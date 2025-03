Monster Hunter: Die 5 bizarrsten Kreaturen aller Zeiten

Schon seit dem ersten Monster Hunter auf der PlayStation 2 scheut sich Capcoms Erfolgsreihe nicht davor, die Riege an normalen Drachen und Echsen um einige wirklich abgefahrene Exemplare zu erweitern.

Mit dem gerade erst erschienen Wilds haben sich erneut einige verrückte Viecher dazugesellt und damit ist es endlich an der Zeit für eine Liste der wohl bizarrsten Monster aller Zeiten. Von fliegenden Tintenfischen über gigantische Moskitos auf zwei Beinen bis hin zu schlauchartigen Albino-Kreaturen ohne Augen: Wir haben tief in den Abgrund der Monster Hunter-Reihe geblickt.

Die seltsamsten Monster Hunter-Monster #5: Gigginox

In Monster Hunter 3 eingeführt, ist der Gigginox ein wahres Mysterium: Kopf und Schwanz gleichen sich beinahe bis aufs Haar, von dem der glibbrige und vor allem giftige Flugwyvern allerdings kein einziges besitzt. Mit seinem runden Maul voller Zähne und den fehlenden Augen erinnert sein Äußeres trotz seiner Flügel an einen Bandwurm, was bereits bei den meistern Jäger*innen für Ekel sorgen dürfte.

Im folgenden Video beschreiben zwei Capcom-Jäger, was für sie den Charm des Gigginox ausmacht:

Und dabei sind wir noch gar nicht auf die Fortpflanzungsmethode und Nachkommen des Gigginox eingegangen, die das garstige Geschöpf noch eine ganze Ecke bizarrer machen. Es braucht nämlich keinen Artgenossen, um Sprösslinge zu zeugen, sondern befruchtet sich ganz einfach selbst. Entsprechend des ausgewachsenen Gigginox sind dann auch seine Kinder alles andere als ansehnlich: Noch ohne Flügel, dafür mit einem weißen, unförmigen Körper und dem charakteristischen Maul.

#4: Kecha Wacha

Ist es ein Affe? Ein Ameisenbär? Oder doch ein Flughörnchen? Auf welchem Tier der Kecha Wacha wirklich basieren soll, ist aufgrund seines bizarren Aussehens eher schwer zu bestimmen. Fest steht: Mit seinen spitzen, klauenartigen Fingern, der langen Nase und den verrückten Augen wollen wir dieser bunten Mischung lieber nicht im Dunkeln begegnen – auch wenn der Kecha Wacha im Spiel gar nicht gerne kämpft, sondern schnell die Flucht ergreift.

Im folgenden Video könnt ihr die bizarre Kreuzung des Tierreichs in Aktion erleben:

Sein Aussehen lässt nicht auf dieses Verhalten schließen, besonders dann nicht, wenn er seine Ohren über das Gesicht klappt und so eine Maske bildet, die ein Stück weit an das Horror Kid aus The Legend of Zelda: Majoras Mask erinnert. Doch auch wenn der Anblick täuscht, löst diese seltsame Design-Wundertüte in uns den Fluchtinstinkt aus – und wird uns wohl noch lange begleiten.

#3: Rompopolo

Noch ganz frisch und vielen von euch maximal aus dem Marketing zu Monster Hunter Wilds bekannt ist das Rompopolo: Der Moskito-Wyvern sticht dank seines spitzen Schnabels direkt ins Auge und bleibt euch dann wegen seiner dunklen lila Haut, aufgeblasen wie ein Schlauchboot, im Gedächtnis. Nach genügend Schlägen ist beim Rompopolo allerdings die Luft raus – und das sieht man auch.

Im fünften Trailer zu Monster Hunter Wilds versprüht der Rompopolo ab Minute 00:39 seine giftigen Gase:

Dann nämlich sieht das Monster auf einmal seltsam zerfleddert aus, die vorher aufgepustete Luft hängt an Kopf, Rücken und Schwanz herunter, als wolle sie das Weite suchen. Doch bevor es soweit kommt, kann das Rompopolo Abgase in den Boden pumpen, um die Umgebung zum Explodieren zu bringen und euch von den Latschen zu hauen – wenn es sein Design nicht bereits getan hat.

#2: Yama Tsukami

Das Yama Tsukami bewegt sich irgendwo zwischen Tintenfisch und Zeppelin und übersteigt damit nicht nur wortwörtlich eure Köpfe, sondern auch euer wildestes Vorstellungsvermögen. Als Drachenältester darf es sich über eine entsprechende Körpergröße freuen und ist mit Moos und Bäumen überwuchert, was ihn gewissermaßen zu einer schwebenden Insel macht.

Das folgende Video zeigt das Yama Tsukami in seiner ganzen Pracht und wie der Kampf in Monster Hunter Freedom Unite aussah:

Aufgrund seiner ungewöhnlichen Eigenschaften könnt ihr es natürlich auch nicht auf herkömmliche Art und Weise jagen: In Monster Hunter 2 beispielsweise musstet ihr einen Turm erklimmen, um das Yama Tsukami auf verschiedenen Ebenen zu attackieren, während es langsam nach oben flieht. Ob das Oktopus-Luftschiff deshalb jemals seine Rückkehr feiert… es wäre schade, wenn nicht.

Die seltsamsten Monster Hunter-Monster #1: Khezu

Eingefleischte Fans der Reihe haben es sicher schon kommen sehen, den ersten Platz belegt natürlich das Khezu. Sein auffälligstes visuelles Merkmal ist neben den knubbeligen Extremitäten vor allem der lange, ausfahrbare Hals, der der bereits im ersten Monster Hunter eingeführten Kreatur schon oft einen Vergleich mit dem männlichen Geschlechtsteil eingebracht hat.

Das folgende Video zeigt die fleischigen Texturen des Khezu in einer wunderschön detaillierten 4K-Auflösung:

Auch die fehlenden Augen und der runde Mund mit seinen vielen Zähnen sowie der Kontrast zwischen seinen dicken roten Lippen und der weißen Haut mit ihren vielen Adern dürften bei den meisten Jäger*innen ein unangenehmes Gefühl in der Magengrube auslösen. Wenn ihr nach zu vielen Stunden Monster Hunter des Nachts von einem Monster in euren Albträumen verfolgt werdet, dann mit Sicherheit vom Khezu.

Wenn ihr nach unserer kleinen Liste Lust bekommen habt, euch zumindest die Kreaturen aus Monster Hunter Wilds vorzuknöpfen, stehen wir euch mit Rat und Tat zur Seite. Beispielsweise bei der Wahl eurer Waffe, mit zehn unverzichtbaren Tipps für Neueinsteiger*innen oder unserem umfangreichen Test zum Spiel.

