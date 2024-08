Star Wars Outlaws: Das Hacken nervt euch auch so sehr? Mit diesem Trick wird es einfacher

Für eine gute Schmugglerin gehört das Öffnen von Computern und Türen zum Alltag. So ist es auch in Star Wars Outlaws der Fall, aber das dazugehörige Minispiel kann mitunter ganz schön verwirrend sein.

Auch wir haben uns im Rahmen unseres Tests etliche Male darüber gewundert, wie genau nun das Hacken wirklich funktioniert. Unsere Erkenntnisse und Tipps teilen wir euch im Guide mit.

Star Wars Outlaws: So funktioniert das Hacken

Das Hacken in Star Wars Outlaws hat natürlich nichts mit der Realität zu tun, denn im Grunde müsst ihr nur ein symbol- oder zahlenbasiertes Rätsel lösen, um einen Computer unter eure Kontrolle zu bringen. Allerdings habt ihr nicht unendlich Versuche zur Verfügung und wenn ihr scheitert, dann löst ihr einen Alarm aus.

Das Hacking-Minispiel von Star Wars Outlaws ähnelt dem einst sehr gehypten Wordle: Ihr wählt drei oder mehr Symbole aus und erfahrt dann, ob sie in der Lösung enthalten sind und ob sie sich an der richtigen Stelle befinden oder ihr sie ausschließen könnt. Anschließend wiederholt ihr den Vorgang bis ihr alle Symbole gefunden habt. Im Detail sieht die Möglichkeiten so aus:

rotes „X“: Das Symbol gehört nicht in die Lösung und kann ignoriert werden.

Das Symbol gehört nicht in die Lösung und kann ignoriert werden. gelbes Symbol: Es existiert in der Lösung, befindet sich aber an der falschen Stelle.

Es existiert in der Lösung, befindet sich aber an der falschen Stelle. blaues Symbol: Ihr habt die richtige Stelle für das Symbol gefunden.

Sobald ein Symbol richtig eingesetzt oder falsch ist, verschwindet es übrigens aus den Möglichkeiten. Zudem gibt es keine Duplikate, sprich ein Symbol kann nicht doppelt in einer Lösung auftauchen.

So geht ihr am besten beim Hacken vor

Falls wir uns nicht die ganze Zeit irren, dann erfolgt die Zusammensetzung nicht unbedingt logisch. Dennoch könnt ihr systematisch vorgehen, um mit möglichst wenigen Zügen einen Computer oder eine Tür in Star Wars Outlaws zu hacken. Im Idealfall, sofern ihr noch nicht über das Hacking-Kit der Hackerin-Expertin verfügt, fangt ihr direkt damit an, die ersten drei Symbole aus der Reihe einzusetzen.

Spätestens mit dem Hacking Kit ist das Minispiel einfacher. Dann helfen euch die dünnen blauen Linien weiter. Credit: 4P Screenshot / Ubisoft / Massive Entertainment

Habt ihr die Ergebnisse, nutzt ihr die nächsten Vorgaben. Sollten schon erste gelbe Treffer dabei sein, merkt ihr euch das, versucht aber noch nicht sofort die richtige Stelle zu finden. Das macht ihr erst, sobald ihr alle richtigen Treffer habt – dann könnt ihr mit Herumprobieren anschließend die Einrasterung vornehmen.

Natürlich könnt ihr auch Glück haben und direkt mit den ersten zwei Symbolen zwei perfekte Treffer landen, wodurch ihr anschließend im schlimmsten Fall viel mehr Versuche benötigt. Das Hacking Kit hilft euch später, denn dann könnt ihr nicht nur ein paar Joker aktivieren, sondern erhaltet gleichzeitig auch Hinweise, welche Symbole zueinander gehören.

Alternative: Deaktiviert das Hacken

Falls euch trotz unserer Hilfe und Tipps das Hacking in Star Wars Outlaws zu sehr nervt oder frustriert, könnt ihr es optional auch komplett deaktivieren. Dafür geht ihr einfach ins Optionsmenü, wechselt zu „Spiel“ und setzt den Eintrag „Hacken“ auf deaktiviert.

Alternativ könnt ihr auch die Symbole durch Zahlen austauschen oder mehr beziehungsweise weniger Versuche einstellen. Ubisoft und Massive Entertainment lassen euch somit die Wahl, wie und ob ihr überhaupt das Minispiel durchziehen wollt. Noch mehr gute Tipps für Star Wars Outlaws halten wir für euch an anderer Stelle parat.