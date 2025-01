Xbox: Gleich 14 neue Spiele nächste Woche – aber ein Titel sticht heraus

Der Januar mag fast vorbei sein, doch für Besitzer*innen einer Xbox One und Xbox Series X gibt es weiterhin viel Grund zur Freude. In der letzten Woche des Monats erwarten euch nämlich zahlreiche neue Titel, die für frischen Wind in der Spielebibliothek sorgen.

Die Bandbreite reicht von actiongeladenen Abenteuern und temporeichen Shootern bis hin zu Roguelikes und Strategiespielen. Mitreißende Geschichten, spannende Gameplay-Mechaniken und innovative Ansätze versprechen eine aufregende Zeit für alle Gaming-Enthusiasten.

Xbox-Spiele: Auf diese Releases könnt ihr euch freuen

Ein weiteres Highlight ist die Zahl an Neuerscheinungen, die nicht nur für Abwechslung, sondern auch für neue Impulse sorgt. Xbox-Spielerinnen und -Spieler, die stets auf der Suche nach frischen Herausforderungen sind, sollten sich in der kommenden Woche also genauer umschauen.

Laut Angaben von Releases.com stehen zwischen dem 27. Januar und dem 2. Februar 14 neue Xbox-Titel in den Startlöchern. Bitte beachtet, dass die folgende Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Dennoch kann sie einen guten Überblick über die spannendsten Titel bieten, die ihr in den nächsten Tagen ausprobieren könnt.

Neue Xbox-Spiele ab Dienstag (28. Januar):

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter (Xbox One, Xbox Series X)

Atomic Heart – Enchantment Under the Sea (Xbox One, Xbox Series X)

Eternal Strands (Xbox Series X)

The Stone of Madness (Xbox Series X)

Warside (Xbox Series X)

Orcs Must Die! Deathtrap (Xbox Series X)

Cuisineer (Xbox Series X)

Wayfinder (Xbox Series X)

Mortal Kombat 1 – Conan the Barbarian (Xbox Series X)

Neue Xbox-Spiele ab Mittwoch (29. Januar):

Robots at Midnight (Xbox Series X)

Neue Xbox-Spiele ab Donnerstag (30. Januar):

Gimmick! 2 (Xbox One)

Warside Sniper Elite: Resistance (Xbox Series X)

Robobeat (Xbox Series X)

Neue Xbox-Spiele ab Freitag (31. Januar):

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox Series X)

Dieses Xbox-Spiel hebt sich ab

Ein besonderes Exemplar in der Liste ist der Xbox-Titel Mortal Kombat 1 – Conan the Barbarian, der am 28. Januar erscheint. Denn: Wer es nicht bis zum Release abwarten kann, hat die Möglichkeit des Early Access auf der Xbox Series X – und zwar schon seit dem 21. Januar.

Das Spiel ist „im Rahmen der Early-Access-Phase für Besitzer der Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Erweiterung auf der Xbox Serie X|S erhältlich, gefolgt von der breiten Verfügbarkeit zum Kauf am 28. Januar“, heißt es dazu im Detail von Microsoft.

