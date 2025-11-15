Die 5 besten Jump and Runs aus der 3D-Ära: Mehr als Hüpfen und Springen

Viele Kinder der 80er und 90er erlebten ihre persönlichen Sternstunden der Videospiele mit Jump and Runs (oder auch als Schreibweisen Jump’n’Run oder Jump & Run – wie es beliebt). Tatsächlich ist der Begriff aber eher im deutschen Sprachgebrauch verbreitet und bezeichnet nicht anderes als die so genannten Plattformer.

Also Games, mit denen viele klassische Videospielhelden wie Super Mario, Sonic, Mega Man oder Kirby berühmt wurden. Mitte der 90er wurde das Genre, befeuert durch die Releases von PlayStation und Nintendo 64, revolutioniert. Fortan musste man – je nach Perspektive – zwischen 2D- und 3D-Plattformern unterscheiden.

Das Jump and Run im Wandel der Zeit

Einige Helden, wie Mario oder Donkey Kong, meisterten den Sprung in die dritte Dimension, mussten sich in dem Genre nun aber auch mit neuen Herausforderern wie Ratchet & Clank, Crash Bandicoot, Banjo & Kazooie oder Spyro auseinandersetzen. Die fünf besten 3D-Plattformer respektive 3D-Jump and Runs aller Zeiten haben wir hier für euch rausgesucht.

Banjo-Kazooie (1998, Nintendo 64)

Reisen wir zunächst einmal zurück in die Zeit, in der Spiele in 3D noch wirklich etwas Besonderes waren und uns Systeme wie der Nintendo 64 und die erste PlayStation noch komplett flashen konnten. Erstere brachte schon mit Super Mario den wohl beliebtesten Videospielhelden in Perfektion in die dritte Dimension. Und ja, allein der feiste Klempner könnte diese Liste gut und gerne füllen – für ihn haben wir aber einen Extra-Bereich geschaffen.

Sehr hier einen Playthrough von Banjo-Kazooie:

Und bevor Nintendo sich entschloss, mit Donkey Kong einen weiteren Helden aus eigenem Hause ins Rennen zu schicken, lernten Fans erst einmal das tierische Duo Banjo und Kazooie kennen. Der Honigbär und seine Vogel-Freundin wurden von Rare Limited (GoldenEye 007, Conker’s Bad Fur Day, Sea of Thieves) erschaffen und machten sich in einem bunten Dschungel-Abenteuer auf den Weg, der bösen Hexe Gruntilda das Handwerk zu legen.

Das Prinzip aus Super Mario World 64 fand sich auch hier wieder – ein Grund, warum Banjo-Kazooie im Sommer 1998 große Erfolge einfahren konnte. Abwechslungsreiche Welten und gut versteckte Sammelobjekte, dazu ein paar verrückte Nebencharaktere sorgten dafür, dass zwei Jahre später mit Banjo-Tooie gleich ein Nachfolger hinterhergeschmissen wurde. Der erste Teil bleibt aber Kult und kann auf Metacritic sowohl vonseiten der Fachpresse (92 /100) als auch Spieler*innen (9.0) Traumwertungen einfahren.