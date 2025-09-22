Hollow Knight Silksong: Das sind die 5 schwierigsten Bosse

Nach mehr als sechs langen Jahren Wartezeit ist Hollow Knight Silksong endlich da – und wischt mit vielen Fans des Vorgängers gründlich den Boden auf.

Denn Team Cherry hat nicht an Herausforderungen gespart: Fiese Fallen, doppelter Schaden und vor allem überaus knackige Bosskämpfe lauern an jeder Ecke. Doch welche der Endgegner sind eigentlich die härtesten? Wir verraten es euch in unserer Topliste, und warnen natürlich: Vorsicht Spoiler! Wer noch nicht alles von Hollow Knight Silksong gesehen hat, sollte mit Bedacht weiterlesen.

Hollow Knight Silksong: Die schwierigsten Bosse – Platz 5: Gequälter Trobbio

Unseren fünften Platz belegt ein alter Bekannter, dem ihr bereits im Rahmen von Akt 2 von Hollow Knight Silksong begegnet: Trobbio. Nur natürlich nicht seiner normalen, sondern seiner gequälten Form, in der er euch angesichts des drohenden Untergangs von Königreich Pharloom in Akt 3 entgegentritt. Statt in einen roten ist er nun in einen lila Pelz gehüllt, doch das ist längst nicht die einzige Änderung: Der Kampf gegen den gequälten Trobbio ist um einiges hektischer und explosiver als zuvor.

Dramatisch verschwindet Trobbio auch nach seiner zweiten Niederlage wieder unter der Bühne. Ob das wirklich sein letzter Auftritt war? Credit: Team Cherry / 4P Screenshot

Zum einen verschwindet der dramatische Käfer deutlich schneller als zuvor unter den Bühnenbrettern, ist also schwieriger zu treffen. Zum anderen wirft er mit mehr knallenden Kugeln um sich, erhöht die Frequenz seines schmerzhaften Feuerwerks und verlangt von euch extrem präzise Positionierung: In Sekundenschnelle müsst ihr entscheiden, wo genau auf dem Bildschirm ihr sicher seid, um zu verhindern, dass euch eine Nebelexplosion oder ein Mini-Tornado zwei Masken abzieht.

Insbesondere in der zweiten Phase müsst ihr ein ausprägtes Bewusstsein für räumliche Sicherheit besitzen, wenn noch mehr Kugeln über den Bildschirm fliegen und Lichtstrahlen ruckartig aus der Bühne hervorschießen. Glücklicherweise ist der Weg zum Bosskampf angenehm kurz und fast vollständig frei von Gegnern, sodass ihr dem gequälten Trobbio nach einer Niederlage schnell erneut gegenüber treten könnt.

