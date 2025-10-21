Die 7 besten Marvel-Spiele: Diese Superhelden glänzen mit Story und Gameplay

Skip to content
Nicht nur in Comics sind die Superhelden von Marvel seit Jahrzehnten eine feste Größe, auch in den Kinofilmen rund um Iron Man, Captain America, Spider-Man und die ganze Avengers-Riege begeistern sie regelmäßig Millionen von Fans. Aber auch in Videospielen können sich die Helden sehen lassen, mal belächelt, mal enttäuschend – gerade in den letzten Jahren aber auch immer wieder mit echten Blockbuster-Titeln. Die 7 besten davon haben wir für euch aufgelistet. Credit: Square Enix / Eidos Montreal / PlayStation Studios / Insomniac Games / Marvel / Adobe Photoshop [M] Grafisch natürlich längst links und rechts überholt, kann das Hulk-Spiel von 2005 – damals unter anderem noch für die erste Xbox und den Nintendo GameCube – durch sein unterhaltsames Gameplay noch heute die Fans unterhalten. Denn wenn der Hulk wütend ist, dann macht er Dinge kaputt. Und was Jahre vorher in Rampage World Tour und Jahre später in der Just Cause-Reihe klappt, funktioniert auch hier. Credit: Radical Entertainment / Sierra Entertainment Wenige Jahre bevor Deadpool in seine erfolgreiche Kinofilm-Trilogie startete, gab er sich schon auf PlayStation 3 und Co. die Ehre. Wie zu erwarten, strotzt das Game vor Meta-Humor, Brutalität, irrwitzigen Cutscenes und dem Durchbrechen der vierten Wand, garniert mit Gastauftritten von X-Men wie Wolverine, Domino oder Cable. Spielerisch riss das Game schon damals keine Bäume aus, traf aber vom Unterhaltungsfaktor den richtigen Ton. Credit: High Moon Studios / Activision Die sympathische Chaoten-Truppe um Star-Lord (2.v.r.), Rocket Raccoon und Co. hatte es schwer, verbaselte Entwickler Square Enix doch den geistigen Vorgänger Marvel’s Avengers mit zu viel Live-Service-Aspekten. Die Guardians of the Galaxy hingegen unterhielten mit spannender Single-Player-Kampagne, witzigen Dialogen, viel spaßiger Comic-Action und klassischem Action-Adventure-Gameplay. Nach Avengers also eine durchaus positive Überraschung. Credit: Eidos Montréal / Square Enix Im Jahr 2023 kam die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft gleich im Doppelpack: Nach dem Erstlingswerk aus dem Jahr 2018 und dem Spin-Off Miles Morales legte Entwicklerstudio Insomniac Games zunächst exklusiv für die PlayStation 5 nach. Das Studio schuf ein Action-Feuerwerk aus Kämpfen gegen populäre Schurken, spektakulären Schwüngen durch die Häuserschluchten von New York sowie einer lebendigen und detaillierten offenen Welt in Manhattan – und gleich zwei spielbaren Spider-Men mit Peter Parker (rechts) und Miles Morales. Credit: Insomniac Games / Sony Ein interessanter Genre-Mix aus RPG und Sammelkartenspiel, der den Entwickler*innen leider nicht den entsprechenden Erfolg brachte. Die rundenbasierten Kämpfe wurden ergänzt durch besagte Karten, die für die Fähigkeiten der Held*innen standen. Neben den üblichen Verdächtigen wie Wolverine (rechts) und Iron Man waren in Midnight Suns auch Marvel-Charaktere wie Blade, Dr. Strange, Scarlet Witch oder Sabretooth (Mitte) am Start. Credit: Firaxis Games / Virtuos / 2K Marvel vs. Capcom ist eine Geschichte für sich: Schon 1996 haben sich in X-Men vs. Street FIghter einige Aushängeschilder der beiden Konzerne gegenseitig auf die Murmel gegeben. Für gewöhnlich tretet ihr in Tag Teams von zwei oder drei Kämpfer*innen gegeneinander an – um dann in einer Flut aus mitunter bildschirmfüllenden und wild blinkenden Spezialattacken fast den Überblick zu verlieren. Von Capcoms Seite sind regelmäßig Videospiel-Ikonen wie Jill Valentine (Resident Evil), Ryu (Street Fighter), Tron Bonne (Mega Man Legends) oder Morrigan (Darkstalkers) mit dabei. Credit: Capcom Spider-Man zum Zweiten … oder zum Ersten? Was in Marvel’s Spider-Man 2 nur konsequent fortgeführt wurde, fand 2018 seinen Ursprung und setzte einen der beliebtesten Marvel-Helden spektakulär wie nie in Szene. Akrobatische Sprünge über den Dächern von New York und halsbrecherische Stunts – allesamt butterweich, wie es Tobey Maguire persönlich nicht besser hätte hinkriegen können – ließen einen die Story fast vergessen. Obgleich wir mit Dr. Octopus, Mr. Negative oder Scorpion (rechts) gleich mehrere spannende Antagonisten präsentiert bekamen. Credit: Insomniac Games / Sony