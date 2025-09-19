World of Tanks Mods: Die besten Gratis-Downloads – So spielt ihr taktischer, schneller und besser

Mods gehören für viele Spieler von World of Tanks seit Jahren zum guten Ton. Sie erweitern das Spiel um nützliche Funktionen, verbessern die Übersicht im Gefecht und ermöglichen teilweise eine individuelle Anpassung der Benutzeroberfläche. Mit der kürzlich veröffentlichten Version 2.0 stellt sich aber die Frage: Welche Gratis-Tools sind jetzt besonders empfehlenswert?

Wir haben uns für euch die riesige Anzahl an verfügbaren World of Tanks Mods gewühlt und stellen die besten vor. Ihr erfahrt, welche Vorteile sie bieten und wo ihr sie herunterladen könnt. Egal, ob ihr gerade erst mit dem Free2Play-Spiel begonnen habt oder schon erfahrener Kommandant seid – mit den kostenlos erhältlichen Tools holt ihr noch mehr aus dem Titel raus.

World of Tanks Mods: Was genau ist das?

Im Grunde verhalten sich World of Tanks Mods genau so, wie bei anderen Spielen: Es handelt sich um kostenlose Tools, Erweiterungen oder Ergänzungen, die von Fans programmiert und veröffentlicht werden. Allerdings verändern sie im Falle des Online-Spiels keine Mechaniken oder fügen neue Inhalte hinzu.

In der Regel fokussieren sie sich auf Anpassungen der Benutzeroberfläche, liefern mehr Details oder erweitern die grafische Darstellung. Was sie nicht machen? Euch direkte spielerische Vorteile gewähren, in dem etwa Spieldateien bewusst manipuliert werden.

Die von uns vorgestellten Mods sind aber alle erlaubt und können problemlos genutzt werden. Eine Liste, welche Mods potenziell verboten sind, findet ihr auf der Webseite von World of Tanks. Dort erhaltet ihr auch Informationen über die Konsequenzen, wenn ihr solche Software verwendet.

Die besten World of Tanks Mods

Kommen wir aber jetzt zu den besten World of Tanks Mods und damit auf ein ganzes Paket zu sprechen. Denn Aslain’s WoT Modpack steht nicht ganz ohne Grund bei einer sagenhaften Bewertung von 4,7 von maximal fünf Punkten auf der offiziellen Mod-Seite von Publisher und Entwickler Wargaming.

Das Paket enthält über 100 verschiedene Mods, die ihr nach eigenem Ermessen installieren und ausprobieren könnt. Das macht es deutlich einfacher, als, wenn ihr jede Anpassung einzeln herunterladen müsstet. Auch ein paar der fünf besten Modifikationen, die wir euch hier vorstellen, sind so oder in ähnlicher Form bereits enthalten – wie ungemein praktisch.

#1 Armor Penetration Indicator

Im Kampf gegen Panzer kommt es natürlich darauf an, ob eure Schüsse überhaupt die Panzerung des Feindes durchdringen können. Dafür gibt es zwar per se schon eine Anzeige im Spiel, die ist aber mitunter nicht ganz so genau. Deutlich besser macht es der Armor Penetration Indicator.

Mit dem wird euch direkt im Fadenkreuz mithilfe von Zahlenwerten angezeigt, ob euer Schuss den jeweils anvisierten Teil der Panzerung durchdringt oder eben nicht. Das ist recht simpel gehalten und, obwohl es durchaus mächtig klingt, nicht verboten. In direkten Duellen kann die Mod aber recht hilfreich sein, um nicht unnötig viel zu verballern.

#2 Battle Contours

Diese World of Tanks Mod gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, am Ende erfüllen sie aber den gleichen Zweck: sie ersetzen die üblichen Fahrzeugsymbole durch spezielle und vor allem besser lesbare Icons. Dadurch könnt ihr schneller erkennen, ob ihr auf einen leichten, mittleren oder schweren Panzer trefft.

Vor allem zu Beginn eines Gefechts sorgt die Erweiterung für eine bessere Übersicht. Zudem könnt ihr taktische Entscheidungen direkter treffen, wenn ihr genau wisst, auf wen ihr da eigentlich schießen sollt. Eine nette Ergänzung, die ihr garantiert nicht mehr missen wollt.

#3 Better Reticle Size

Das Fadenkreuz ist eines der wichtigsten Tools in World of Tanks, ist es doch der Anhaltspunkt, wohin ihr schießt. Das Problem? Im Originalspiel ist eben jene Anzeige etwas zu groß, weshalb der Wert der Genauigkeit nicht so richtig stimmt. Eine kleine Mod schafft Abhilfe.

Mit Better Reticle Size passt ihr das Fadenkreuz an, so, dass ihr nun die korrekte Genauigkeit dargestellt bekommt. So könnt ihr jetzt auch Treffer austeilen, bei denen ihr in der Vergangenheit gedacht habt, dass sie eigentlich daneben gehen könnten. In einem speziellen Menü könnt ihr zudem das Fadenkreuz noch individueller einstellen.

#4 Battle Hits

Nicht nur die Strategie und Taktik auf dem Schlachtfeld ist wichtig, sondern ebenso die im Anschluss folgende Auswertung. Mit Battle Hits treibt ihr die Analyse noch ein wenig mehr ins Detail und könnt nach einem Gefecht ganz genau sehen, wo ihr genau getroffen wurdet.

Dadurch könnt ihr, eventuell sogar noch zusätzlich mit einem aufgenommenen Replay, ausfindig machen, wie ihr euch im nächsten Gefecht besser positionieren solltet. Schließlich sind manche einschlagende Geschosse fieser als andere.

#5 Marks of Excellence Tracker

Wer seinen Panzer liebt, der will gerne die begehrten Marks of Excellence freischalten. Leider zeigt World of Tanks nicht unbedingt im Detail an, wie weit ihr von der Freischaltung entfernt seid – zumindest nicht während eines Matches. Hier kommt der besagte Tracker ins Spiel.

Mit dem erhaltet ihr auch während einer Partie eine kleine Anzeige, um zu sehen, wie viel Schaden ihr noch benötigt, um die Marks of Excellence freizuschalten. Eine durchaus nützliche Sache, besonders, wenn ihr bestimmte Vehikel sehr gerne spielt.

Natürlich ist das hier nur eine kleine Auswahl von spannenden World of Tanks Mods. Aber diese fünf können wir euch bestens ans Herz legen, damit ihr auf dem Schlachtfeld am Ende mehr Infos habt.

Quelle: wgmods.net, worldoftanks.com