Nintendo Switch: Das sind die derzeit 10 besten Spiele

DÜber acht Jahre hat die Nintendo Switch auf dem Buckel und so langsam befindet sie sich auf Abschiedstournee. Für 2026 sind zwar noch Neuveröffentlichungen geplant, aber angesichts des Nachfolgers, der Switch 2, dürfte klar sein, dass der Konsolenhybrid die Blüte seines technischen Lebens hinter sich hat. Für uns ein guter Zeitpunkt, um einmal diese Generation Revue passieren zu lassen: Was sind überhaupt die besten Games, die ihr auf der Nintendo Switch zocken könnt? Hier kommt unsere große Top 10.Credit: Khunatorn – stock.adobe.comSuper Smash Bros. Ultimate vereint über 80 Charaktere aus verschiedensten Spielereihen – von Mario über Link bis hin zu Joker aus Persona 5 – in einem actiongeladenen Prügelspiel auf der Nintendo Switch. Mit mehr als 100 Arenen, einem umfangreichen Story-Modus und einem vielseitigen Multiplayer-Erlebnis, das sowohl lokal als auch online funktioniert, gibt es hier definitiv viel Abwechslung. Jeder Kämpfer bringt eigene Stärken und Schwächen mit, ergänzt durch zahlreiche Power-Ups, wodurch eigentlich nie Langeweile aufkommt.Lesetipp: Hier findet ihr den Test zu Super Smash Bros. UltimateNintendo und Entwicklerlegende Masahiro Sakurai haben mit der Ultimate-Version eine nahezu perfekte Umsetzung des Party-Prüglers geschaffen. Die Kombination aus riesigem Charakter-Roster, abwechslungsreichen Spielmodi und technischer Finesse macht das Spiel zur bislang besten Version der Reihe. Wie man dieses Niveau in Zukunft noch übertreffen will, bleibt spannend.Credit: NintendoAnimal Crossing: New Horizons war für viele das perfekte Spiel während der Corona-Pandemie – ein entspannter Rückzugsort, der der Nintendo Switch zu einem enormen Popularitätsschub verhalf. Auch heute lohnt sich der virtuelle Inselurlaub noch: Ihr erstellt euren eigenen Charakter, landet auf einer idyllischen Insel und gestaltet sie ganz nach euren Vorstellungen. Vom Craften über das Einrichten eures Hauses bis hin zum Anlocken neuer Bewohner*innen bietet das Spiel eine Fülle an Möglichkeiten, ohne dabei die Grundformel groß zu verändern.Lesetipp: Den 4P-Test von Animal Crossing New Horizon findet ihr hierDas Besondere an New Horizons ist seine entspannte Atmosphäre: Es gibt keine Kämpfe, keine Gefahren, nur die Frage, wie ihr eure Zeit verbringen wollt – und wie ihr Tom Nook seinen Kredit zurückzahlt. Der leichte finanzielle Druck bleibt, aber ansonsten steht das Spiel ganz im Zeichen von Ruhe, Kreativität und Selbstbestimmung.Credit: NintendoHades zählt zu den besten Roguelites und überzeugt auf der Nintendo Switch mit einer packenden Mischung aus Action und Story. Ihr spielt Zagreus, den Sohn des Hades, der aus der Unterwelt fliehen will, um seine Mutter zu finden – sehr zum Missfallen seines Vaters. Dabei kämpft ihr euch durch immer neue Ebenen, scheitert, startet erneut und werdet mit jeder Runde stärker. Die motivierende Geschichte, die göttliche Unterstützung vom Olymp und die hervorragend vertonten Charaktere machen das Spiel zu einem echten Erlebnis.Besonders das schnelle, präzise Kampfsystem sorgt dafür, dass Hades auch in kurzen Sessions Spaß macht – ideal für unterwegs. Mit den richtigen Upgrades rauscht ihr durch die griechische Mythologie und besiegt Gegner in stylischer Manier. Trotz des hohen Schwierigkeitsgrads bleibt das Spiel dank seiner cleveren Erzählweise und stetigen Fortschritte stets motivierend.Credit: Supergiant GamesHollow Knight gehört für viele zu den besten 2D-Metroidvanias überhaupt – und das völlig zurecht. Die düstere Käferwelt steckt voller Geheimnisse, ist wunderschön gestaltet und clever miteinander verbunden. Neue Fähigkeiten schalten nach und nach weitere Bereiche frei, wodurch Erkundung und Fortschritt perfekt ineinandergreifen. Auch Jahre nach dem Release bleibt das Debüt von Team Cherry ein echtes Highlight.Lesetipp: Mit Silksong gibt es ab September den NachfolgerBesonders herausfordernd sind die Bosskämpfe, die euch einiges abverlangen, aber für umso triumphalere Momente sorgen. Wer sich durchbeißt, entdeckt ein riesige, tiefgründiges Universum, welches zum Verweilen und Wiederkommen einlädt. Für Fans des Genres ist Hollow Knight ein absolutes Muss.Credit: Team CherryMetroid Prime Remastered bringt das GameCube-Original in neuem Glanz auf die Nintendo Switch – und zeigt, dass das Spiel auch über 20 Jahre später nichts von seiner Faszination verloren hat. Aus der Ego-Perspektive erkundet ihr mit Samus Aran einen fremden Planeten, löst Rätsel und entdeckt verschlungene Wege. Trotz Shooter-Elementen steht das Erkunden und Erleben der dichten Atmosphäre klar im Vordergrund.Lesetipp: Mit Metroid Prime 4 wird die Reihe noch voraussichtlich 2025 fortgesetztDank überarbeiteter Steuerung und deutlich verbesserter Grafik funktioniert das Abenteuer auch heute noch hervorragend. Die Remastered-Version ist nicht nur ein nostalgischer Rückblick, sondern ein zeitloses Action-Adventure, das sowohl alte Fans als auch neue Spieler*innen begeistert. Eine klare Empfehlung für alle, die 3D-Metroidvanias lieben.Credit: NintendoMario Kart 8 Deluxe ist mit über 68 Millionen verkauften Exemplaren ein absoluter Systemseller für die Nintendo Switch. Die erweiterte Version des Wii U-Spiels bietet mit 96 Strecken, zahlreichen Charakteren aus dem Nintendo-Universum und jeder Menge wohlbekannter Items wie Bananen oder die nervigen blauen Panzer Panzer maximalen Spielspaß. Ob lokal mit Freund*innen oder online – das Rennen bleibt spannend bis zur letzten Runde, besonders wenn ein blauer Panzer alles zunichtemacht.Der Funracer ist ein Pflichtkauf für Switch-Besitzer*innen – wobei das kaum noch betont werden muss, denn die Verkaufszahlen sprechen für sich. Mario Kart 8 Deluxe kombiniert bewährtes Gameplay mit riesigem Umfang und ist damit die bislang beste Umsetzung des beliebten Spielprinzips.Credit: NintendoThe Legend of Zelda: Tears of the Kingdom setzt die Geschichte von Breath of the Wild fort und führt Link und Zelda in ein verhältnismäßig düsteres Abenteuer. Obwohl die Spielwelt größtenteils übernommen wurde, sorgen neue Schauplätze über den Wolken und tief unter der Erde sowie frische Gameplay-Elemente wie die Ultrahand und Fahrzeugbau für ein sowohl erweitertes als auch komplexeres Gameplay. Die neuen Möglichkeiten eröffnen kreative Wege, Hyrule zu erkunden und Rätsel zu lösen. Zwar fehlt Tears of the Kingdom der Überraschungseffekt des Vorgängers, doch Nintendo hat genug verändert, damit es nicht nur wie ein ganz großer DLC wirkt. Die bewährten Grundlagen funktionieren weiterhin hervorragend, und das Abenteuer bietet trotz bekannter Kulisse viele neue Impulse – ein starker Titel, der nur knapp das Treppchen verpasst.Credit: NintendoXenoblade Chronicles 2 sichert sich verdient die Bronze-Trophäe in unserer Topliste. Das epische JRPG von Monolith Soft überzeugt mit einer tiefgründigen Story, die auf riesigen Titanen beginnt und sich schnell zu einem komplexen wie emotionalen Abenteuer entwickelt. Protagonist Rex gerät in einen Konflikt, der ihn zusammen mit Verbündeten auf eine Reise durch beeindruckende Regionen führt, gespickt mit spannenden Nebencharakteren und einem intensiven Kampfsystem.Trotz technischer Schwächen bleibt das Spiel ein Highlight auf der Nintendo Switch. Der mitreißende Soundtrack und die emotionale Geschichte sorgen dafür, dass Xenoblade Chronicles 2 euch garantiert im Anschluss im Gedächtnis bleibt. Wer auf große Rollenspiele steht und die Switch an ihre Grenzen bringen möchte, sollte sich dieses Abenteuer nicht entgehen lassen.Credit: NintendoSuper Mario Odyssey ist auch acht Jahre nach Release ein Meilenstein unter den 3D-Jump’n’Runs und ergänzt unsere Topliste völlig verdient. Die größte Neuerung: Marios Mütze wird zu Cappy, einem vielseitigen Begleiter, mit dem sich der Latzhosenträger in Gegner verwandeln und neue Sprungtechniken nutzen kann. Diese Idee entfaltet sich in einer Weltreise voller kreativer Level – von Wüstenlandschaften bis hin zur Großstadt – und sorgt für jede Menge spielerische Abwechslung.Lesetipp: Auch 2025 entdecken Fans noch neue Möglichkeiten in Super Mario OdysseyNintendo schöpft das Potenzial seines bekanntesten Maskottchens voll aus und liefert ein Abenteuer, das sich nahtlos in die Reihe von Super Mario 64 und Galaxy einfügt. Die fantasievollen Welten, das präzise Gameplay und der charmante Stil machen Odyssey zu einem der besten Titel der Switch-Ära. Für das nächste 3D-Mario wird es schwer, dieses Niveau noch zu übertreffen.Credit: NintendoGeht es um die besten Switch-Spiele, dann kommt man um die Nennung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht herum. Zeitgleich mit der Nintendo Switch im März 2017 erschienen, sorgte das Action-Adventure für frischen Wind innerhalb des Franchise. Zwar geht es immer noch darum, dass Zipfelmützenträger Link Prinzessin Zelda und das Königreich Hyrule rettet, aber abseits davon, stellt Breath of the Wild vieles auf den Kopf. Da wäre zum Beispiel die komplett offene Welt, die mit ihren mysteriösen Geheimnissen, den verschiedenen Klimazonen und faszinierenden Bewohner*innen jede Menge Abwechslung bietet. Hinzu kommen zahlreiche verschiedene Schreine, in denen die Entwickler*innen euch und euren Hirnschmalz auf die Probe stellen. Nicht zu vergessen die physischen Wechselwirkungen, das Experimentieren mit Links Kräften und das dynamische Kampfsystem.Lesetipp: Auf der Switch 2 macht Zelda: Breath of the Wild sogar noch mehr SpaßUnterm Strich bleibt The Legend of Zelda: Breath of the Wild eines der besten Switch-Spiele überhaupt – auch 2025 trifft das noch immer zu. Falls ihr tatsächlich den Konsolenhybrid besitzt und dieses Zelda noch nicht gespielt habt, würde uns das ziemlich überraschen. Und wenn doch: Dringender Nachholbedarf ist angesagt.Credit: Nintendo