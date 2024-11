Stalker 2: 10 Mods, die den Open World-Shooter besser machen

Der Release von Stalker 2 verlief alles andere als reibungslos: Extreme Performance-Probleme, unzählige Bugs und dazu leidet der Shooter unter so manch komischen Balance-Entscheidungen. Zum Glück können aber Fans mit ersten Mods unter die Arme greifen.

Schon jetzt gibt es über 200 Einträge auf Nexusmods, die sich mit allerlei kleineren Fehlern und Technik-Hindernissen auseinandersetzen. Welche Modifikationen für Stalker 2 wir für ein besseres Spielerlebnis empfehlen und wie ihr sie kinderleicht installiert, verraten wir euch in diesem Artikel.

Stalker 2: Wie installiere ich Mods

Da die meisten Mods für Stalker 2 bislang überwiegend kosmetischer Natur sind, ist die Installation sehr einfach gehalten. Im Grunde müsst ihr nur ein paar Dateien kopieren und braucht auch keinen speziellen Launcher oder ähnliches.

Wichtig ist vor allem euer Installationspfad, der im Falle von Steam wie folgt aussieht:

/steam/steamapps/common/S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl

Dort navigiert ihr euch durch die Ordner Stalker 2 und Content zu „Paks“. Hier erstellt ihr nun einen Ordner, sofern noch nicht vorhanden, namens „~mods“ (das Wellenzeichen/die Tilde beachten). Hier landen später fast alle eure Modifikationen, sofern in der Installationsbeschreibung nicht anders angegeben.

Stalker 2: 10 Mods, mit denen das Spielerlebnis besser wird

Auf Nexusmods füllt sich das Mod-Angebot zunehmend, wobei natürlich größere Anpassungen noch nicht vorhanden sind. Sie dürften etwas mehr Zeit benötigen, aber bereits mit der jetzigen Auswahl lässt sich einiges in Stalker 2 verbessern. Wir verraten euch unsere aktuellen Empfehlungen, die den Spielspaß ein ganzes Stück erhöhen:

Grok’s Modular Mutants Health: Mit dieser Mod könnt ihr die Lebenspunkte der Mutanten um ein Vielfaches verringern. Mehrere Versionen stehen zur Auswahl, weshalb ihr ein wenig herumprobieren könnt, was eher eurem Spielstil zusagt. Besonders praktisch: Ihr könnt jeden Mutanten-Typ separat anpassen. Wenn ihr die Bloodsucker okay findet, aber die Chimären viel zu stark, müsst ihr lediglich den Lebenspool von letzteren verringern.

Mit dieser Mod könnt ihr die Lebenspunkte der Mutanten um ein Vielfaches verringern. Mehrere Versionen stehen zur Auswahl, weshalb ihr ein wenig herumprobieren könnt, was eher eurem Spielstil zusagt. Besonders praktisch: Ihr könnt jeden Mutanten-Typ separat anpassen. Wenn ihr die Bloodsucker okay findet, aber die Chimären viel zu stark, müsst ihr lediglich den Lebenspool von letzteren verringern. Weniger Gewicht: Wem das Tragelimit in Stalker 2 stört, der kann es entweder mit Adjustable Carry Weight massiv erhöhen oder reduziert alternativ mit einer Mod nur das Gewicht von Munition und Heilgegenständen. Letzteres wäre unsere persönliche Empfehlung, da ihr dann trotzdem mehr, aber nicht alles mitnehmen könnt.

Wem das Tragelimit in Stalker 2 stört, der kann es entweder mit Adjustable Carry Weight massiv erhöhen oder reduziert alternativ mit einer Mod nur das Gewicht von Munition und Heilgegenständen. Letzteres wäre unsere persönliche Empfehlung, da ihr dann trotzdem mehr, aber nicht alles mitnehmen könnt. Günstiges Reparieren: Spätestens wenn ihr mal eine schicke Waffe mit ein paar Aufsätzen und eine ebenso hübsche Rüstung habt, wird das Reparieren in Stalker 2 schnell sehr teuer. Die Mod Reduced Repair Cost schafft Abhilfe, in dem sie die Kosten um 20 bis 100 Prozent senkt, je nachdem wie es euch beliebt. Das hilft enorm, da ihr eure sauer verdienten Münzen nicht stets beim Techniker lassen müsst.

Spätestens wenn ihr mal eine schicke Waffe mit ein paar Aufsätzen und eine ebenso hübsche Rüstung habt, wird das Reparieren in Stalker 2 schnell sehr teuer. Die Mod Reduced Repair Cost schafft Abhilfe, in dem sie die Kosten um 20 bis 100 Prozent senkt, je nachdem wie es euch beliebt. Das hilft enorm, da ihr eure sauer verdienten Münzen nicht stets beim Techniker lassen müsst. Besseres Schleichen: Die KI glänzt in Stalker 2 vor allem mit Aussetzern und manchmal mit absoluten Adleraugen. Letzteres lässt sich aber mit Axxii’s Stealth Mod ausgleichen. Dann sieht euch die KI nur noch, wenn sie direkten Sichtkontakt, sprich ihr könnt euch zwischen Büschen verstecken. Auch bei schlechterem Wetter wissen die Gegner jetzt nicht sofort, wo ihr seid, sondern leiden ebenfalls unter der erschwerten Sichtbarkeit.

Die KI glänzt in Stalker 2 vor allem mit Aussetzern und manchmal mit absoluten Adleraugen. Letzteres lässt sich aber mit Axxii’s Stealth Mod ausgleichen. Dann sieht euch die KI nur noch, wenn sie direkten Sichtkontakt, sprich ihr könnt euch zwischen Büschen verstecken. Auch bei schlechterem Wetter wissen die Gegner jetzt nicht sofort, wo ihr seid, sondern leiden ebenfalls unter der erschwerten Sichtbarkeit. Längerer Tag: Die Nacht kommt in der Zone schnell, die Tage vergehen zügig. Nicht jedoch mit der Mod Jake’s Longer Days, mit der ihr die Sonne ein paar Minuten in die Länge zieht. Ist auch angenehmer für die Augen.

Die Nacht kommt in der Zone schnell, die Tage vergehen zügig. Nicht jedoch mit der Mod Jake’s Longer Days, mit der ihr die Sonne ein paar Minuten in die Länge zieht. Ist auch angenehmer für die Augen. Länger sprinten: Obwohl wir in Stalker 2 einen ausgebildeten Soldaten spielen, schafft er es oft kaum ein paar Meter zu sprinten. Gut, das mag am vollen Rucksack liegen, aber selbst wenn dieser geleert ist, nervt das ständige Warten auf die Ausdauer. Die passend bezeichnete Mod Longer Sprinting hilft und erlaubt es, den Verbrauch ein wenig anzupassen, ohne zu sehr ins Balancing einzugreifen.

Obwohl wir in Stalker 2 einen ausgebildeten Soldaten spielen, schafft er es oft kaum ein paar Meter zu sprinten. Gut, das mag am vollen Rucksack liegen, aber selbst wenn dieser geleert ist, nervt das ständige Warten auf die Ausdauer. Die passend bezeichnete Mod Longer Sprinting hilft und erlaubt es, den Verbrauch ein wenig anzupassen, ohne zu sehr ins Balancing einzugreifen. Vignette beim Schleichen loswerden: Wenn ihr auch kein Fan von dem visuellen Effekt seid, der sich an den Rändern des Bilds zeigt, dann könnt ihr ihn ganz einfach loswerden. Die Mod Remove Crouch Vignette deaktiviert ihn, wenn ihr schleicht. Eine angenehme Verbesserung.

Wenn ihr auch kein Fan von dem visuellen Effekt seid, der sich an den Rändern des Bilds zeigt, dann könnt ihr ihn ganz einfach loswerden. Die Mod Remove Crouch Vignette deaktiviert ihn, wenn ihr schleicht. Eine angenehme Verbesserung. Kaputte Gegenstände verkaufen: Die Zone in Stalker 2 wirft euch quasi permanent kaputte Waffen vor die Füße, nur damit anfangen könnt ihr in der Regel wenig. Verkaufen könnt ihr sie nicht, da kein Händler die Ware annimmt. Mit einer simplen Mod ändert ihr das. Dadurch habt ihr potenziell auch weniger Geldprobleme.

Die Zone in Stalker 2 wirft euch quasi permanent kaputte Waffen vor die Füße, nur damit anfangen könnt ihr in der Regel wenig. Verkaufen könnt ihr sie nicht, da kein Händler die Ware annimmt. Mit einer simplen Mod ändert ihr das. Dadurch habt ihr potenziell auch weniger Geldprobleme. Bessere Waffen-Abnutzung : Wer viel schießt, und das werdet ihr, der macht seine Waffen wenig nachhaltig. Das wiederum sorgt für hohe Kosten bei der Reparatur und das kann manchmal sehr nervig sein. Die Mod von VAXIS nimmt sich der Problematik an, ohne die Abnutzung kommt zu entfernen. Stattdessen wird der Wert nur etwas verringert.

: Wer viel schießt, und das werdet ihr, der macht seine Waffen wenig nachhaltig. Das wiederum sorgt für hohe Kosten bei der Reparatur und das kann manchmal sehr nervig sein. Die Mod von VAXIS nimmt sich der Problematik an, ohne die Abnutzung kommt zu entfernen. Stattdessen wird der Wert nur etwas verringert. Bessere Munitionsanzeige: In Stalker 2 gibt es nicht nur viele Waffe, sondern auch unterschiedliche Arten von Munition. Das Problem? Es ist im Inventar nicht sofort ersichtlich, welche Munition welche ist, da sie sich optisch sehr ähneln. Eine Modifikation von JCaleb hilft aus und verpasst ihnen entweder einen optischen Marker oder eine Abkürzung, wodurch sie sich besser unterscheiden lassen. Perfekt ist es aber trotzdem noch nicht.

Falls euch das Gezeigte noch nicht reicht: Auf Nexusmods findet ihr noch viele weitere Mods, die an den verschiedensten Stellschrauben drehen. Auch einige Performance-Fixes sind bereits an Bord, allerdings ist deren Erfolg laut zahlreichen Berichten seitens der Spieler*innen nicht garantiert. Wir haben sie deshalb an dieser Stelle erst einmal außen vor gelassen.

Falls ihr noch keinen Blick auf den Shooter geworfen habt: In unserem Test zu Stalker 2 erfahrt ihr, warum das atmosphärische Werk unter der Last seiner Technik zusammenbricht.

Quelle: Nexusmods