Die 7 besten Super Mario-Spiele: Créme de la Créme der Jump’n’Runs

Er ist nicht nur Nintendos leuchtendstes Aushängeschild, sondern auch der vielleicht bekannteste und populärste Videospielcharakter aller Zeiten: Super Mario erfreut Generationen von Videospiel-Fans seit 40 Jahren und war maßgeblich daran beteiligt, dass Nintendo in den 80er Jahren die Heimkonsolen salonfähig machte.

Der schnauzbärtige Klempner macht seitdem nicht nur in Jump’n’Runs in 2D- oder 3D-Perspektive eine gute Figur, sondern auch bei Kartrennen, Fußballspielen, Tennis-Matches oder Golfpartien. In unserer Top-Liste wollen wir uns aber auf das „klassische“ Genre des Plattformers fokussieren, das 1985 mit dem weltberühmten Super Mario Bros. seinen Anfang nahm und im Jahr 2023 mit Super Mario Bros. Wonder seinen bisher letzten Eintrag verzeichnete.

Super Mario: 40 Jahre Jump’n’Run-Spielspaß

Plattformer (im deutschen Sprachgebrauch auch oft als Jump’n’Runs bezeichnet) zeichneten sich jahrelang durch eine klare Formel aus. In Levels sprang, rannte, schlitterte und kämpfte sich die Spielfigur – in der Regel von links nach rechts – bis zu einem festgelegten Ende, oft mit Zeitlimit, manchmal auch mit Möglichkeiten zur Abkürzung.

Super Mario Bros. etablierte dieses Prinzip und prägte eine ganze Generation von Gamer*innen. Aus der Videospielwelt nicht mehr wegzudenkende Charaktere wie Bowser, Toad und Peach wurden geboren, Franchise-typische Gegner wie Gumba, Koopa, Lakitu oder Cheep Cheep eingefügt.

Auch der Sprung in die dritte Dimension klappte auf dem Nintendo 64 und bewies, dass eine Levelstruktur, ergänzt durch Missionsziele und cleveren Item-Einsatz, auch in den kommenden Konsolengenerationen funktionieren sollte und das Genre bis heute Menschen inspiriert und begeistert. Nicht umsonst gaben die Entwickler von Astro Bot, dem Game of the Year 2024, zu Verstehen, dass sie ohne die Erfahrung mit Super Mario ihr Spiel nicht gemacht hätten.

Welche Jump’n’Runs mit Super Mario ihr – unabhängig von Konsole und Generation – gespielt haben sollet und welche Spiele warum den größten Einfluss auf die Videospielwelt hatten, lest ihr in unserer Top-Liste.

Platz 7 – Super Mario Bros. Wonder (Switch, 2023)

Die Ankündigung des ersten 2D-Marios seit über einem Jahrzehnt kam für viele überraschend – wie heftig dieses dann noch ablieferte, hätten sicher noch weniger gedacht. Mit seinem Freundeskreis um Peach, Toad, Yoshi und Co. startete Super Mario in ein neues Abenteuer und zeigte schon in den ersten Trailern verrückte neue Fähigkeiten. Erstmals könnt ihr euch in einen Elefanten verwandeln und so Röhren verschieben und Wasser speichern oder aber mit dem Bohrerhut im Erdreich oder an Höhlendecken entlang wühlen.

Sehr hier den offiziellen Trailer zu Super Mario Bros. Wonder:

Star des Spiel sind aber die Wunderblumen, die das Leveldesign oder das Gameplay verändern und so stets für neue Überraschungen sorgen. Ob der Wechsel in die Top-down-Perspektive, die Verwandlung in einen Gumba, eine plötzlich auftauchende Rhinozeros-Herde oder ein ganzer Strauß an Piranha-Pflanzen, die plötzlich ein Ständchen zum Besten gegeben haben – die Kuriositäten überbieten sich gegenseitig ständig.

Selten war in so kurzer Abfolge so viel Kreativität in einem Spiel zu entdecken gewesen. Mal verlagert sich das Geschehen plötzlich in den Level-Hintergrund, mal beginnt der Untergrund aus riesigen Plattformen von alleine zu laufen und mal müsst ihr luftige Passagen auf dem Rücken von freundlichen Drachen oder bunten Raketengeschossen überwinden. Wowie-Zowie! – Super Mario Bros. Wonder ist echt ein verrückter und langzeitmotivierender Ritt.

Platz 6 – Super Mario World (Super Nintendo, 1990)

Mit der Einführung des Super Nintendo musste natürlich auch ein neues Mario-Spiel her und Super Mario World machte in puncto Innovation dort weiter, wo Mario Bros. 3 aufgehört hatte. Dort eingeführte Elemente wie die Übersichtskarte, Koopalinge als Weltenbosse und Marios praktische Flugfähigkeit wurden übernommen. Dazu kam nicht weniger als sein beliebter Gefährte Yoshi, der seitdem fester Bestandteil des Franchise ist.

Hier habt ihr ein Video mit drei Stunden befriedigendem Gameplay von Super Mario World:

Die sieben Hauptwelten des Spiels – von den Donut-Ebenen über die Zwillingsbrücken bis hin zum Wald der Illusionen – sind gespickt mit Rätseln und geheimen Ausgängen, sodass ihr die Levels auf der Suche nach den gut verborgenen Schalterpalästen und Zugängen zur Sternenstraße oft mehr als einmal betreten müsst. Besonders die Geisterhäuser werden euch das ein oder andere Mal zur Verzweiflung treiben. Und wer die besondere Herausforderung sucht, findet bestimmt einen Weg zur Special World.

Trotz seiner 35 Jahre auf dem Buckel ist Super Mario World grafisch und spielerisch extrem gut gealtert – ein Segen der 16-bit Generation, die viele zeitlose Klassiker hervorgebracht hat. Auch mit dem vierten Eintrag in sechs Jahren bewies Nintendo, dass Plattformer mit Super Mario immer noch ziehen und dass beim japanischen Spielehersteller noch zahlreiche Ideen schlummern sollten, die man den Millionen Fans dringend noch präsentieren will.