys nagelneuen Daddelkisten zulegen, aber euch fehlt das nötige Kleingeld für die rund 800 Euro-schwere PS5 Pro? Dann bietet es sich natürlich an, eure alte PlayStation 5 zu barer Münze zu verwandeln. So kommt ihr womöglich in den ungünstigen Umstand, eure PS5 gar nicht mehr in Besitz zu heißen, wenn das neue Gerät nach den vertrauten Einstellungen, Profilen und Spielständen schreit. Doch wenn ihr euch im Vorfeld um eure Daten kümmert, ist auch dies kein Problem.

Das einzige, was ihr dafür benötigt, ist eine handelsübliche SSD. Diese nehmt ihr ganz einfach als Zwischenspeicher, denn ihr könnt eure Spiele problemlos von der PS5 auf das Speichermedium übertragen. Trudelt die taufrische PS5 Pro dann bei euch Zuhause ein, stöpselt ihr eure SSD einfach an sie an und zieht die Games und Speicherstände, die ihr zuvor zwischengespeichert habt, auf die Platte des neuen Geräts.

Habt ihr keine SSD zur Hand, könnt ihr mittels eines USB-Laufwerks auch ein Backup (sowie die anschließende Wiederherstellung auf der PS5 Pro) vornehmen. Das Feature findet ihr über die Einstellungen unter dem System Software-Reiter, wo ihr im Anschluss auch durch den Wiederherstellungsvorgang gelotst werdet.

Eine folgende Formatierung ist nicht nötig, auf diese Weise übernommene Titel dürften direkt und ohne Umwege auf der Pro-Version laufen. Kommt ihr auch nicht an einen USB-Stick, bleibt euch nur der langwierige Weg über euren PlayStation Network-Account, wo ihr die entsprechenden Downloadoptionen findet.

Macht ihr euch nun Sorgen, weil weder unser erster Lösungsansatz eine Option ist, noch die Möglichkeit besteht, das vollständige Backup über eine SSD (oder einen USB-Stick) zu sichern? Zumindest eure Spielstände könnt ihr mit einer Mitgliedschaft beim PS Plus-Abonnement trotzdem unkompliziert mitnehmen.

Seid ihr nicht ohnehin schon in Besitz eines Abos von Sonys Premium-Service, schließt ihr das Abonnement optimalerweise nur für einen Monat ab, wenn es euch lediglich um eure Spielstände geht. Nun dürft ihr all eure PS5-Daten in die Cloud von PS Plus verfrachten, von wo aus ihr sie anschließend auf eure PS5 Pro herunterladen könnt. Die Option findet ihr in den Einstellungen, eine detailliertere Anleitung direkt beim Anbieter selbst.

Ein letzter und womöglich wichtiger Warnhinweis: Stellt ihr eure Einstellungen und Daten mit der Hilfe eines Backups auf der PS5 Pro wieder her, so werden bisher vorgenommene Settings auf der neuen Konsole gelöscht. Welche PS5-Einstellungen für ein optimales Spielgefühl ihr aber so oder so kennen solltet, verraten wir euch an anderer Stelle noch einmal ganz ausführlich.

Quellen: eigene Recherche, PlayStation