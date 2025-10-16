Die besten Rennspiele: Diese Titel haben richtig Benzin im Blut

Faire Rad-an-Rad-Duelle oder die schnellste Zeit, egal wie: Rennspiele sind immer pures Adrenalin. Völlig unabhängig, ob Fun-Racer wie Mario Kart oder realistische Simulation einer ganzen Sportdisziplin. Und wie bei jedem Genre stellt sich vor allem die Frage, welcher Titel ist eigentlich Geld und Zeit wert?

Die Frage ist allerdings gar nicht so einfach zu beantworten, denn natürlich gibt es unfassbar viele Unterschiede: Ein Need for Speed ist zum Beispiel nur bedingt mit einem iRacing zu vergleichen, obwohl es in beiden um Autos geht. Seht unsere Rangliste daher nicht als das Nonplusultra, sondern vor allem als eine Zusammenstellung schlicht spaßiger Rennspiele.

Platz 5: Gran Turismo 7

Den Anfang unserer illustren Liste der besten Rennspiele macht der jüngste Serienteil eines Franchise, das in den 90er-Jahren das Licht der Welt erblickt hat: Gran Turismo 7 von Sony und Polyphony Digital. Seit 2022 lässt die Marke auf der PS5 die Motoren knallen und das insgesamt ziemlich gut.

Vielleicht ist GT7 nicht unbedingt der bisher beste Ableger, aber trotz der einen oder anderen Schwäche in Sachen Karriere und vor allem Grind überzeugt es dort, wo es für ein Rennspiel am wichtigsten ist: auf der Strecke. Die Grafik ist fantastisch, das Fahrgefühl noch beeindruckender – sogar, wenn auf ein Lenkrad verzichtet wird.

Drei Jahre nach Release hat Polyphony den Support für GT7 längst nicht aufgegeben. In unregelmäßigen Abständen erscheinen stets neue und vor allem kostenlose Updates, die neue Strecken oder Autos ins Spiel bringen. Einer der jüngsten Neuzugänge? Der Opel Corsa GSE Vision, welchen der Autokonzern erst kürzlich bei der IAA 2025 in München vorgestellt hat. Im Spiel könnt ihr das Auto schon selbst fahren:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dadurch ist Gran Turismo 7 auch 2025 noch immer eine Empfehlung für all diejenigen wert, die auf der PlayStation 5 ein realistisches Rennspiel suchen, welches aber auch nicht zu extrem auf Simulation setzt. Ein Nachfolger dürfte sich gewiss schon in Entwicklung befinden, aber ebenso noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Platz 4: Wreckfest

Seid ihr eher der Ansicht, dass es in einem Rennspiel ordentlich krachen muss und Metall am besten aussieht, wenn es aufs Äußerste verbogen ist, dann seid ihr hier deutlich besser aufgehoben. Wreckfest ist im Grunde der geistige Nachfolger der einst so beliebten Flatout-Reihe, stammt sogar von den gleichen Entwickler*innen.

Auf Minispiele wie Baseball oder Darts müsst ihr zwar verzichten, aber bekommt dafür eine auch sieben Jahre nach Release noch immer großartige Zerstörung geliefert. So schön und befriedigend wie in Wreckfest hat es sich im Rennspiel-Genre noch nie angefühlt, andere Autos zu rammen oder sich selbst auf den Wald-und-Wiesen-Strecken mehrfach zu überschlagen.

Die Karriere könnte gewiss spannender gestaltet sein und das Aufrüsten der Fahrzeuge ist manchmal eine Ecke zu umständlich. Doch wenn wir erst wieder auf der Strecke sind, dann fühlt sich die Fahrphysik dreckig und damit genau richtig an. Wreckfest interessiert sich nicht wirklich für Regeln und macht vor allem deshalb richtig viel Spaß.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mittlerweile gibt es seit dem März 2025 einen Nachfolger, der sich aber derzeit noch im Early Access auf Steam befindet. Den Vorgänger bekommt ihr hingegen mittlerweile oft richtig günstig und auf so gut wie jeder Plattform, egal ob PC oder Konsole.

Auf der nächsten Seite geht es mit den Plätzen 3 bis 1 weiter