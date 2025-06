Die besten Super Mario-Spiele: Die Créme de la Créme der Jump’n’Runs

Er ist nicht nur Nintendos leuchtendstes Aushängeschild, sondern auch der vielleicht bekannteste und populärste Videospielcharakter aller Zeiten: Super Mario erfreut Generationen von Videospiel-Fans seit 40 Jahren und war maßgeblich daran beteiligt, dass Nintendo in den 80er Jahren die Heimkonsolen salonfähig machte.

Der schnauzbärtige Klempner macht seitdem nicht nur in Jump’n’Runs in 2D- oder 3D-Perspektive eine gute Figur, sondern auch bei Kartrennen, Fußballspielen, Tennis-Matches oder Golfpartien. In unserer Top-Liste wollen wir uns aber auf das „klassische“ Genre des Plattformers fokussieren, das 1985 mit dem weltberühmten Super Mario Bros. seinen Anfang nahm und im Jahr 2023 mit Super Mario Bros. Wonder seinen bisher letzten Eintrag verzeichnete.

Super Mario: 40 Jahre Jump’n’Run-Spielspaß

Plattformer (im deutschen Sprachgebrauch auch oft als Jump’n’Runs bezeichnet) zeichneten sich jahrelang durch eine klare Formel aus. In Levels sprang, rannte, schlitterte und kämpfte sich die Spielfigur – in der Regel von links nach rechts – bis zu einem festgelegten Ende, oft mit Zeitlimit, manchmal auch mit Möglichkeiten zur Abkürzung.

Super Mario Bros. etablierte dieses Prinzip und prägte eine ganze Generation von Gamer*innen. Aus der Videospielwelt nicht mehr wegzudenkende Charaktere wie Bowser, Toad und Peach wurden geboren, Franchise-typische Gegner wie Gumba, Koopa, Lakitu oder Cheep Cheep eingefügt.

Auch der Sprung in die dritte Dimension klappte auf dem Nintendo 64 und bewies, dass eine Levelstruktur, ergänzt durch Missionsziele und cleveren Item-Einsatz, auch in den kommenden Konsolengenerationen funktionieren sollte und das Genre bis heute Menschen inspiriert und begeistert. Nicht umsonst gaben die Entwickler von Astro Bot, dem Game of the Year 2024, zu Verstehen, dass sie ohne die Erfahrung mit Super Mario ihr Spiel nicht gemacht hätten.

Welche Jump’n’Runs mit Super Mario ihr – unabhängig von Konsole und Generation – gespielt haben sollet und welche Spiele warum den größten Einfluss auf die Videospielwelt hatten, lest ihr in unserer Top-Liste.

Platz 5 – Super Mario Bros. 3 (NES, 1988)

Der dritte Teil der Reihe setzte in puncto Umfang und Abwechslungsreichtum neue Maßstäbe bei den NES-Spielen. War der Vorgänger Super Mario Bros. 2 ursprünglich ein ganz anderes Spiel (Doki Doki Panic), auf den lediglich eine Mario-Maske gezogen wurde, kehrte man nun zu Feuerblume und Koopas zurück. Das Spiel führte erstmals eine Oberwelt-Karte ein, die fortan ein wichtiger Bestandteil vieler Ableger wurde. Auch konnte Mario zum ersten Mal Schildkrötenpanzer aufheben und umhertragen.

Sehr hier einen Walkthrough von Super Mario Bros. 3:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben zahlreichen neuen Fähigkeiten, die Mario und Luigi in Kostümen wie dem Frosch-, Tanuki- oder Hammerbruder-Anzug nutzen konnten, wurden auch die Koopalinge um Lemmy, Iggy, Roy und Ludwig eingeführt, die später auch Endgegner in einzelnen Welten in Super Mario World oder Mario & Luigi: Superstar Saga waren. Zudem hatten die Welten ein überspannendes Thema, wie zum Beispiel die Wüstenwelt, das Land der Riesen oder das Himmelreich.

Die geisterhaften Festungen mit Mini-Boss, optionale Duelle mit Hammerbrüdern, Bonus-Spiele, bei denen ihr Extraleben oder Items gewinnen könnt – das alles machte Super Mario Bros. 3 zu einem Meisterwerk, das das Genre auf eine neue Ebene hievte. Das Spiel wurde zu einem der bestverkauften NES-Titel überhaupt und später für den Super Nintendo (1993) sowie den Gameboy Advance (2003) neu aufgelegt.

Lesetipp: Unsere Top 20 der besten Nintendo Switch-Spiele

Platz 4 – Super Mario Galaxy 2 (Wii, 2010)

Der direkte Nachfolger zum sensationellen Wii-Erfolg Super Mario Galaxy war ursprünglich eigentlich als Erweiterung zum 2007 erschienenen Titel geplant. Aber anscheinend sprühte man beim Entwicklungsteam nur so vor Ideen, sodass man kurzerhand einen kompletten zweiten Teil aus dem Boden stampfen konnte. Und auch wenn sich Spielprinzip und Steuerung nicht viel vom ersten Teil unterschieden, waren die Fans wieder Feuer und Flamme.

Seht hier den E3-Trailer zu Super Mario Galaxy 2:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was bestimmt unter anderem daran lag, dass man in Super Mario Galaxy nicht nur den Klempner mit der roten Mütze durch die unendlichen Weiten des knallbunten Weltraums steuerte, sondern im späteren Spielverkauf auch seinen Bruder Luigi. Und dass auch der beliebte freundliche Dino Yoshi endlich mal wieder mit von der Partie war, war dem Spielerlebnis sicherlich auch zuträglich.

Zusätzliche Items, ein an gewissen Stellen erhöhter Schwierigkeitsgrad, ein überarbeitetes Koop-System und eine Wagenladung neuer, kreativer Gameplay-Ideen machten Super Mario Galaxy 2 zu einem würdigen Nachfolger auf der Nintendo Wii.