Die besten PS5-Spiele 2025: Die Top 20 im großen Ranking

Die PS5 ist längst in ihrem fünften Lebensjahr angekommen und kann schon seit einiger Zeit in so gut wie jedem Laden problemlos erworben werden, mitunter in verschiedenen Ausführungen. Auch die Spielesammlung der jüngsten Sony-Generation ist mit der Zeit stetig gewachsen. Aber welche Games solltet ihr auf jeden Fall installieren? Wir verraten euch, was die bislang besten Spiele für die PlayStation 5 sind.

Dabei handelt es sich in unserer Liste nicht zwingend um reine Exklusivspiele, sondern unter Umständen könnt ihr diese auch auf anderen Plattformen erwerben. An der hervorragenden Qualität der vorgestellten Titel ändert das in der Regel schließlich wenig.

Platz 20: Gran Turismo 7

Vom Kleinwagen zum Sportboliden; vom kleinen Lokalturnier zur wichtigsten Meisterschaft im Motosport: Gran Turismo 7 macht erst einmal nur all das, was wir von früheren Serienteilen kennen. Wir fangen mit wenig Geld an und dürfen zunächst nur geringe Pferdestärken beanspruchen. Erst nach und nach arbeiten wir uns nach oben, wobei das keine Sonntagsfahrt ist.

Die Rennen sind im PS5-Ableger von Gran Turismo durchaus knackig, je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad. Dank des Dualsense-Controllers fahren sich die Boliden präzise und genau über die schicken Strecken, während die Autos ohnehin grafisch ein echter Augenschmaus sind. Ganz nebenbei bemerkt ist der Titel von Polyphony ebenso stark für die PS VR2 – intensiver hat sich ein digitales Rennen noch nie angefühlt.

Gebremst wird Gran Turismo 7 wie schon die Vorgänger dadurch, dass es teilweise sehr lange dauern kann, bis wir die bestmögliche Erfahrung erhalten. Wenn es aber mal soweit ist, drehen wir die mit Abstand spannendsten Runden auf der PS5 und PS5 Pro.

Platz 19: Alan Wake 2

Sehr viele Jahre hat es gebraucht, ehe Remedy endlich eine Fortsetzung zum einst Xbox-exklusiven Alan Wake in Angriff nehmen konnte. Das sollte sich aber definitiv gelohnt haben, denn Alan Wake 2 ist eines der besten, intensivsten und wohl schönsten Horror-Spiele der PS5. Das versprechen wir euch an dieser Stelle.

Die Geschichte des ebenfalls wundervollen Vorgängers wird zwar nicht nahtlos, aber trotz alledem klar fortgesetzt. Schriftsteller Alan Wake sitzt an einem dunklen Ort fest, während in der realen Welt die FBI-Ermittlerin Saga Anderson sich in Bright Falls ein auf dem ersten Blick neuen Fall zuwendet – natürlich hängt beides irgendwie miteinander zusammen. Keine Sorge, wir spoilern nichts.

Nach und nach entwickelt sich Alan Wake 2 zu einem atmosphärischen Grusel-Highlight, bei dem wir vor Anspannung nervös auf dem Sofa hin und herrutschen. Remedy entführt uns an visuell spannende Orte, inszeniert unglaubliche Zwischensequenzen und bietet interessante, aber nie zu schwere Rätsel. Lediglich die Kämpfe sind wie schon im Vorgänger maximal okay, aber das lässt sich allemal verschmerzen.

Platz 18: Ghost of Tsushima

Noch viele Jahre vor Assassin’s Creed Shadows hat sich bereits Sucker Punch Productions an ein ähnliches Spiel gewagt: Ghost of Tsushima. Im Japan des Jahres 1274 schlüpft ihr auf der titelgebenden Insel in die Rolle des Nachwuchs-Samurai Jin Sakai, der sich mit aller Macht gegen die mongolischen Invasoren behaupten möchte.

Natürlich ist das alles gar nicht so einfach. Unterwegs erleben wir mit Sakai emotionale Höhen wie dramatische Tiefen, müssen moralische Entscheidungen treffen und einige harte Kämpfe schlagen. Wobei das Kampfsytem keineswegs dem eines Soulslike gleicht, aber trotzdem genügend taktische Möglichkeiten bietet – und sich dank Dualsense-Unterstützung richtig gut anfühlt.

Zu guter Letzt garniert Ghost of Tsushima das mit einer Spielwelt, die visuell ihres Gleichen sucht. Wenn die wohlig warme Sonne auf die mit Farbe nur so strotzenden Felder scheint oder wir im Schatten der Feinde in ein Lager eindringen, während der Mond lediglich einzelne Gebäude anstrahlt, ist das wahrlich ein Genuss. Trotz der PS4-Wurzeln ist dies ein Next-Gen-Erlebnis.

