The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Hier findet ihr alle 40 Herzteile

Herzteile gehören seit jeher zu den wichtigsten Collectibles in The Legend of Zelda – und natürlich auch in Echoes of Wisdom. Erstmals eingeführt in A Link to the Past verhelfen sie einem dazu, die Energieleiste dauerhaft zu erhöhen. Vier Herzteile setzen sich zu einem Herzcontainer zusammen, den ihr fortan zu eurer maximalen Lebenskraft addieren dürft.

Damals gab es 24 Herzteile, in Ocarina of Time waren es 36, in Majora’s Mask gar 52 – immer abhängig davon, wie viele Endbosse man besiegen musste, die einem einen kompletten Herzcontainer spendierten. Insgesamt musste man ja auf 20 Herzen kommen. In Echoes of Wisdom gibt es 40 Stück – Wo ihr die Herzteile in Zeldas Abenteuer findet, haben wir euch hier aufgelistet.

40 Herzteile gibt es dieses Mal zu finden – mal mehr, mal weniger schwer zu erreichen.