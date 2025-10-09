Das beste Assassin’s Creed: Diese Spiele solltet ihr keinesfalls verpasst haben

4P-Gaming Newsletter Erhaltet jede Woche die heißesten Gaming-News, exklusive Einblicke und spannende Tests – direkt in euer Postfach. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal Seit 2007 beherrscht vor allem eine Marke den französischen Publisher Ubisoft: Assassin’s Creed. Die populäre Reihe hat im Laufe der über 15 Jahren so einiges schon durchgemacht. Erst als Action-Adventure ein wenig holprig gestartet, legte sie später die Grundlage für zahlreiche andere Open World-Spiele. Ehe sie sich als Action-Rollenspiel neu erfinden musste.Zeit, um ein wenig zurückzublicken und vor allem eines festzuhalten: Welches Assassin’s Creed ist das Beste? Die Wahl ist dabei gar nicht so einfach, decken die einzelnen Spiele doch immer wieder verschiedene Szenarien und Schauplätze ab. Am Ende kann es aber nur einen Gewinner geben …Credit: UbisoftAveline de Grandpré ist die bis heute erste Assassinin, mit der wir ein eigenes Abenteuer erlebt haben – weder Kassandra noch Naoe können sich diesen Titel anheften. Allerdings ist Assassin’s Creed Liberation nur wenigen Spieler*innen bekannt, da es ursprünglich exklusiv für die PlayStation Vita erschien. Erst zwei Jahre später folgte eine HD-Version für gängige Konsolen und PC, die jedoch nicht richtig zünden wollte. Dabei bietet Aveline eine spannende Geschichte: Sie kämpft gegen Unterdrückung in einer Zeit, in der Sklaverei und Rassismus in Amerika alltäglich waren.Die mangelnde Bekanntheit liegt allerdings auch an den spielerischen Schwächen. Durch die Einschränkungen der Vita-Version ist die offene Spielwelt deutlich verringert und die spielerischen Möglichkeiten sind reduziert. Dadurch kratzt der New Orleans-Serienteil nur an der Oberfläche seiner eigenen Möglichkeiten und konnte sein Potenzial nie vollständig entfalten.Credit: Ubisoft Sofia / UbisoftDas bis heute bestverkaufte und vermutlich populärste Assassinen-Abenteuer nur auf Platz 14? Das mag gewiss überraschen, liegt aber daran, dass Assassin’s Creed Valhalla selbst nach zahlreichen Updates nie auf ganzer Linie inhaltlich wie spielerisch überzeugen konnte. Ubisoft hat den Rollenspiel-Faktor aus Odyssey zurückgeschraubt und stattdessen den Action-Anteil deutlich erhöht. Spannende Nebenquests mussten belanglosen wie albernen Weltevents weichen, Schleichen war nur noch Nebensache. Zu guter Letzt ist da diese enorme Spieldauer, die das Action-Adventure unnötig in die Länge zog.Gewiss hat Valhalla auch Stärken: Die Spielwelt ist wunderschön, egal ob im saftigen Grün Englands oder im eisigen Norwegen. Auch die Story gewinnt gegen Ende an Dramatik und bietet spannende Auswirkungen, nachdem sie zuvor eher auf Sparflamme köchelt. Doch das reicht nicht aus, um die spielerischen und inhaltlichen Durchhänger auszugleichen.Credit: Ubisoft Montreal / UbisoftÜber vier Jahre hat sich Ubisoft nach Valhalla Zeit genommen, um den nächsten großen Serienteil zu entwickeln – inklusive zweifacher Verschiebung. Beim Fan-Wunsch nach einer Geschichte im mittelalterlichen Japan sollte nichts schief gehen, und grundsätzlich ist Assassin’s Creed Shadows auch nicht schlecht. Rein optisch gehört es zu den schönsten Spielen der aktuellen Generation: Wunderschöne Landschaften werden von der Lichtstimmung hervorragend eingefangen und durch Wetter- und Jahreszeitenwechsel perfekt in Szene gesetzt. Auch spielerisch gibt es Verbesserungen – das Schleichen flutscht angenehmer und bietet mehr Möglichkeiten, das Kampfsystem ist vermutlich das beste der Reihe.Lesetipp: Hier findet ihr unseren Test zu Assassin’s Creed ShadowsTrotzdem stolpert Shadows über einige ewige Problemstellen der Serie. Die Story rund um Naoe und Yasuke kann nicht so richtig begeistern, ihre Beziehung entwickelt sich extrem rasant und wirkt teilweise unglaubwürdig. Hinzu kommt, dass sich viele Aufträge zu ähnlich anfühlen und die Abwechslung verloren geht. So bleibt Shadows am Ende nur ein guter, aber längst kein sehr guter Serienteil.Credit: Ubisoft Quebec / UbisoftMirage ist das Assassin’s Creed für all diejenigen, die die Reihe schon vor dem Wechsel ins Rollenspiel-Genre lieb gewonnen haben: keine riesige offene Welt, keine Jagd nach immer besserer Ausrüstung und Fokus auf die titelgebenden Assassinen. Allerdings ist Mirage anzumerken, warum es einst nur als DLC für Valhalla geplant war. Die Steuerung ist in den engen Gassen Baghdads ein wenig hakelig, insbesondere bei temporeichen Verfolgungsjagden, wo die Parkour-Elemente auch nach etlichen Updates nicht immer so gut greifen, wie von uns gewünscht.Trotzdem ist Mirage einen Blick wert: Das Szenario ist atemberaubend in Szene gesetzt und Basim als Protagonist interessant geschrieben. Am Ende schafft es Ubisoft jedoch nicht ganz, alle Komponenten zu einem fantastischen Spiel zusammenzubringen. Näher an eines der alten Assassin’s Creed werden wir mit Mirage aber wohl nicht mehr kommen – außer mit dem Gratis-DLC.Credit: Ubisoft Bordeaux / UbisoftNach dem technischen Fehlschlag von Unity hätte es jeder Nachfolger schwer gehabt, weshalb manch einer bei Assassin’s Creed Syndicate noch das eine oder andere Auge zudrückt. Und, bitte versteht uns nicht falsch, das Abenteuer im London des 18. Jahrhunderts ist keinesfalls enttäuschend. Die britische Hauptstadt bietet Unmengen an Details und lässt uns in das bis dato modernste Setting der Reihe eintauchen – inklusive Zügen. Die Zwillinge Jakob und Evie Frye funktionieren als Protagonist*innen ebenso sehr gut, wirken beide doch die meiste Zeit sehr sympathisch. Ihren Grund für den Kampf gegen die Templer lässt sich darüber hinaus gut nachvollziehen. Trotz allem bleibt Syndicate hinter den eigenen Möglichkeiten zurück, indem es so gut wie keine spannenden Neuerungen einführt. Es ist halt „nur“ das Spiel, was nach Unity und vor Origins das Licht der Welt erblickt hat. Daran gibt es nicht viel auszusetzen, aber tief beeindruckt hat es uns ebenfalls nicht.Credit: Ubisoft Quebec / UbisoftDie Geschichte von Assassin’s Creed beginnt mit Prince of Persia: Aus dem eigentlich geplanten Prince of Persia: Assassins wurde die heute weltweit bekannte Spielereihe, die auf der PS3 und Xbox 360 erstmals für Furore sorgte und zum Grundstein für Ubisofts bis heute erfolgreichste Marke wurde. Im ersten Teil finden sich viele Zutaten, die noch heute die Reihe ausmachen: ein unverbrauchter historischer Hintergrund, eine offene Spielwelt, ein Mix aus Schleichen, Kämpfen und Klettern sowie die ungewöhnliche Kombination aus Vergangenheit und Gegenwart mit Templern und Assassinen.Alleedings hat der Debütauftritt noch keine Bäume ausgerissen: Die Missionen waren zu repetitiv, die offene Welt zu langweilig und das Kampfsystem schnell durchschaut. Nichtsdestotrotz bildete Assassin’s Creed das Fundament, auf dem die Reihe noch immer aufbaut, und die Entwickler haben in dieser Zeit unfassbar viel gelernt.Credit: Ubisoft Montreal / UbisoftAssassin’s Creed 3 hatte von Anfang an einen schweren Stand, da es der starken Ezio-Trilogie folgen musste. Trotzdem war Connors Abenteuer wichtig für die Reihe, denn es brachte zahlreiche Neuerungen: Man durfte erstmals in der Wildnis auf Bäume klettern, zwei Waffen gleichzeitig tragen, und sogar eine Wettersimulation mit Schnee und Nebel schaffte es ins Spiel. Selbst Schiffe waren erstmals ein Bestandteil, wenn auch noch nicht so ausgereift wie im Nachfolger. Insgesamt bot AC3 ein absolut rundes Gesamtpaket.Die größte Schwäche findet sich in der Geschichte: Connor ist zwar ein tapferer Assassine, reagiert aber oft sehr naiv und wankelmütig – seine Geschichte endet schlussendlich ziemlich unrühmlich. Darüber hinaus läutete AC3 das Ende von Desmond Miles ein, das bis heute als Tiefpunkt der spielumfassenden Erzählung gilt. Dennoch ist AC3 insgesamt eher gelungen als missraten.Credit: Ubisoft Montreal / UbisoftAssassin’s Creed Rogue hat vor allem ein großes Problem: Es ist das ungeliebte Stiefkind. Während die Welt 2014 bereits im Next-Gen-Hype angekommen war, erschien Rogue noch für die alte Generation – mit eingeschränktem Budget und veralteter Engine. Trotzdem machte Ubisoft Sofia das Beste daraus: Mit Shay Patrick Cormac spielte man erstmals keinen Assassinen, sondern führte Aufträge für die Templer aus. Grundsätzlich eine spannende Prämisse, die aber nicht voll ausgespielt wird – der Konflikt dümpelt vor sich hin, während Shays Charakterzeichnung oberflächlich bleibt.Auch spielerisch setzt Rogue kaum eigene Akzente und wirkt eher wie eine größere Erweiterung von Black Flag. Das ist aber zugleich der größte Spaßfaktor: Die Schiffskämpfe sind noch immer ein spektakuläres Highlight, der Rest funktioniert ebenso gut wie im Vorgänger und wird um passende Setpieces ergänzt. Unterm Strich macht AC Rogue nicht viel falsch, aber auch nichts wirklich neu.Credit: Ubisoft Sofia / UbisoftAssassin’s Creed Unity wollte 2014 als erstes Next-Gen-Assassin’s Creed für PS4 und Xbox One den großen Sprung nach vorne wagen, landete aber direkt neben den schützenden Heuhaufen. Zum Release war das Paris-Abenteuer zur Zeit der französischen Revolution schlicht unfertig und verbuggt, der Koop-Modus funktionierte kaum. Hinzu kam, dass Unity den Höhepunkt der sogenannten Ubisoft-Formel bildete: An jeder Ecke gab es so viele Truhen, Sammelgegenstände und sinnlose Briefe, dass Spieler schneller genervt waren, als man Guillotine buchstabieren kann.Übrigens: Am Wiederaufbau von Notre-Dame war Unity nicht beteiligtDennoch hatte Unity auch Stärken: Protagonist Arno Dorian kann mit seiner Liebesgeschichte zu Elise durchaus faszinieren, das virtuelle Paris wirkt mit seiner Lichtstimmung und den geometrischen Details selbst heute noch wie ein Blickfang. Auch das Klettern war nie flüssiger, während die offeneren Black Box Missionen endlich mehr Freiheit beim Meuchelmord gewährten. Im Nachgang bleibt vor allem eine Frage offen: Was wäre, wenn es kein solch technisches Desaster zum Release gegeben hätte?Credit: Ubisoft Montreal / UbisoftSpricht man von Ezio Auditore, denken die meisten an Assassin’s Creed 2 oder Brotherhood – völlig zurecht, aber auch Revelations hatte als Trilogie-Finale seine Stärken. Konstantinopel ist ein wundervoller Schauplatz und bewies abermals, was für optisch schicke Welten Ubisoft bauen kann. Erzählerisch ist Revelations ebenso stark und bringt die Geschichte Ezios zu einem zufriedenstellenden Ende, wobei der italienische Meuchelmörder längst kein heißblütiger Jungspund mehr ist, aber auch noch nicht der alte Mann, wie es ihm der graue Bart andichtet.Darüber hinaus schaffen es die Autor*innen, seine Reise geschickt mit der von Altair aus dem ersten Teil zu verknüpfen, ohne dass es unglaubwürdig wirkt. Am Ende geht Ezio vollkommen verdient als einer der besten und talentiertesten Assassinen in die Videospielgeschichte ein, selbst wenn Revelations spielerisch nur bedingt eigene Akzente setzen konnte.Credit: Ubisoft Montreal / UbisoftAuf Assassin’s Creed Origins lastete 2017 jede Menge Druck, denn ohne diesen Serienteil würde es die Reihe heute wahrscheinlich nicht mehr geben. Nach dem Unity-Desaster war Ubisoft Montreal gezwungen, das Franchise neuzuerfinden – und überzeugte auf fast ganzer Linie. Aus dem Action-Adventure wurde ein Action-Rollenspiel mit Fokus auf Ausrüstung, Charakterwerten und glaubhafter Weltdarstellung. Das riesige antike Ägypten brilliert mit Größe und Detailreichtum, die gigantischen Pyramiden und schicken Städte wie Memphis oder Alexandria bieten unzählige Klettermöglichkeiten. Das Kampfsystem wurde von Grund auf neu gedacht, während frustrierende Verfolgungsmissionen der Vergangenheit angehörten.Erzählerisch gehört Origins ebenfalls in die Top-Riege des Franchise: Bayek befindet sich auf einem klassischen Rachetrip, der sich durch den nachvollziehbaren Schmerz über den Verlust seines Sohns und seiner Liebe zu Frau Aya manifestiert. Am Ende findet das ägyptische Assassin’s Creed einen überzeugenden Weg, der erklärt, wieso es überhaupt zur Bruderschaft der Assassinen kam – ein verdienter fünfter Platz.Credit: Ubisoft Montreal / UbisoftEigentlich standen die Sterne für Assassin’s Creed Brotherhood nicht günstig: Es erschien nur ein Jahr nach Ezios erstem Abenteuer, verlagerte das Geschehen fast ausschließlich nach Rom und wirkte eher wie eine Erweiterung statt eines komplett neuen Abenteuers. Trotzdem funktionierte Brotherhood und führte Elemente ein, von denen die Reihe noch Jahre profitierte. Die offene Welt war spannend und voller Details, die Geschichte festigte die Beziehung zu Ezio. Leonardo da Vinci entpuppte sich als genialer Tausendsassa mit Paragleitern, Panzern und vielen weiteren Gadgets, die für Abwechslung sorgten.Außerdem durfte man mit Ezio dem Titel gerecht seine eigene Assassinen-Gilde aufbauen, Neulinge auf Missionen schicken oder im Notfall zur Hilfe rufen. Assassin’s Creed Brotherhood ist erzählerisch und spielerisch nicht der größte Schritt innerhalb der Reihe gewesen, liefert aber unter dem Strich das vielleicht rundeste Erlebnis ab – und verpasst somit nur knapp die Top 3.Credit: Ubisoft Montreal / UbisoftAssassin’s Creed Odyssey ist das typische Beispiel eines zweiten Teils einer Trilogie, der auf fast allen Stärken des Vorgängers aufbauen und Schwächen ausbügeln kann. Mit Kassandra gibt es eine der besten Protagonistinnen der Reihe, die im Laufe der Handlung sogar zu einer der wichtigsten Personen der gesamten Lore wird. Auch die Spielwelt ist einer der besten Schauplätze: Das antike Griechenland fällt zwar gigantisch aus, bietet dafür aber wirklich viel zu tun, inklusive hervorragend unterhaltsamer Nebenquests, bei denen vor allem die Treffen mit Sokrates herausstechen.Mit Odyssey wirkt die Reihe noch stärker wie ein modernes Action-Rollenspiel der oberen Güteklasse. Die Entwickler haben das Kampfsystem deutlich verfeinert, ein Skillsystem mit spaßigen Fähigkeiten ergänzt und generell mehr Möglichkeiten gegeben, sich selbst auszuleben. Einziger Wehrmutstropfen dieser Odyssee? Einen wirklichen Assassinen spielt man nicht – das teilt sich der Griechenland-Ausflug aber mit dem zweiten Platz.Credit: Ubisoft Quebec / UbisoftIn Assassin’s Creed 4: Black Flag war man in erster Linie ein Pirat: Edward Kenway kam zur Assassinen-Kutte eher per Zufall und strudelte von da aus in den Konflikt, obwohl es ihm eigentlich nur um Reichtum ging. Als Piraten-Assassine darf man die Karibik besegeln, feindliche Schiffe plündern, Schätze entdecken, Inseln erkunden und nebenbei Meuchelmorde begehen. Die Atmosphäre ist atemberaubend: Wenn man mit seinem Schiff über tropische Meere schippert, die Mannschaft Shantys anstimmt und in der Ferne Wale auftauchen, ist das eine Wohltat für Augen und Ohren. Die donnernden Schiffkämpfe wecken Erinnerungen an Fluch der Karibik oder Master & Commander.Am Ende lässt sich streiten, ob Black Flag im Kern wirklich ein waschechter Serienvertreter ist oder eher ein Piratenabenteuer mit Assassinen-Montur. Aber selbst wenn Letzteres der Fall ist, ist es eine der besten Umsetzungen, die wir jemals bekommen haben. Die Zwischensequenzen mit berühmten Piraten wie Charles Vane, Hornigold, Anne Bonny oder Blackbeard sind herausragend und sorgen bis heute für Gänsehaut-Momente. Eventuell bald ein weiteres Mal in einem angeblichen Remake von Black Flag.Credit: Ubisoft Montreal / UbisoftDas beste Assassin’s Creed ist bereits 2009 erschienen und wurde zu einem echten Meilenstein: Assassin’s Creed 2. Selten machte ein Nachfolger so vieles besser als sein Vorgänger und legte gleichzeitig den Weg für seinen Entwickler fest. Ezio Auditore da Firenze ist bis heute der wohl beliebteste Protagonist der Reihe und steht sinnbildlich für das gesamte Franchise. Der zweite Serienteil machte die Attentatsmissionen dynamischer und flexibler, verbesserte drastisch das Kampfsystem, gab dem Parkour-System mehr Tiefe und führte mit den Katakomben einen eigenen Missionstypen ein. Mit der Villa gab es einen Grund, sein Hab und Gut zu investieren, und Leonardo da Vinci lieferte spaßige Gadgets und Waffen.Assassin’s Creed 2 sorgte dafür, dass Ubisoft in den Folgejahren zu einem der erfolgreichsten Publisher wurde und prägte das Open-World-Design maßgeblich im positiven wie negativen. Spielerisch ist Ezios erster Auftritt heute sicherlich nicht mehr das Nonplusultra der Reihe, aber kein anderer Serienteil hat das Franchise so sehr beeinflusst wie AC2 – und ist auch aus diesem Grund daher das bisher beste Assassin’s Creed.Credit: Ubisoft Montreal / Ubisoft