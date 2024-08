Star Wars Outlaws Cheats: Kostenloses Tool schenkt euch unendlich Leben und Munition

Früher waren Cheats ein zentraler Bestandteil von Videospielen, heutzutage sind sie zunehmend eine Seltenheit. Am PC könnt ihr euch aber über sogenannte Trainer dennoch Vorteile erschummeln, wie jetzt auch bei Star Wars Outlaws.

Dafür benötigt ihr allerdings ein Tool, welches nur auf dem PC zur Verfügung steht. Spieler*innen auf der PS5 und Xbox Series X|S schauen somit in die Röhre. Falls ihr jedoch per Rechner unterwegs seid, könnt ihr euch insgesamt elf verschiedene Vorteile in Star Wars Outlaws ercheaten.

Star Wars Outlaws: Kostenloses Tool mit unendlichen Leben und mehr

Wie für zahlreiche PC-Spiele heutzutage üblich, könnt ihr bei Star Wars Outlaws auf die CheatEngine zurückgreifen und selbst Änderungen vornehmen. Falls ihr euch aber diese Mühe nicht machen wollt, hilft stattdessen ein kostenloses Tool namens WeMod. Dabei handelt es sich im Grunde um eine große Trainer-Datenbank, die zu unzähligen vielen Spielen entsprechende Cheats bereitstellt.

Im Trailer seht ihr noch einmal, was euch in Star Wars Outlaws erwartet:

Mit dem kürzlich erfolgten Release ist nun auch Ubisofts Open World-Spiel mit an Bord des regelmäßig gepflegten Trainer-Programms. Somit könnt ihr ein paar Cheats in Star Wars Outlaws aktivieren:

Unbegrenzte Gesundheit: Ihr verliert keine Lebensenergie mehr, egal wie oft ihr angeschossen werdet oder aus welcher Höhe ihr fallt.

Ihr verliert keine Lebensenergie mehr, egal wie oft ihr angeschossen werdet oder aus welcher Höhe ihr fallt. Unbegrenztes Adrenalin: Macht genau das, sprich ihr verliert kein Adrenalin mehr und könnt somit jederzeit den Revolverhelden-Skill aktivieren.

Macht genau das, sprich ihr verliert kein Adrenalin mehr und könnt somit jederzeit den Revolverhelden-Skill aktivieren. Unendlich Munition: Während Kays Blaster ohnehin ohne Munition auskommt, könnt ihr mit diesem Cheat auch die Waffen eurer Feinde dauerhaft abfeuern.

Während Kays Blaster ohnehin ohne Munition auskommt, könnt ihr mit diesem Cheat auch die Waffen eurer Feinde dauerhaft abfeuern. Kein Überhitzen: Der Blaster von Kay bleibt immer kühl, sprich ihr könnt dauerfeuern.

Der Blaster von Kay bleibt immer kühl, sprich ihr könnt dauerfeuern. Kein Betäubungs-Cooldown: Das Modul, mit dem ihr Feinde ohne Aufsehen zu erregen, schlafen legt, könnt ihr permanent nutzen.

Das Modul, mit dem ihr Feinde ohne Aufsehen zu erregen, schlafen legt, könnt ihr permanent nutzen. Unendlich Leben für den Speeder: Euer Fahrzeug geht selbst bei extremen Beschuss nicht mehr kaputt.

Euer Fahrzeug geht selbst bei extremen Beschuss nicht mehr kaputt. Unendlich Materialien: Ihr könnt euch alle wichtigen Materialien ins Inventar schustern, um damit anschließend Upgrades zu erforschen.

Ihr könnt euch alle wichtigen Materialien ins Inventar schustern, um damit anschließend Upgrades zu erforschen. Unendlich Bacta-Phiolen: Falls ihr mit aktivierter Lebensenergie spielt, aber nicht ständig nach Heilspritzen suche sollt, hilft euch dieser Cheat.

Falls ihr mit aktivierter Lebensenergie spielt, aber nicht ständig nach Heilspritzen suche sollt, hilft euch dieser Cheat. Unendlich Granaten: Ähnlich wie bei der Munition könnt ihr nun unbesorgt so viele Explosivkugeln werfen, wie es euch beliebt.

Ähnlich wie bei der Munition könnt ihr nun unbesorgt so viele Explosivkugeln werfen, wie es euch beliebt. Unendlich Credits: Ihr werdet niemals arm sein.

Ihr werdet niemals arm sein. Set Credits: Falls ihr nur eine bestimmte Menge Währung benötigt.

Natürlich müsst ihr längst nicht alle diese Cheats für Star Wars Outlaws nutzen, sondern könnt frei wählen, welche aktiv sind oder eben nicht. Das Ganze funktioniert auch ziemlich problemlos. Ihr müsst lediglich WeMod installieren, danach sollte das Programm automatisch euer installiertes Spiel finden.

Hat das Nutzen von Cheats negative Konsequenzen?

Da Star Wars Outlaws ein reines Singleplayer-Erlebnis ist, sollte es eigentlich keine Auswirkungen haben, ob ihr cheatet oder nicht. Allerdings gibt es dafür keine Garantie: Immerhin handelt es sich bei WeMod um ein externes Tool und theoretisch könnte dies zu Komplikationen führen.

Außerdem solltet ihr darauf Acht geben, dass Programm nach Nutzung zu schließen. Insbesondere, falls ihr abseits von Star Wars Outlaws verschiedene Multiplayer-Titel zockt, die mit entsprechender Anti-Cheat-Software ausgestattet sind. Diese können mitunter WeMod erkennen und euch somit aussperren.

Die Nutzung von WeMod erfolgt somit auf eigene Gefahr. Falls ihr anstatt Cheats nur ein paar Ratschläge benötigt, könnt ihr einen Blick auf unsere Tipps zu Star Wars Outlaws werfen. Außerdem verraten wir euch, wie das Hacken einfacher wird.

