Nintendo: Überraschender Schaden – Diese Konsole jetzt dringend aufladen

Die Nintendo Switch ist nicht das einzige tragbare Gerät, das der japanische Hersteller in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat. Bereits 2012 veröffentlichte das Unternehmen seine Wii U, eine innovative Kombination aus Heimkonsole und tragbarem Bildschirm. Auf dieses Gerät solltet ihr jedoch in einem Punkt besonders Acht geben.

Nintendo Wii U: Ein Experte gibt eine Warnung heraus

Über den X-Account @RetroBlastUS sprach der Betreiber des Retro-Gaming-Podcasts, Patrick B., eine wichtige Warnung an Nintendo-Fans aus. Seinen Angaben zufolge kann die Wii U Probleme verursachen, wenn sie über längere Zeit nicht genutzt wird: „Bevor ihr weiterlest, schließt sie sofort an! Lasst sie nicht zu lange ohne Strom, sonst riskiert ihr, dass sie aufgrund eines Speicherschadens endgültig stirbt. Das ist bei mir passiert.“

Der Experte macht dafür die spezifischen Chipsätze verantwortlich, die in den Konsolen verbaut sind. Besonders betroffen seien Besitzerinnen und Besitzer der schwarzen Wii U-Modelle, da diese oft mit Hardware eines anfälligen Herstellers ausgestattet seien.

„Die internen Chips der WiiU wurden entweder von Toshiba, Samsung oder Hynix hergestellt. Es ist im Grunde eine Lotterie, aber von dem, was ich gelesen habe, leidet die BLACK WiiU unter den schlechtesten Chipsätzen. Du kannst sie öffnen, um nachzusehen, oder ein Bios-Menü aufrufen, um das zu überprüfen. Hynix ist am anfälligsten für Fehler“, so der Podcaster weiter.

Wichtige Hinweise zur Nintendo Wii U:

Weiter große Begeisterung für die Wii U

Auch nach zwölf Jahren erfreut sich die Nintendo Wii U großer Beliebtheit, wie Kommentare unter dem Beitrag von @RetroBlastUS zeigen. „Ich hatte sie bei der Veröffentlichung und erinnere mich noch daran, wie viele sie gehasst haben, aber ich habe sie absolut geliebt. Die Wii U ist gelaufen, damit die Switch laufen kann“, schreibt der Nutzer @LoveRetroBTW.

Andere teilen mit, dass sie ihre Wii U weiterhin regelmäßig nutzen: „Meine bleibt immer eingesteckt, sie ist eine meiner Lieblingskonsolen“ oder „Habe diesen Thread mit einem Lesezeichen versehen. Vor 10 Jahren schenkte mir mein Schwager ganz zufällig seine WiiU, das Gamepad und zwei Pro-Controller. Ich schließe sie ab und zu an und bete, dass sie nicht kaputtgeht„, lauten einige der Kommentare, die die emotionale Bindung zu dem Klassiker verdeutlichen.

Eine dauerhafte Lösung für das Problem gibt es offenbar nicht. @RetroBlastUS weist jedoch darauf hin, dass verschiedene Reparaturoptionen existieren, auch wenn diese technisches Know-how erfordern. Eine Möglichkeit ist der sogenannte NAND-Aid-Fix, der von Interessierten ausprobiert werden kann. Der Podcaster hat dazu auch einen Link bereitgestellt.

Quellen: X/@RetroBlastUS, voltar.com

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.