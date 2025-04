Möhren gesucht: 9 besonders berühmte Hasen aus der Videospielgeschichte

Hasen sind aus dem Osterfest nicht mehr wegzudenken und wenn sie nicht gerade Schokoladeneier in eurem Garten verstecken, dann tummeln sich die flotten Fellbälle auch gerne auf dem Bildschirm und machen die Welt der Videospiele unsicher.

Meister Lampe gehört nämlich genau wie viele andere Tiere seit jeher zum Standardrepertoire von digitalen Games und das trotz ihrer Sprungfertigkeiten nicht nur in Jump-and-Runs. Dabei sind sie oft mehr als nur möhrenknabbernde Hintergrunddekoration: Wir haben neun besonders berühmte Hasen aus der Videospielgeschichte für euch eingefangen – und lassen sie am Ende des Artikels natürlich wieder frei. Versprochen!

Animal Crossing New Horizons: Ohs, der Hase

Die Welt von Animal Crossing hat viele Hasen vorzuweisen, doch den Titel als berühmtestes Karnickel darf sich der legendäre Osterhase aus Animal Crossing: New Horizons auf die Löffel schreiben. Ohs, der Hase, wie man das Kaninchen passenderweise getauft hat, bedrohte Fans 2020 kurz nach Release des Spiels und inmitten der Corona-Pandemie nämlich mit seinen Eiern.

Hier seht ihr Ohs in Aktion:

Überall hatte der Feiertagsvertreter die ovalen Köstlichkeiten versteckt und sorgte dafür, dass Spieler kaum noch Holz, Fische oder andere Ressourcen an Land ziehen konnten. Viele wünschten sich alsbald ein Ende des Häschentags, damit endlich wieder Normalität auf ihrer Insel einziehen würde. Bis heute terrorisiert Ohs einmal im Jahr die Bewohner von Animal Crossing: New Horizons.

Silent Hill: Robbie the Rabbit

Auch bei unserem nächsten Videospielhasen dürfte es vielen kalt den Rücken herunterlaufen: Robbie the Rabbit aus der Silent Hill-Reihe ist nämlich nicht gerade das knuffige Karnickel von nebenan. Das Maskottchen des Lakeside Amusement Parks könnte mit seinerm pinken Äußeren beinahe als werbewirksam durchgehen, wäre da nicht der blutverschmierte Mund und die großen, leeren Augen.

Auf unserer Liste ist Robbie allerdings auch der inaktivste Hase: In Silent Hill 3 sitzt das menschengroße Kaninchen vor allem leblos auf Parkbänken, sorgt aber schon durch seine bloße Anwesenheit für Gänsehaut. Wer oder was sich innerhalb des Kostüms verbirgt und von wem das Blut an seinem Mund stammt, wollen wir trotzdem nicht herausfinden.

Die Hasen aus dem Super Mario-Universum

Obwohl Mario gemeinhin als Meister der hohen und weiten Sprünge gilt, hat er es in seiner Karriere als Videospielklempner immer wieder mit ziemlich flinken Vierbeinern zu tun bekommen. Schon der Hase Mips aus Super Mario 64 dürfte viele Spieler damals mit seinen Hechtsprüngen um den Verstand gebracht haben.

Wenn ihr Mips selbst noch nicht gefangen habt, hilft dieses Video:

Auch modernere Mario-Spiele können eine ordentliche Dosis Kaninchen vorweisen: Die Sternenhasen in Super Mario Galaxy zum Beispiel, die unter anderem in der Sternentor-Galaxie beheimatet sind und nicht mit verkleideten Lumas verwechselt werden sollten. Und auch in Super Mario 3D World darf Mario wieder auf Hasenjagd gehen.