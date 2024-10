Halloween ohne Horror: 15 gruselige Spiele für Angsthasen

Sobald der Oktober beginnt, befinden sich Horror-Fans in ihrem Element, schmücken alles mit Kürbissen und verbringen ihre Abende mit den schaurigsten Spielen, die sie finden können. Doch auch Angsthasen möchten Freude an Halloween verspüren – deshalb haben wir euch eine Liste an Horror-Spielen zusammengestellt, die eine Grusel-Atmosphäre bieten, euch jedoch nicht zu sehr erschrecken.

Wer auf die schaurige Halloween-Atmosphäre nicht verzichten kann, aber bei intensiven Schockern wie Outlast oder Alien Isolation um Nerven, Herz und Verstand fürchtet, der kommt schnell in Bedrängnis und verzichtet lieber ganz aufs Geisterfest. Wer sich hingegen als furchtlos betrachtet und immer einen Nervenkitzel sucht, sollte sich unsere Liste mit den drei gruseligsten Horrorgames anschauen.

Halloween: 15 harmlose, aber unheimliche Spiele

Der große Schockfaktor ist für das Halloween-Feeling aber gar nicht nötig: Egal ob kindgerechte Kostümjagd oder spannungsgeladenes Schnetzelabenteuer: Die folgenden 15 Titel sind zwar leicht unheimlich, lassen eure Nackenhaare aber unten und rauben auch niemandem den nächtlichen Schlaf.

Crow Country

Release : 9. Mai 2024

: 9. Mai 2024 Plattformen : PC, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch

: PC, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch Preis : 19,50 Euro

: 19,50 Euro Entwickler : SFB Games

: SFB Games Publisher: SFB Games

In Zeiten der PlayStation 1 hätte Crow Country wohl noch für echte Schocker gesorgt; heute zelebriert die Hommage an Resident Evil und Silent Hill eher den gemütlichen Grusel, der euch mit wohligen Schauern aufs Sofa fesselt. Mittlerweile sind die meisten Spieler*innen wohl an fotorealistischen Horror gewöhnt, weshalb die krisselige, aber charmante Optik von Crow Country auch für Angsthasen äußerst angenehm sein dürfte.

Spielerisch erwartet euch hier klassischer Survival-Horror, wobei Ressourcen relativ großzügig verteilt sind und ihr zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nur selten in Bedrängnis geratet. So könnt ihr die unfassbar gelungene Atmosphäre, die charmanten Charaktere und den spaßigen Loop aus Kreaturen erschießen und Rätsel lösen genießen, ohne schlaflose Nächte fürchten zu müssen. Crow Country ist eines der besten Horror-Spiele des Jahres – und doch denkbar handzahm.

Slay the Princess

Release : 23. Oktober 2023

: 23. Oktober 2023 Plattformen : PC, PlayStation 5, Xbox One und Series X | S, Nintendo Switch

: PC, PlayStation 5, Xbox One und Series X | S, Nintendo Switch Preis : 17,49 – 17,99 Euro (je nach Plattform)

: 17,49 – 17,99 Euro (je nach Plattform) Entwickler : Black Tabby Games

: Black Tabby Games Publisher: Black Tabby Games, Serenity Forge

Eigentlich durftet ihr die Prinzessin bereits letztes Jahr niederstrecken, aber falls ihr noch nicht dazu gekommen seid, ist jetzt der beste Zeitpunkt: Die wendungsreiche Visual Novel Slay the Princess hat mit dem Pristine Cut vor wenigen Tagen nämlich ein nennenswertes (und kostenloses) Upgrade erhalten und ist nun endlich auch für Konsolen erhältlich. Um mehr als ein Drittel Inhalt wurde das Spiel erweitert, was in tausenden von neuen Dialogzeilen und Illustrationen resultiert.

An der Prämisse hat sich aber nichts geändert: Ihr sollt die Prinzessin töten, die euer Vorhaben natürlich gar nicht lustig findet. Aber das ist euch egal, denn ihr habt eine Mission und tut alles dafür, diese zu erfüllen. Oder ihr lasst euch von der royalen Schönheit doch einen Floh ins Ohr setzen und den Dolch fallen? Nun, dann müsst ihr auch mit den Konsequenzen rechnen. Welche das sind? Das findet ihr am besten selbst heraus.

Luigis Mansion 3

Release: 31. Oktober 2019

31. Oktober 2019 Plattformen: Nintendo Switch

Nintendo Switch Preis: 59,99 Euro

59,99 Euro Entwickler: Nintendo

Nintendo Publisher: Nintendo

Die Luigis Mansion-Reihe ist schon seit Gamecube-Tagen dafür bekannt, eine familienfreundliche Spukhaus-Erfahrung zu bieten. Die Mischung aus Geisterhatz und Nintendo-Magie sorgt auch im dritten Abenteuer auf der Nintendo Switch für eine angenehm schaurige Atmosphäre, bei der sich Marios Bruder in Grün durch die vielen Etagen eines verlassenen Hotels schlagen muss.

Obwohl die schwach beleuchteten Gänge, die stimmige Dekoration und Luigis Zähneklappern ein schönes Grusel-Feeling aufkommen lassen, sorgen die drollig-designten Gespenster selten für echte Gänsehaut. Zart besaitete Spieler*innen können also unbedenklich Nintendos Geisterbahn genießen und sich auf die cleveren Rätsel konzentrieren.