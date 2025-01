PlayStation: Gleich 14 neue Spiele diese Woche – die ersten bekommt ihr schon heute

Für Besitzerinnen und Besitzer einer PlayStation 4 und PlayStation 5 gibt es auch in Kalenderwoche 5 wieder viel Grund zur Freude. In den letzten Januartagen erwarten euch nämlich zahlreiche neue Titel, die frischen Wind in eure Spielebibliothek bringen.

Die Bandbreite reicht von Shootern und Fantasy-RPGs über Roguelikes bis hin zu Action-Adventures und Fighting-Spielen – euch werden also jede Menge Abwechslung und neue Impulse geboten. Dazu kommt die Anzahl an Neuerscheinungen, die ebenfalls ein Highlight darstellt.

PlayStation: Diese Releases stehen jetzt an

Laut Angaben von Releases.com stehen zwischen dem 27. Januar und dem 2. Februar insgesamt 14 neue PlayStation-Titel in den Startlöchern. Beachtet dabei aber, dass die folgenden Angaben keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Dennoch bekommt ihr damit einen guten Überblick, welche spannenden Titel ihr in den nächsten Tagen ausprobieren könnt.

Neue PlayStation-Spiele ab Dienstag (28. Januar):

Eternal Strands (PlayStation 5)

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter (PlayStation 5, PlayStation 4)

The Stone of Madness (PlayStation 5)

Cuisineer (PlayStation 5)

Atomic Heart – Enchantment Under the Sea (DLC, PlayStation 5, PlayStation 4)

Neptunia Riders VS Dogoos (PlayStation 5, PlayStation 4)

Botany Manor (PlayStation 5, PlayStation 4)

Warside (PlayStation 5, PlayStation 4)

Mortal Kombat 1 – Conan der Barbar (DLC, PlayStation 5)

Neue PlayStation-Spiele ab Donnerstag (30. Januar):

Sniper Elite: Resistance (PlayStation 5)

Phantom Brave: The Lost Hero (PlayStation 5, PlayStation 4)

Gimmick! 2 (PlayStation 5, PlayStation 4)

Techno Banter (PlayStation 5)

Neue PlayStation-Spiele ab Freitag (31. Januar):

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PlayStation 5)

Diese Exemplare beachten

Bei den Titeln Mortal Kombat 1 – Conan der Barbar und Atomic Heart – Enchantment Under the Sea, die am 28. Januar erscheinen, handelt es sich um Zusatzinhalte. Conan beispielsweise ist der fünfte und somit vorletzte DLC-Charakter des zweiten Kombat Packs, der für alle Besitzer*innen der Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Erweiterung erscheint. Enchantment Under the Sea wiederum ist der dritte und vorletzte DLC, der für Atomic Heart herausgegeben wird.

