Monster Hunter: Die 7 verrücktesten Kreaturen der Reihe

Schon seit dem ersten Monster Hunter auf der PlayStation 2 scheut sich Capcoms Erfolgsreihe nicht davor, die Riege an normalen Drachen und Echsen um einige wirklich abgefahrene Exemplare zu erweitern.

Mit dem gerade erst erschienen Wilds haben sich erneut einige verrückte Viecher dazugesellt und damit ist es endlich an der Zeit für eine Liste der wohl bizarrsten Monster aller Zeiten. Von fliegenden Tintenfischen über gigantische Moskitos auf zwei Beinen bis hin zu schlauchartigen Albino-Kreaturen ohne Augen: Wir haben tief in den Abgrund der Monster Hunter-Reihe geblickt.

Die seltsamsten Monster Hunter-Monster #7: Shara Ishvalda

Iceborne hat die Riege an Kreaturen in Monster Hunter World nicht nur verdoppelt, sondern auch einige wirklich unheimliche Exemplare hinzugefügt. Bei denen an der Spitze: Shara Ishvalda. Der Drachenälteste ist nicht nur kämpferisch eine echte Gefahr, indem er euch mit Erdbeben von den Füßen holt und über zwei Phasen plagt, sondern auch optisch ein überaus seltsamer Geselle.

Schon das Thumbnail des folgenden Videos zeigt, warum der Shara Ishvalda einen Platz auf unserer Liste gefunden hat:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Da wären zunächst seine langen Klauen und Auswüchse an den Schultern, die Flügel ohne Haut darstellen sollen, aber eher wirken wie Spinnenbeine – zumal es genau acht sind. Noch schauriger allerdings sind die Augen des Shara Ishvalda: Kleine, orangene Pupillen machen aus dem Gesicht eine Fratze und verfolgen auf dem Schlachtfeld nicht etwa eure*n Jäger*in, sondern eure Kamera. Wirklich gruselig!

#6: Nakarkos

Was den Nakarkos schon alleine überaus seltsam macht: Dass sich nur schwer erkennen lässt, wo vorne und hinten oder oben und unten sind. Es sieht aus wie eine stachelige Muschel, in dem sich eine Schnecke oder ein anderes Weichtier verkrochen hat, gleichzeitig lenken die beiden gepanzerten Fangarme ab, weil ihre Enden aussehen wie Drachenköpfe.

Im folgenden Video zeigt das Nakarkos, wie gigantisch es wirklich ist:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Entsprechend bekommt ihr das wahre Gesicht des erstmals in Monster Hunter Generations auftauchenden Drachenältesten fast nie zu sehen und müsst mit den knochigen Tentakeln vorliebnehmen. Definitiv ein ungewöhnlicher Zeitgenosse, der im Vergleich zu den vielen Echsen und Drachen hervorsticht und sich auf unserer Liste zurecht den sechsten Platz gesichert hat.