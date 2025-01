PC: Gleich 34 neue Spiele nächste Woche – aber 3 Titel stechen heraus

Der Januar neigt sich bereits dem Ende zu, doch das bedeutet keineswegs, dass Gamerinnen und Gamer auf spannende Neuerscheinungen verzichten müssen. Auch in der fünften Kalenderwoche erwarten euch zahlreiche interessante Releases und frische PC-Spiele für den heimischen Rechner.

Die Bandbreite der vertretenen Genres ist dabei beachtlich, und die Anzahl der angekündigten Veröffentlichungen dürfte wirklich keine Wünsche offen lassen: Von Action-Adventures über Shooter und Strategie bis hin zu Indie- und RPG ist für jeden Geschmack etwas dabei. Damit verspricht der Übergang in den kommenden Monat nicht nur Abwechslung, sondern auch ein mitreißendes Spielerlebnis.

PC-Spiele: Diese Releases kommen

Zwischen dem 27. Januar und dem 2. Februar dürfen sich Gamer*innen laut Releases.com auf mindestens 34 neue PC-Spiele freuen. Auch wenn die folgende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, bietet sie dennoch einen guten Überblick über die spannendsten Titel, die euch in den nächsten Tagen erwarten.

Neue PC-Spiele ab Montag (27. Januar):

Darkest Dungeon 2: Inhuman Bondage

Those Who Rule

Neue PC-Spiele ab Dienstag (28. Januar):

Eternal Strands

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

Orcs Must Die! Deathtrap

The Stone of Madness

Atomic Heart – Enchantment Under the Sea

Virtua Fighter 5 R.E.V.O.

Warside

The Mute House

Mortal Kombat 1 – Conan the Barbarian

Neue PC-Spiele ab Mittwoch (29. Januar):

Robots at Midnight

The End of the Sun

Coridden

Cryptical Path

Runa and the Chaikuru Legacy

Achilles: Survivor

Neue PC-Spiele ab Donnerstag (30. Januar):

Marvel’s Spider-Man 2

Sniper Elite: Resistance

Hello Kitty Island Adventure

Poppy Playtime – Chapter 4

Cardfight!! Vanguard Dear Days 2

Techno Banter

Jumping Jazz Cats

Neue PC-Spiele ab Freitag (31. Januar):

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Foundation

ReSetna

Genso Manege

Weitere neue PC-Spiele (im Januar)

Tears of Magic

Rebellion GODSOUL: Awakening

Knights Province

Proud Dad Simulator

Zombie Cards: Survival Showdown

Turbo Balls

Lesetipp: Die neuen Spiele 2025 im Überblick

Diese PC-Spiele sind ein Highlight

Drei besondere Exemplare in der Liste stellen die PC-Spiele Eternal Strands, Marvel’s Spider-Man 2 und Sniper Elite: Resistance dar, die am 28. und 30. Januar erscheinen. Denn: Hierbei handelt es sich um Titel, die aufgrund ihrer technischen Exzellenz, ihres innovativen Gameplays oder ihrer ikonischen Bedeutung mit besonders großer Spannung erwartet werden.

Eternal Strands beispielsweise gehört zu den am meisten erwarteten Indie-Titeln, was vor allem an seinem Fokus auf emotionales Storytelling und stilvolles Design liegt. Es wurde von Kritiker*innen bereits in Previews als ein Spiel mit großem Potenzial gelobt.

Marvel’s Spider-Man 2 wiederum ist ein Meilenstein, weil nun auch PC-Spieler*innen Zugang zu einem der beliebtesten Superhelden-Titel überhaupt erhalten.

Die Sniper-Elite-Serie hat sich ihrerseits als eine der besten im Bereich der taktischen Shooter etabliert. Resistance führt neue Mechaniken, Karten und eine intensivere KI ein, die das bekannte Gameplay noch spannender und herausfordernder machen.

Wer bis zur nächsten Woche noch einmal retrospektiv auf die aktuell besten PC-Spiele aus 2024 schauen möchte, kann das übrigens in unseren Toplisten.

Quellen: Releases.com

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.