Voller Zugang zu Amazon Prime Gaming: Diese unscheinbaren Einstellungen sind entscheidend

Amazon bietet mittlerweile ein umfassendes Ökosystem, das auch Gamerinnen und Gamer begeistert. Mit Prime Gaming erhaltet ihr regelmäßig kostenlose Spiele, exklusive In-Game-Inhalte und monatliche Twitch-Abos.

Mitglieder profitieren zudem von regelmäßig wechselnden Angeboten ohne Zusatzkosten – allerdings nur, solange die Nutzungsregeln eingehalten werden. Die Fehlermeldung „Oh nein!“ solltet ihr beispielsweise vermeiden.

Amazon Prime Gaming: Das besagt „Oh nein!“

Taucht die wenig aussagekräftige Aussage auf, weist sie in der Regel auf Zugangsprobleme hin, die durch Standort, Zahlungsmethode oder Dienstkompatibilität verursacht sein könnten. Stellt also zunächst sicher, dass Amazon Prime Gaming in eurem Land verfügbar ist. Greift ihr von einer nicht unterstützten Region zu, kann Amazon den Zugriff beschränken.

Achtet daher darauf, dass die Ländereinstellung in eurem Amazon-Konto korrekt ist:

Meldet euch über Smartphone oder PC in eurem Amazon-Konto an. Wählt die Registerkarte „Einstellungen“. Geht auf „Land/Region“ und dann auf „Ändern“. Aktualisiert das Land, in dem ihr euch aufhaltet, und bestätigt mit „Aktualisieren“.

Die Nutzung eines Virtual Private Network (VPN) kann ebenfalls zu Problemen führen, da euer tatsächlicher Standort verschleiert wird. Prime Gaming unterstützt keine VPN-Verbindungen und könnte den Zugang bei aktivem VPN blockieren. Deaktiviert es deshalb und stellt eine direkte Internetverbindung her, um den Zugang sicherzustellen.

Fehler mit der Zahlungsmethode

Ein weiterer häufiger Grund für die „Oh nein!“-Fehlermeldung kann ein Problem mit der Zahlungsmethode sein. Überprüft die Kartendetails wie Kartennummer und Ablaufdatum, um sicherzustellen, dass die Zahlung autorisiert werden kann. Ungenauigkeiten in diesen Angaben verhindern oft den Zugang zu Prime Gaming. Eine genaue Überprüfung lohnt sich.

Ein ausreichendes Guthaben für Testabbuchungen ist ebenfalls wichtig. Amazon führt kleine Testabbuchungen zur Verifizierung der Zahlungsmethode durch. Ist nicht genügend Guthaben vorhanden, kann die Zahlung abgelehnt werden, was den Zugang blockiert, bis das Problem behoben ist.

Wenn der Kartenanbieter Testabbuchungen blockiert und damit den Zugang verhindert, solltet ihr euch an euren Anbieter wenden, um sicherzustellen, dass diese Abbuchungen nicht blockiert werden. Mit der Beachtung dieser Punkte lässt sich die „Oh nein!“-Meldung vermeiden und der volle Zugang zu Prime Gaming wiederherstellen.

Vermeidet diese 7 Fehler

Nutze Amazons kurze Checkliste, um sicherzustellen, dass ihr alle wichtigen Punkte überprüft habt. Vermeidet oder behebt alle Fehler, um die Prime-Mitgliedschaft vollständig nutzen zu können.

Wichtig ist:

Ihr befindet euch in einer Region, in der Prime Gaming verfügbar ist.

Kein VPN ist aktiv.

Die Ländereinstellungen sind korrekt konfiguriert.

Die Kartennummer ist korrekt hinterlegt.

Ausreichendes Guthaben auf der Zahlungsmethode ist vorhanden.

Rechnungsadresse und Postleitzahl stimmen mit den beim Kartenaussteller hinterlegten Daten überein.

Der Kartenaussteller blockiert keine Testabbuchungen zur Autorisierung.

Stellt ihr Unstimmigkeiten bei der Bezahlmethode fest, könnt ihr dies in Amazons Zahlungseinstellungen beheben.

Quelle: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.