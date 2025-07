Die 10 besten Super Mario-Spiele: Kreative Plattformer und kultige Jump’n’Runs

Er ist nicht nur Nintendos leuchtendstes Aushängeschild, sondern auch der vielleicht bekannteste und populärste Videospielcharakter aller Zeiten: Super Mario erfreut Generationen von Videospiel-Fans seit 40 Jahren und war maßgeblich daran beteiligt, dass Nintendo in den 80er Jahren die Heimkonsolen salonfähig machte.

Der schnauzbärtige Klempner macht seitdem nicht nur in Jump’n’Runs in 2D- oder 3D-Perspektive eine gute Figur, sondern auch bei Kartrennen, Fußballspielen, Tennis-Matches oder Golfpartien. In unserer Top-Liste wollen wir uns aber auf das „klassische“ Genre des Plattformers fokussieren, das 1985 mit dem weltberühmten Super Mario Bros. seinen Anfang nahm und im Jahr 2023 mit Super Mario Bros. Wonder seinen bisher letzten Eintrag verzeichnete.

Super Mario: 40 Jahre Jump’n’Run-Spielspaß

Plattformer (im deutschen Sprachgebrauch auch oft als Jump’n’Runs bezeichnet) zeichneten sich jahrelang durch eine klare Formel aus. In Levels sprang, rannte, schlitterte und kämpfte sich die Spielfigur – in der Regel von links nach rechts – bis zu einem festgelegten Ende, oft mit Zeitlimit, manchmal auch mit Möglichkeiten zur Abkürzung.

Super Mario Bros. etablierte dieses Prinzip und prägte eine ganze Generation von Gamer*innen. Aus der Videospielwelt nicht mehr wegzudenkende Charaktere wie Bowser, Toad und Peach wurden geboren, Franchise-typische Gegner wie Gumba, Koopa, Lakitu oder Cheep Cheep eingefügt.

Auch der Sprung in die dritte Dimension klappte auf dem Nintendo 64 und bewies, dass eine Levelstruktur, ergänzt durch Missionsziele und cleveren Item-Einsatz, auch in den kommenden Konsolengenerationen funktionieren sollte und das Genre bis heute Menschen inspiriert und begeistert. Nicht umsonst gaben die Entwickler von Astro Bot, dem Game of the Year 2024, zu Verstehen, dass sie ohne die Erfahrung mit Super Mario ihr Spiel nicht gemacht hätten.

Welche Jump’n’Runs mit Super Mario ihr – unabhängig von Konsole und Generation – gespielt haben sollet und welche Spiele warum den größten Einfluss auf die Videospielwelt hatten, lest ihr in unserer Top-Liste.

Platz 10 – Super Mario Land 2: 6 Golden Coins (Game Boy, 1992)

Nachdem Mario in Super Mario Land trotz dessen kurzer Spieldauer auch auf dem Game Boy extrem erfolgreich war, wurde der Nachfolger etwas breiter aufgezogen. In sechs Welten mit je unterschiedlich vielen Levels muss Mario goldene Münzen finden, um sein Schloss zurückzuerobern, das vom fiesen Wario besetzt wurde. Das Spiel markiert den ersten Auftritt von Marios „bösem Zwilling“, der bis heute sein berühmtester Widersacher neben Bowser ist.

Sehr hier einen Walkthrough von Super Mario Land 2:

Die Welten haben unterschiedliche Thematiken: von der gruseligen Kürbiswelt mit Geisterhäusern und Friedhöfen, über die Makro-Welt, in der Mario auf Ameisengröße zusammengeschrumpft wird, bis hin zum fernen Weltraum, in der die Grenzen der Schwerkraft außer Acht gelassen werden und Mario wieder auf den fiesen Tatanga trifft. Mit Wirbelsprung, Feuerattacke und beflügelnden Hasenohren verfügt der Held über die klassischen Fähigkeiten, die ein Mario-Jump’n’Run ausmachen.

Grafisch ist das Spiel ein klares Upgrade zu seinem Vorgänger; nicht nur Mario und die Gegner sind detaillierter gestaltet, auch die Level verfügen oft über mehrere Ebenen und geheime Passagen. Das Jump’n’Run zählt zu den Top 5 der meisterverkaufen Game Boy-Spiele aller Zeiten, wenngleich es an den Erfolg (und schlussendlich auch den Umfang) der NES-Titel nicht heranreichen konnte.

Platz 9 – Super Mario World 2: Yoshi’s Island (Super Nintendo, 1995)

Es steckt Super Mario World im Titel und natürlich taucht der Fan-Liebling mit der roten Kappe auch auf (kann sogar mit dem Superstern gesteuert werden) – Hauptcharaktere in diesem aufsehenerregenden Jump’n’Run sind jedoch die bunten Yoshis. Diese haben es sich zur Aufgabe gemacht, Baby Mario über die gesamte Insel zu tragen und seinen Bruder Luigi zu retten, der von Baby Bowser und Kamek entführt wurde. Mit Fähigkeiten wie Stampfattacke und Flatterflug machen sie sich auf zu einem spektakulären Staffellauf.

Seht hier ein Walkthrough von Yoshi’s Island:

Dabei durchstreift ihr über 50 knallbunte Welten mit verrückten Fieslingen und gut bewahrten Geheimnissen. Sucht in jedem Level die 20 roten Münzen und fünf Bonus-Blumen, um in Minispielen wie Memory, Roulette oder Einarmiger Bandit um wertvolle Items und Extraleben zu spielen. Verwandelt Yoshi in einen Helikopter, U-Boot oder Lokomotive, um gefährliche Passagen zu überwinden. Alle vier Level bekommt ihr es mit einem Endboss zu tun, der durch Kamek auf fast bildschirmfüllende Größe aufgeblasen wird und immer einen ganz speziellen Schwachpunkt hat.

Duch den Wachsmalstift-Look mit den dicken Outlines hat Yoshi’s Island eine unverwechselbare Optik; die Welten sind gespickt mit labyrinthartigen Pilzhöhlen, sumpfigen Dschungeln, die von melonenkernspuckenden Affen bevölkert werden, brodelnden Lavagruben oder Schneelandschaften, die ihr auf Skiern durchquert. Das abwechslungsreiche Inselabenteuer hat einen hohen Wiederspielwert und zeigt, dass es nicht unbedingt Mario braucht, um ein gutes Mario-Spiel hinzulegen.

Platz 8 – Super Mario 3D World (Wii U, 2013)

Im kreativen und spaßigen Abenteuer für Nintendos weniger erfolgreiche Konsole Wii U konntet ihr erstmals in einem 3D-Abenteuer mit dem fidelen Klempner mit bis zu vier Spieler*innen auf die Reise gehen – und das sogar simultan. Wie einst in Super Mario Bros. 2 stehen Mario, Luigi, Peach und Toad zur Verfügung und können dabei mit unterschiedlichen Fähigkeiten für bestimmte Vorteile sorgen.

Hier ist der Trailer zu Super Mario 3D World:

Wenngleich das Spielprinzip des Nachfolgers von Super Mario 3D Land für den Nintendo 3Ds nicht bahnbrechend war, zählt der Wii U-Ableger zu einem der bestbewerteten Super Mario-Titel überhaupt und ist hinter Mario Kart 8 das erfolgreichste Spiel auf dieser Konsole. Besonders mit den unterhaltsamen Power-ups hatte sich Nintendo wieder selbst übertroffen.

So verwandeln sich Mario und Co. mit der Superglocke in eine Katze und können unter anderem klettern. Die Doppelkirsche hingegen vervielfältigt die Spielfigur auf bis zu fünf Exemplare ihrer selbst – ein herrliches Durcheinander. Im Jahr 2021 würde das Spiel für die Switch neu rausgebracht und beinhaltete sogar die Erweiterung Bowser’s Fury. In dieser konzentriert sich alles auf Marios feline Form, während er mit seinem ungewöhnlichen Koop-Partner Bowser Jr. den Schmusekatzen-See bereisen muss – der bis heute letzte 3D-Auftritt von Nintendos Helden.