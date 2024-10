The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Dieses Item gibt euch endlos Lebensenergie

Es dürfte für Fans von The Legend of Zelda hinlänglich bekannt sein, dass die Prinzessin im kürzlich erschienenen Echoes of Wisdom nicht nur selbst Protagonistin ist, sondern mit Hilfe des magischen Tri-Stabs auch die titelgebenden Echos hervorrufen kann.

Gegenstände und selbst Gegner können gemerkt und wie aus dem Nichts beschworen werden. Das verhilft der im Kampf wenig erfahrenen Zelda in so mancher Situation mit starken Gegnern, ist aber auch für das Lösen von Rätseln und Aufdecken von Geheimnissen essenziell. Aber das ist noch nicht alles, was die Echos drauf haben.

Echoes of Wisdom: So werden müde Prinzessinnen wieder munter

Zu den ersten Echos auf Zeldas Weg zählen schnöde Alltagsgegenstände wie Tische oder Kisten, mit denen die Prinzessin Treppen bauen und auf höher gelegene Ebenen gelangen kann. Auch das „Alte Bett“ gesellt sich schnell zu diesem Fundus – es soll euch im Laufe des Abenteuers jedoch gute Dienste leisten, eignet es sich aufgrund seiner Länge doch hervorragend für Brückenbauten in Echoes of Wisdom.

Des Rätsels Lösung ist natürlich das „Alte Bett“, von dem es noch eine etwas schickere und sogar eine Prinzessinnen-Ausführung gibt. Credit: Nintendo (Screenshot | 4P)

Aber auch aus einem anderen Grund ist das Bett-Echo ein wichtiges Utensil, das euch in manchen Situationen das Leben retten kann. Legt sich Zelda nämlich hinein, werden ihre Herzen aufgefüllt – langsam zwar, aber stetig. Etwa alle vier Sekunden regeneriert sich ein halbes Herz. Wer sich komfortabler bettet, erholt sich allerdings auch besser. Daher füllt das „Luxus-Bett“, das sich Zelda in der Gerudo-Wüste merken kann, ein ganzes Herz in derselben Zeitspanne.

Und weil es sich nirgends besser schläft, als im eigenen Bett, kann sich Zelda auch dieses merken und als Echo überall erschaffen – da steigt die Lebensenergie sogar um zwei Herzen pro drei Sekunden. Es soll sogar ein Item geben, mit dem Zelda nur halb solange an der Matratze horchen muss, um von den erholsamen Vorteilen zu profitieren.

Theoretisch habt ihr sogar die Möglichkeit, die Betten während eines Kampfes, ja selbst mit einem Dungeon-Boss, zu beschwören. Wenn ihr also auf der letzten Rille pfeift, kann diese Regenerationsmöglichkeit der letzte Strohhalm sein. Ob euer Gegner euch dann aber auch in Ruhe pennen lässt, steht auf einen anderen Blatt Papier. Unseren Test zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom könnt ihr derweil hier lesen.

