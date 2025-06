Die besten Strategiespiele 2025: Diese 5 Titel sind ein Muss

Planen, Vorausdenken und die eigenen Aktionen und ihre Konsequenzen umfassend im Blick behalten – das alles sind Fähigkeiten, die euch beim Zocken von Strategiespielen zugutekommen. Das Genre umfasst ein breitgefächertes Spektrum an Herausforderungen für euer Organisationsvermögen, die euch beispielsweise den Aufbau einer Wirtschaftsmacht, die Verwaltung einer Siedlung oder die Navigation eines Krieges abverlangen.

Gar nicht so leicht, bei dieser bunten Auswahl den Überblick zu behalten und die Perlen aus dem Kieselhaufen herauszufiltern. Deshalb sind wir zur Stelle, um euch eine Liste der fünf besten Kandidaten zu liefern, von denen ihr als Strategie-Fans mindestens mal gehört haben solltet.

Platz 5 der besten Strategiespiele: Total War: Warhammer 2

Lasst euch von der Zwei nicht in die Irre führen, im Gesamtkosmos von Total War ist Warhammer 2 der elfte Teil, allerdings der direkte Nachfolger zu Total War: Warhammer. Aufgeschlagen ist der Ableger schon im Jahr 2017, also nicht mehr ganz taufrisch. Zudem wurde er in der mittlerweile von einem zeitlich weniger weit zurückliegenden Release in der Serie abgelöst. Nummer 3 ist seit 2022 aktueller, kommt allerdings bei Spieler*innen trotz erweiterter Inhalte minimal schlechter weg.

Inhaltlich trefft ihr hier wenig überraschend ein Setting im Universum des Warhammer-Franchise mit starken Fantasy-Elementen. Ausgangslage für das Spielgeschehen ist die Schwächung des sogenannten Mahlstroms, ein wie ein Tornado anmutendes Phänomen, das Dämonen aus dem Reich verbannen soll. Böse Mächte versuchen, dessen schwindende Kraft für sich ausnutzen, während andere Gruppen versuchen, dem Mahlstrom zu alter Stärke zu verhelfen. In diesen Konflikt sind die Völker der Echsenmenschen, Skaven, Hochelfen und Dunkelelfen verwickelt, aus denen ihr eine Fraktion wählt.

Beim Gameplay trifft eine rundenbasierte Open-World-Kampagne auf taktische Echtzeitgefechte. Ihr seid damit beauftragt, als Anführer eures Volkes Siedlungen zu bauen und zu verwalten, während ihr gleichzeitig daran arbeitet, euer Staatsgebiet mit militärischem Einsatz zu vergrößern sowie diplomatische Beziehungen nach eurem Belieben zu wenden. Die Möglichkeit, verschiedene Ansätze zu verfolgen und alle Fraktionen durchzuprobieren sorgt für deutlichen Wiederspielwert. Heißt, ihr könnt euch schier unbegrenzt an epischen Schlachten und süchtig machenden Mechaniken erfreuen. Dafür gibts von uns Platz 5 auf der Liste der besten Strategiespiele.

Platz 4: Europa Universalis 4

Mit dem vierten Teil hat Europa Universalis wahrlich seine Höchstform erreicht. Seit 2013 begeistert der Echtzeitstrategie-Hit Spieler*innen, die sich gerne auf virtuellen Weltkarten austoben. Ihr wählt ihr eine von hunderten Nationen aus, um die ihr euch anschließend über vier Zeitalter innerhalb von 400 Jahren hinweg liebevoll kümmert. Den Anfang markiert die Renaissance, von da an schlagt ihr euch mit historischen Ereignissen wie Bürgerkriegen und weltpolitischen Umstrukturierungen rum, bis ihr bei der Revolution angekommen seid und hoffentlich ein Happy End für euer Volk feiert.

Damit ihr es überhaupt so weit schafft, müsst ihr wichtige Verbindungen zu anderen Reichen fördern, Bündnisse eingehen oder mit einem etwas offensiveren Spielstil das Kriegsbeil zücken. Sorgt dafür, dass fähige Monarchen den Thron besteigen, damit diese euch nicht mit ihrer Inkompetenz in die Parade fahren.

Bei all den politischen Pflichten dürft ihr außerdem nicht vergessen, Ressourcen zu beschaffen und den Handel erblühen zu lassen. Und natürlich wollt ihr euch auch mit Fortschritten rühmen, indem ihr Forschung anstellt und die neuesten Möglichkeiten ergründet, im Kampf die Oberhand zu gewinnen oder eure Städte mit Infrastruktur auszustatten. Es bedarf zwar einiges an Geduld, um sich in diesem Spiel zurechtzufinden, aber wenn man den Dreh erstmal raus hat, kann es endlosen Spielspaß bereiten.

Platz 3: Cities: Skylines

An der absoluten Spitze der strategischen Städtebausimulationen steht ohne Frage Cities: Skylines. Und nein, leider nicht der 2023 erschienene Nachfolger, der ist leider monumental gefloppt. Dieser Misserfolg schmälert allerdings nicht den Einfluss, welchen der originale Titel aus 2015 auf das Genre genommen hat – und den man auch heute noch spüren kann.

Hier erstreckt sich vor euch eine Fläche voller Potenzial, die ihr mit urbaner Infrastruktur füllen sollt. Dabei gibt es einiges zu beachten. Unter anderem müsst ihr einen funktionierenden Verkehrsfluss, sinnvolle Transportationsnetzwerke sowie die Versorgung mit Strom und Wasser gewährleisten. Außerdem muss eure Stadt mit genügend Einsatzkräften aus den Bereichen Polizei, Feuerwehr und Gesundheit ausgerüstet sein, um auf alle möglichen Notfallsituationen vorbereitet zu sein.

Sind eure Bürger*innen in ein gut entworfenes Stadtbild gehüllt, sollte eure nächste Sorge das wirtschaftliche Wachstum sein, damit in euren Kassen auch genügend Geld für ordentlich Expansion ist. Auf alles, was ihr plant und beschließt, reagiert das Fußvolk entsprechend, was für ein dynamisches Spielerlebnis sorgt, das Fans nachhaltig begeistert und Potenzial für ewige Stunden Hyperfixierung bietet. Damit hat Cities: Skylines sich auf Platz 3 unserer Liste festgesetzt.

Platz 2: Crusader Kings 3

Ganz nah am Strategiespiel-Thron kratzt mit Crusader Kings 3 der dritte Titel von Paradox Interactive, der es in diese Top 5 geschafft hat. Kein Wunder, immerhin gehört das Studio quasi zur Elite des Genres. Mit dem dritten Auftritt der Kreuzzugkönige aber hat die Spieleschmiede im Jahre 2020 wirklich meisterhaftes abgeliefert. Globalstrategie mit Mittelalter-Setting und königlicher Herrschaft ist hier so gut umgesetzt wie nirgends sonst.

Während ihr euch für eine Dynastie entscheidet und diese über Generationen hinweg zu historischem Ruhm führt, erlebt ihr selbst, warum sowohl Spieler*innen als auch Fachpresse hier so häufig von Höchstwertungen Gebrauch machen. Hier wird tiefgreifendes Rollenspiel in der Haut eures Herrschers oder einer Herrscher*in und dessen oder deren Nachfahren möglich, mit realistisch wirkenden Storylines. Ein Feature, das dieses Spiel besonders aus der Masse herausstechen lässt.

Ihr könnt natürlich wie gewohnt Kriege auslösen, Diplomatie betreiben und all das, andererseits stehen aber auch Intrigen, List und Liebesaffären an der Tagesordnung. Auch in die Ausbildung oder Vernachlässigung eurer Erben und Erbinnen muss Mühe fließen, bevor ein Generationswechsel ansteht. Unendliche Optionen also, eure wilden Fantasien von mittelalterichem Drama und historischem Epos gleichzeitig auszuleben.

Platz 1: Age of Empires 2 Definitive Edition

Ihr habt es wahrscheinlich schon kommen sehen: Natürlich ist keine Liste an genialen Strategiespielen vollständig, ohne dass ein Age of Empires Erwähnung findet. Und welcher Titel der Reihe ist schon ikonischer als der zweite. Ursprünglich im Jahr 1999 erschienen, beweist dieser langjährige Fan-Favorit auch heute noch mit der Neuauflage aus 2019 zeitlose Qualität. Darum bekommt die Definitive Edition mit verbesserter Grafik und überarbeitetem Soundtrack von uns die goldene Strategie-Trophäe überreicht.

Als eines der ersten prägenden Vertreter der Echtzeit-Sparte hat AoE 2 sich über Generationen hinweg einen Namen gemacht. Da es sich um einen echten Klassiker handelt, finden sich die typischen, aber in diesem Fall mitbegründeten Merkmale wie ein Mittelalter-Setting und taktische Kriegsführung selbstverständlich wieder. Ihr wählt ein Volk, befehligt eure Einheiten über eine erkundbare Karte und geratet zwangsweise mit anderen Bevölkerungsgruppe aneinander, weshalb ihr sicherstellen müsst, militärisch gut aufgestellt zu sein.

Je nachdem welche Kultur ihr anfangs gewählt habt, bieten sich bei der Kriegsführung verschiedene Strategien an. Dank gutem Balancing, eingängigem Gameplay und sauber umgesetzter historischer Kulisse steckt in Age of Empires 2 eine spaßbringende Mischung ohne Ablaufdatum. Mit Sicherheit spielt für viele Fans auch der Nostalgiefaktor eine bedeutende Rolle, trotzdem kann das Game auch Neueinsteiger*innen problemlos empfohlen werden. Wer Freude an Strategiespielen hat, wird Freude an AoE 2 haben, Punkt.

