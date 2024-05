Nintendo Switch: Sofort bessere Akkulaufzeit – klappt bei jedem Modell

Nintendos Switch ist längst eine Art Urgestein auf dem Gaming-Markt. Zwar steht die Veröffentlichung einer Nachfolgegeneration weiterhin erst noch bevor. Aber immerhin hat der japanische Hersteller im Laufe der Zeit mit verschiedenen Modellen Abhilfe geschafft.

Eines haben die Switch Lite (2019), die Switch mit verbessertem Akku (2019) und die Switch OLED (2021) allerdings gemeinsam: Die drei beliebten Konsolen lassen sich durch verschiedene Methoden und auf einfache, schnelle Weise in ihrer Laufzeit steigern.

Nintendo Switch: Damit hält der Akku länger

Je nachdem, welches der Modelle ihr nutzt und welches Spiel ihr spielt, variiert auch die Akkulaufzeit. So ist das ursprüngliche Modell der Nintendo Switch, das am 3. März 2017 erstveröffentlicht wurde, zu rund 2,5 bis 6,5 Stunden fähig. Ein Klassiker wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild kann also zum Beispiel rund drei Stunden lang gespielt werden.

Das im August 2019 eingeführte verbesserte Modell (Modellnummer HAC-001(-01) hat dagegen eine deutlich längere Akkulaufzeit von etwa 4,5 bis neun Stunden. Die Spielzeit von The Legend of Zelda beträgt damit dann schon zirka 5,5 Stunden. Die Nintendo Switch Lite wiederum bietet eine Akkulaufzeit von etwa drei bis sieben Stunden, und das neueste Modell, die Nintendo Switch OLED, hält rund 4,5 bis neun Stunden durch.

Verlängern lassen sich diese Laufzeiten allerdings in jedem Fall und bei jedem Modell noch auf die folgenden Arten.

Tipp #1: Flugmodus aktivieren

Wenn ihr keine Internetverbindung benötigt, aktiviert den Flugmodus. Dieser schaltet das WLAN und Bluetooth aus und spart somit Energie. Der Weg dorthin ist bei allen Modellen ähnlich, lediglich die Switch Lite weicht hier etwas beim Einstellen ab. Übrigens: Ihr könnt die Bluetooth-Funktion während des Flugmodus wieder aktivieren.

Nintendo Switch und Nintendo Switch OLED:

Öffnet das Home-Menü: Drückt den Home-Button auf dem rechten Joy-Con-Controller, um zum Home-Menü zu gelangen. Geht zu den Systemeinstellungen: Wählt das Zahnradsymbol am unteren Rand des Bildschirms, um die Systemeinstellungen zu öffnen. Flugmodus auswählen: Scrollt im Menü auf der linken Seite nach unten und wählt „Flugmodus“. Flugmodus aktivieren: Schaltet den Flugmodus ein, indem ihr den Schieberegler nach rechts bewegt. Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth ausgeschaltet.

Nintendo Switch Lite:

Öffnet das Home-Menü: Drückt den Home-Button auf der Konsole, um zum Home-Menü zu gelangen. Geht zu den Systemeinstellungen: Wählt das Zahnradsymbol am unteren Rand des Bildschirms, um die Systemeinstellungen zu öffnen. Flugmodus auswählen: Scrollt im Menü auf der linken Seite nach unten und wählt „Flugmodus“. Flugmodus aktivieren: Schaltet den Flugmodus ein, indem ihr den Schieberegler nach rechts bewegt.

Wenn ihr die Joy-Con-Controller im Flugmodus weiterhin drahtlos verwenden möchtet, könnt ihr Bluetooth manuell einschalten. Die Vorgehensweise ist diesmal bei allen Modellen gleich:

Geht zu „Controller und Sensoren“: Ruft die Option in den Systemeinstellungen auf. Drahtlose Kommunikation aktivieren: Schaltet „Drahtlose Kommunikation“ ein, um Bluetooth zu aktivieren.

Tipp #2: Automatische Helligkeit aktivieren

Wenn ihr die automatische Helligkeit aktiviert, passt die Konsole die Bildschirmhelligkeit je nach Umgebungslicht an. Das kann zusätzliche Energie sparen. Neben minimalen Unterschieden sind die Schritte dafür auch in diesem Fall bei allen Modellen sehr ähnlich.

Nintendo Switch und Nintendo Switch OLED:

Öffnet das Home-Menü: Drückt den Home-Button auf dem rechten Joy-Con-Controller. Geht zu den Systemeinstellungen: Wählt das Zahnradsymbol am unteren Rand des Bildschirms, um die Systemeinstellungen zu öffnen. Bildschirmhelligkeit auswählen: Scrollt im Menü auf der linken Seite nach unten und wählt „Bildschirmhelligkeit“. Automatische Helligkeit aktivieren: Schaltet die Option „Automatische Helligkeit“ ein, indem ihr den Schieberegler nach rechts bewegt.

Nintendo Switch Lite:

Öffnet das Home-Menü: Drückt den Home-Button auf der Konsole. Geht zu den Systemeinstellungen: Wählt das Zahnradsymbol am unteren Rand des Bildschirms, um die Systemeinstellungen zu öffnen. Bildschirmhelligkeit auswählen: Scrollt im Menü auf der linken Seite nach unten und wählt „Bildschirmhelligkeit“. Automatische Helligkeit aktivieren: Schaltet die Option „Automatische Helligkeit“ ein, indem ihr den Schieberegler nach rechts bewegt.

Tipp #3: Helligkeit reduzieren

Wer die Helligkeit nicht automatisch, sondern dauerhaft runter regeln möchte, kann auch diese Einstellung vornehmen. Je heller der Bildschirm der Konsole nämlich ist, desto schneller entleert sich der Akku. Dies könnt ihr ebenfalls in den Systemeinstellungen unter „Helligkeit“ anpassen.

Folgt dazu einfach den oben genannten ersten drei Schritten und bewegt unter „Bildschirmhelligkeit“ den Schieberegler nach links, um diese zu reduzieren.

Tipp #4: Sound reduzieren oder Kopfhörer verwenden

Eine weitere hilfreiche Methode ist es, die Lautstärke des Lautsprechers zu drosseln oder alternativ direkt auf Kopfhörer umzusteigen. Denn was viele nicht wissen: Auch die Lautsprecher der Nintendo Switch können viel Energie verbrauchen, insbesondere wenn sie voll aufgedreht sind.

Alle Modelle:

Physische Lautstärketasten: Auf der Oberseite der Konsole befinden sich physische Lautstärketasten. Drückt die „-„-Taste, um die Lautstärke zu verringern.

Tipp #5: Extreme Temperaturen vermeiden

Schützt die Switch vor extremen Temperaturen. Sowohl hohe als auch niedrige Grade können die Akkuleistung der Konsole beeinträchtigen und die Lebensdauer ihrer Batterie verkürzen. Nintendo selbst warnte bereits davor, dass das Gerät nicht bei unter fünf und über 35 Grad Celsius zum Einsatz kommen sollte.

Quellen: Nintendo