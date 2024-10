The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Fundorte aller Ausrüstungsgegenstände

Wie für ein vollwertiges The Legend of Zelda-Spiel gibt es eine ganze Liste an mehr oder weniger brauchbaren Items, die es über ganz Hyrule verteilt zu finden gibt. Mal sind sie versteckt in von Monstern bewachten Höhlen, mal bekommt ihr sie als Belohnung für absolvierte Quests. Auch in Echoes of Wisdom ist das der Fall.

Neben den Echos sowie den magischen Kristallen, die ihr bei der Aufwertung der Schwertkämpfer-Fähigkeiten behilflich sind, kann Zelda einige Ausrüstungsgegenstände finden, die ihr mal einen Bonus im Kampf geben, mal die Suche nach Ressourcen erleichtern. Wir haben euch einmal detailliert aufgelistet, wo ihr alle dieser Items findet.

Zelda: Echoes of Wisdom – Die Fee erfüllt Wünsche… gegen Bezahlung

Zu Anfang von Echoes of Wisdom kann Zelda übrigens nur ein Accessoire tragen. Die Große Fee im Brunnen der Wünsche auf einer Insel im Hylia-See ermöglicht es Zelda aber, nach und nach mehr zusätzliches Zubehör zu tragen. Für einen zweiten Slot müsst ihr noch relativ entbehrliche 100 Rubine berappen, danach wird es aber stetig teurer – 300, 500, für den fünften Slot will die große Fee gar 1000 Rubine haben. Aus eigener Erfahrung können wir aber sagen, dass so viel simultane Ausrüstung gar nicht nötig ist.

Die Große Fee im Brunnen der Wünsche sorgt dafür, dass ihr mehr Ausrüstung tragen könnt. Credit: Nintendo (Screenshot | 4P)

Zeldas Zubehör in Echoes of Wisdom, was es bewirkt und wo ihr es findet:

Zora-Flossen : Mit ihnen kann Zelda schneller schwimmen. Ihr könnt sie im Laden im Dorf der Fluss-Zoras für 300 Rubine erstehen.

: Mit ihnen kann Zelda schneller schwimmen. Ihr könnt sie im Laden im Dorf der Fluss-Zoras für 300 Rubine erstehen. Zora-Schuppe : Damit kann Zelda länger unter Wasser die Luft anhalten. Nachdem ihr den Riss in den Jabul-Gewässern geschlossen habt, könnt ihr im Dorf der Fluss-Zoras die Nebenquest „Der Nichtschwimmer“ beginnen. Um sie abzuschließen, braucht ihr die Echos von Mürrfisch, Bombenfisch und Zappelqualle. Im Anschluss bekommt ihr die Zora-Schuppe.

: Damit kann Zelda länger unter Wasser die Luft anhalten. Nachdem ihr den Riss in den Jabul-Gewässern geschlossen habt, könnt ihr im Dorf der Fluss-Zoras die Nebenquest „Der Nichtschwimmer“ beginnen. Um sie abzuschließen, braucht ihr die Echos von Mürrfisch, Bombenfisch und Zappelqualle. Im Anschluss bekommt ihr die Zora-Schuppe. Gerudo-Sandalen : Trägt Zelda sie, versinkt sie nicht mehr im Treibsand der Wüste. Ihr könnt sie im Laden in der Gerudo-Festung für 400 Rubine kaufen.

: Trägt Zelda sie, versinkt sie nicht mehr im Treibsand der Wüste. Ihr könnt sie im Laden in der Gerudo-Festung für 400 Rubine kaufen. Goldschürze : Ein schweres Accessoire, mit dem Zelda nicht mehr – beispielsweise von Ventilatoren und Tornandos [sic!] – hinfort geweht werden kann. Ihr bekommt sie als Belohnung von Facette, wenn ihr die beiden Lanmolas in der Wüste besiegt.

: Ein schweres Accessoire, mit dem Zelda nicht mehr – beispielsweise von Ventilatoren und Tornandos [sic!] – hinfort geweht werden kann. Ihr bekommt sie als Belohnung von Facette, wenn ihr die beiden Lanmolas in der Wüste besiegt. Kletterarmband : Mit diesem Schmuckstück kann Zelda schneller klettern. Es liegt in der Auslage im Shop in Kakariko und kostet 500 Rubine.

: Mit diesem Schmuckstück kann Zelda schneller klettern. Es liegt in der Auslage im Shop in Kakariko und kostet 500 Rubine. Goronen-Armband : Dies ermöglichst es Zelda, schneller zu laufen, während sie etwas trägt. Ihr bekommt es vom Goronen-Häuptling Darston, nachdem ihr das Monster in der Gipfelhöhle besiegt habt.

: Dies ermöglichst es Zelda, schneller zu laufen, während sie etwas trägt. Ihr bekommt es vom Goronen-Häuptling Darston, nachdem ihr das Monster in der Gipfelhöhle besiegt habt. Drehpanzer: Schlägt Zelda eine Pirouette, während sie dieses Item angelegt hat, werden Gegner weggestoßen. Ihr findet es in einer Ruine östlich von Laubhausen.

Euer Inventar füllt sich relativ schnell – da sind die Upgrades der Fee schon nützlich. Credit: Nintendo (Screenshot | 4P)

Steigeisen : Sorgt dafür, dass Zelda auf dem glatten Eis nicht schlittert. Ihr findet es in einer Höhle auf dem Hebra-Berg oberhalb vom Smoothie-Shop. Ihr müsst – beispielsweise mit dem Echo einer Wandtula – die Felswand rechts erklimmen und könnt auf dem Plateau die Höhle betreten.

: Sorgt dafür, dass Zelda auf dem glatten Eis nicht schlittert. Ihr findet es in einer Höhle auf dem Hebra-Berg oberhalb vom Smoothie-Shop. Ihr müsst – beispielsweise mit dem Echo einer Wandtula – die Felswand rechts erklimmen und könnt auf dem Plateau die Höhle betreten. Froschring : Ein Game Changer, der Zelda höher springen lässt. Er befindet sich in einer Truhe im Dungeon von Schloss Hyrule in dem Raum, in dem ihr auch den Großen Schlüssel findet.

: Ein Game Changer, der Zelda höher springen lässt. Er befindet sich in einer Truhe im Dungeon von Schloss Hyrule in dem Raum, in dem ihr auch den Großen Schlüssel findet. Sturmritt-Horn : Angriffe zu Pferde werden mit diesem Utensil stärker. Ihr gewinnt es beim Fahnenrennen auf der Hyrule-Farm, wenn ihr die längste Strecke in unter 40 Sekunden absolviert.

: Angriffe zu Pferde werden mit diesem Utensil stärker. Ihr gewinnt es beim Fahnenrennen auf der Hyrule-Farm, wenn ihr die längste Strecke in unter 40 Sekunden absolviert. Steinerner Fußring : Bewirkt, dass Zelda weniger taumelt, nachdem sie angegriffen wurde. Im Laden von Hyrule-Stadt könnt ihr in für 400 Rubine bekommen.

: Bewirkt, dass Zelda weniger taumelt, nachdem sie angegriffen wurde. Im Laden von Hyrule-Stadt könnt ihr in für 400 Rubine bekommen. Mechanikreif : Er lässt euch die Automaten schneller aufziehen. Wenn ihr alle sechs Automaten von Boris habt bauen lassen, fertigt er im Austausch für fünf Monstersteine den reif.

: Er lässt euch die Automaten schneller aufziehen. Wenn ihr alle sechs Automaten von Boris habt bauen lassen, fertigt er im Austausch für fünf Monstersteine den reif. Erste Meisterschrift : Verringert den Energie-Verbrauch etwas. Ihr bekommt sie im Schlummer-Dojo als Belohnung für vier absolvierte Übungen.

: Verringert den Energie-Verbrauch etwas. Ihr bekommt sie im Schlummer-Dojo als Belohnung für vier absolvierte Übungen. Zweite Meisterschrift : Verringert den Energie-Verbrauch stärker. Ihr bekommt sie im Schlummer-Dojo als Belohnung für acht absolvierte Übungen.

: Verringert den Energie-Verbrauch stärker. Ihr bekommt sie im Schlummer-Dojo als Belohnung für acht absolvierte Übungen. Dritte Meisterschrift : Verringert den Energie-Verbrauch enorm. Ihr bekommt sie im Schlummer-Dojo als Belohnung für 14 absolvierte Übungen.

: Verringert den Energie-Verbrauch enorm. Ihr bekommt sie im Schlummer-Dojo als Belohnung für 14 absolvierte Übungen. Stärkeglocke : Sie schlägt an, wenn ihr in der Nähe von Magischen Kristallen seid. Ihr bekommt sie von der Großen Fee, wenn ihr ihre Quest absolviert, nachdem alle Risse geschlossen sind.

: Sie schlägt an, wenn ihr in der Nähe von Magischen Kristallen seid. Ihr bekommt sie von der Großen Fee, wenn ihr ihre Quest absolviert, nachdem alle Risse geschlossen sind. Herz-Anstecker : Die Wahrscheinlichkeit, Herzen zu finden, erhöht sich etwas. Ihr bekommt dieses Schmuckstück nach dem Zwischenboss-Kampf in der Sudelia-Ruine aus einer Truhe in der Plattformer-Passage.

: Die Wahrscheinlichkeit, Herzen zu finden, erhöht sich etwas. Ihr bekommt dieses Schmuckstück nach dem Zwischenboss-Kampf in der Sudelia-Ruine aus einer Truhe in der Plattformer-Passage. Herz-Haarspange : Die Wahrscheinlichkeit, Herzen zu finden, erhöht sich sehr. Ihr bekommt sie als Belohnung von der Gerudo-Kriegerin, die das Zorozoro-Nest zerstören soll. Übernehmt für sie diese Aufgabe in der Höhle nördlich der Gerudo-Festung.

: Die Wahrscheinlichkeit, Herzen zu finden, erhöht sich sehr. Ihr bekommt sie als Belohnung von der Gerudo-Kriegerin, die das Zorozoro-Nest zerstören soll. Übernehmt für sie diese Aufgabe in der Höhle nördlich der Gerudo-Festung. Silberbrosche : Die Wahrscheinlichkeit, Rubine zu finden, erhöht sich etwas. Westlich vom Dorf der Fluss-Zoras könnt ihr eine bröckelige Wand finden, die ihr mit Bomben(-fischen) zerstören könnt.

: Die Wahrscheinlichkeit, Rubine zu finden, erhöht sich etwas. Westlich vom Dorf der Fluss-Zoras könnt ihr eine bröckelige Wand finden, die ihr mit Bomben(-fischen) zerstören könnt. Goldbrosche : Die Wahrscheinlichkeit, Rubine zu finden, erhöht sich sehr. Schließt die Quest „Geheimniskrämerei“ ab, nachdem der dritte Riss geschlossen ist. Dafür müsst ihr mit den Zora-Berater*innen Thyma und Iwata sprechen.

: Die Wahrscheinlichkeit, Rubine zu finden, erhöht sich sehr. Schließt die Quest „Geheimniskrämerei“ ab, nachdem der dritte Riss geschlossen ist. Dafür müsst ihr mit den Zora-Berater*innen Thyma und Iwata sprechen. Energia-Handschuh : Die Wahrscheinlichkeit, Energia zu finden, erhöht sich etwas. Dafür müsst ihr das Lager der Eblins in der nordwestlichen Ecke der Gerudo-Wüste säubern.

: Die Wahrscheinlichkeit, Energia zu finden, erhöht sich etwas. Dafür müsst ihr das Lager der Eblins in der nordwestlichen Ecke der Gerudo-Wüste säubern. Energia-Gürtel : Die Wahrscheinlichkeit, Energia zu finden, erhöht sich sehr. Ihr findet sie in einer Höhle auf dem Hebra-Berg, nordöstlich von Condés Haus.

: Die Wahrscheinlichkeit, Energia zu finden, erhöht sich sehr. Ihr findet sie in einer Höhle auf dem Hebra-Berg, nordöstlich von Condés Haus. Suchrohr: Damit kann Zelda mehr Zutaten für Smoothies finden. Ein Deku-Händler überreicht es euch, nachdem ihr zehn Smoothie-Rezepte erstellt habt.

Wenn ihr fleißig Smoothies mixt und Rezepte aufdeckt, belohnen euch die Deku-Händler mit einem praktischen Gegenstand. Credit: Nintendo (Screenshot | 4P)

Suchgläser : Verstärkt en Effekt des Suchrohrs und ersetzt dieses im Inventar. Nachdem ihr insgesamt 30 verschiedene Smoothie-Rezepte ausprobiert habt, bekommt ihr das Gerät vom Shop-Besitzer geschenkt.

: Verstärkt en Effekt des Suchrohrs und ersetzt dieses im Inventar. Nachdem ihr insgesamt 30 verschiedene Smoothie-Rezepte ausprobiert habt, bekommt ihr das Gerät vom Shop-Besitzer geschenkt. Feenblume : Die Wahrscheinlichkeit, Feen zu finden, erhöht sich etwas. Ganz im Westen des Eldin-Pfades, am Rande der Map, könnt ihr eine Höhle mit einer Bombe freilegen. Darin findet ihr die Blume.

: Die Wahrscheinlichkeit, Feen zu finden, erhöht sich etwas. Ganz im Westen des Eldin-Pfades, am Rande der Map, könnt ihr eine Höhle mit einer Bombe freilegen. Darin findet ihr die Blume. Feenflakon : Die Wahrscheinlichkeit, Feen zu finden, erhöht sich sehr. Gibt es nach Abschluss für die Nebenquest „Ploppi versteckt sich“, nachdem ihr den Riss in den Phirone-Sümpfen geschlossen habt. Ihr müsst den Deku Ploppi, der sich irgendwo in den Sümpfen versteckt, viermal finden. Glücklicherweise gibt er euch ziemlich eindeutige Tipps, sodass sich die Suche nicht allzu lange hinziehen sollte.

: Die Wahrscheinlichkeit, Feen zu finden, erhöht sich sehr. Gibt es nach Abschluss für die Nebenquest „Ploppi versteckt sich“, nachdem ihr den Riss in den Phirone-Sümpfen geschlossen habt. Ihr müsst den Deku Ploppi, der sich irgendwo in den Sümpfen versteckt, viermal finden. Glücklicherweise gibt er euch ziemlich eindeutige Tipps, sodass sich die Suche nicht allzu lange hinziehen sollte. Altes Amulett : Zelda erleidet etwas weniger Schaden. Ihr erhaltet das Amulett nach dem Sieg über den optionalen Boss Smog im Osttempel.

: Zelda erleidet etwas weniger Schaden. Ihr erhaltet das Amulett nach dem Sieg über den optionalen Boss Smog im Osttempel. Seltsames Amulett: Verstärkt den Effekt des Alten Amuletts und ersetzt dieses. Es ist das Geschenk eines Dekus nach dem zweiten Sieg über Smog in den Deku-Ruinen.

Wenn ihr in Sammellaune seid, könnt ihr euch ja auch auf die Suche nach den 40 Herzteilen machen, um Zeldas Energieleiste zu maximieren. Einen Guide, wo sich diese kostbaren Stücke befinden, könnt ihr hier bekommen. Unseren Test zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom lest ihr hier

Quelle: Eigene Recherche