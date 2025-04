Grusel auf ganz hohem Niveau: Die 5 besten Horror-Spiele

Horror-Spiele sind beileibe nicht jedermanns Sache: Harte Nerven braucht es für die oft greifbare Anspannung, die fiesen Jump-Scares und den durchaus hohen Grad an Gedärmen und anderen blutigen Beilagen.

Doch durchbeißen kann sich lohnen, denn das in Hollywood oft zu Unrecht verpönte Genre hat auch im Spielebereich eine ganze Menge zu bieten. Wir haben uns durch Indie-Grusel und Hochglanz-Horror aus dem Triple-A-Segment gezittert und fünf Perlen zu Tage befördert, die jede Gänsehaut wert sind.

Platz 5 der besten Horror-Spiele: Resident Evil Village

Wer schon einmal einen Zeh in das Genre der Horror-Spiele getaucht hat, dürfte nicht überrascht sein, einen Resident Evil-Ableger auf unserer Liste zu finden – und vielleicht bleibt er nicht der einzige. Auf unserem fünften Platz hat es sich aber erst einmal Resident Evil Village gemütlich gemacht: Nachdem der fünfte und sechste Teil zunehmend dem Action-Klamauk verfiel, berappelte sich der siebte, wechselte zur Ego-Perspektive und brachte den Horror zurück in die Reihe.

Hier bekommt ihr einen kleinen Vorgeschmack auf die Horror-Sause:

Die noch deutlich bessere Kurskorrektur steckt aber in Village, das die meisten Fehler vom Vorgänger ausbügelt und eine irre abwechslungsreiche Achterbahnfahrt bietet. Von dem schaurigen Dorf als Mittelstück aus schleicht ihr durch ein Vampirschloss, tappt im Dunkeln durch eine Puppenvilla und ballert euch anschließend durch ein verseuchtes Fischerdorf und eine Werwolf-Fabrik. Am Ende schlägt die Waage nochmal mehr in Richtung Action aus, aber der Grusel kommt hier definitiv nicht zu kurz.

Besonders die angespannte Atmosphäre, wenn ihr von Lady Dimitrescus durch die heiligen Hallen der übergroßen Blutsaugerin gejagt werdet oder versucht, vor dem schreienden Monster-Baby zu fliehen, sind Capcom grandios gelungen. Trotz potenziellen Schreckfallen hinter jeder Ecke spornt Resident Evil Village zur Erkundung an und belohnt dabei nicht nur mit starken Waffen und wichtiger Munition, sondern auch mit schaurig-schöner Grafik.

Platz 4: Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 hat es längst in die Hall of Fame der besten Horror-Spiele aller Zeiten geschafft, ist auf modernen Plattformen aber leider nicht erhältlich. Deshalb wollen wir an dieser Stelle eine Lanze für das ebenfalls außergewöhnlich gute Remake von Bloober Team brechen. Im Verlauf der Marketing-Kampagne war die Skepsis groß, besonders bei Fans des Originals. Doch am Ende konnte das polnische Studio abliefern und den Klassiker gelungen in die Moderne holen.

Hier könnt ihr den neuen Look bestaunen:

Dieser Empfehlung liegt natürlich die herausragende Vorlage von Konami zugrunde: Die berührende und überraschende Geschichte von James, der nach Silent Hill reist, um seine verstorbene Mary zu finden, geht auch heute noch unter die Haut. Der wahre Star des Spiels ist aber die Atmosphäre, die sich wie der Nebel der Stadt in euren Klamotten festsetzt und dann nicht mehr loslässt, während ihr panisch durch die Gassen eilt und hofft, dass Pyramid Head nicht hinter der nächsten Ecke auf euch wartet.

Auch wenn einige Fans sich an einigen optischen Veränderungen stören, die das Silent Hill 2 Remake im Vergleich durchlebt hat, kann sich die aufpolierte Grafik sehen lassen und schafft es, zeitgemäß zu verstören. Dazu kommen gelungene Rätselpassagen in verwirrenden Labyrinthen und ein Soundtrack, der für Gänsehaut sorgt: Eine gelungene Neuauflage, die sich Fans von Horror-Spielen nicht entgehen lassen sollten.