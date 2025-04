Kostenlos für Abonnenten: Die 10 besten PlayStation Plus-Spiele

Wer an PlayStation Plus-Spiele denkt, hat vermutlich als erstes die drei monatlich wechselnden Titel im Kopf, die es für alle Abonnent*innen der günstigsten Kategorie dauerhaft geschenkt gibt.

Doch ein Blick auf die beiden teureren Klassen Extra und Premium enthüllt einen ganzen Katalog von potenziellen Perlen, ganz ähnlich etwa dem Xbox Game Pass. Zugegebenermaßen: Bei fast 400 PlayStation Plus-Spielen fällt es schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen, weshalb wir euch verraten, welche zehn Titel definitiv eure Zeit wert sind.

Die besten PlayStation Plus-Spiele #1: Doom Eternal

Mit Doom: The Dark Ages steht am 15. Mai endlich das finale Puzzle-Stück der explosiven Shooter-Trilogie ins Haus und wer sich vorher noch ein wenig auf den Release vorbereiten will, sollte zumindest Doom Eternal gespielt haben. Der ist noch schneller, noch anspruchsvoller und noch spaßiger als Doom (2016) und damit ein Muss für jeden Fan von knalliger Action aus der Ego-Perspektive.

Display content from YouTube

Ein breites Arsenal an wuchtigen Waffen, in Einzelteile gerissene Monsterköpfe und der Metal-Soundtrack von Mick Gordon ergänzen sich in perfekter Harmonie, um euch ein brachiales Baller-Buffet auf den Bildschirm zu befördern. Wer gerne das Blut in seinen Adern pulsieren spürt und kein Problem mit Schweiß auf dem Controller hat, sollte Doom Eternal unbedingt erleben – und kann sich danach umso mehr auf The Dark Ages freuen.

#2: Bloodborne

Es bleibt blutig, aber wird noch einmal deutlich düsterer: Bloodborne drückt euch ebenfalls eine Schusswaffe in die Hand, die jedoch einzig und allein zum Parieren gedacht ist. Wenn ihr die Lovecraftschen Horden ausschalten wollt, müsst ihr das Sägebeil schwingen – oder alternativ den Hammer, den Peitschenstock oder auch die Axt. Nahkampf lautet die Devise und hier liefert Bloodborne in jeder Hinsicht eine von Adrenalin getriebene Erfahrung der Extraklasse.

Display content from YouTube

Doch auch in Sachen Atmosphäre spielt das Gothic-Horror-Abenteuer von FromSoftware ganz oben mit: Die düsteren Gassen Yharnams werden durchzogen von dichtem Nebel und den grausigen Schreien seiner Bewohner, oft schon halb mutiert zu denselben Biestern, die sie einst jagen wollten. Eines der besten Action-Rollenspiele der letzten Jahrzehnte – und nicht umsonst auch in unserem großen FromSoftware-Ranking sehr weit oben.