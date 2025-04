Retro-Spaß satt: Diese 5 Super Nintendo-Spiele solltet ihr auch in 2025 noch zocken

Das Super Nintendo Entertainment System (SNES) – allgemein als Super Nintendo geläufig – hat eine ganze Generation von Gamer*innen beschäftigt und geprägt. Wer in den 80ern geboren wurde und im Kindes- beziehungsweise Teenageralter die Leidenschaft fürs Videospielen entdeckt hat, kam um Nintendos 16-Bit-Konsole eigentlich nicht herum.

Noch vor der PlayStation und mit Sega als einzig ernstzunehmendem Konkurrenten im Heimkonsolenbereich hatte Nintendo bereits in den Jahren zuvor Franchises um die hauseigenen Charaktere wie Super Mario, Donkey Kong, Link, Kirby oder Samus Aran etabliert – die auch heute noch bestehen. Und hört man sich in der Fan-Szene um, gibt es viele SNES-Spiele, die extrem gut gealtert sind und nicht nur aufgrund ihres Kult-Faktors immer noch gespielt werden sollten.

Super Nintendo: Retro-Spielspaß mit zeitloser Grafik

Ein Vorteil der meisten Super Nintendo-Spiele ist ihr Look. Während die Games der Nachfolgegeneration Nintendo 64 aus heutiger Sicht aufgrund ihrer frühzeitlichen Polygon-Grafik als schwer zu genießen gelten, ist der Pixellook der 90er zeitlos – und geriet durch den Retro-Boom Mitte der 2010er Jahre wieder in den Fokus. Auch heute noch spielen wir Spiele, die grafisch auch auf dem Super Nintendo in 1995 hätten stattfinden können – nicht umsonst bedient sich Stardew Valley (das vom SNES-Klassiker Harvest Moon inspiriert wurde) dieser Optik, aber auch Games wie Dead Cells, Octopath Traveller oder Celeste fallen in diese Kategorie.

Spielerisch wirken einige Games dieser Zeit mittlerweile etwas altbacken oder die Steuerung klobig – und natürlich war auch in der goldenen SNES-Ära von Anfang der 90er bis zum Release des Nintendo 64 im Jahr 1997 nicht alles perfekt. Einige Spiele haben sich jedoch zurecht ihren Platz in den ewigen Bestenlisten der Spielerschaft gemauert. Und wer schon immer mal die wilde Hoch-Zeit der Videospiele nachholen wollte, bekommt hier fünf Super Nintendo-Spiele präsentiert, die man auch im Jahr 2025 noch perfekt zocken kann.

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Dass Mario auf dieser Liste landet, ist ungefähr so überraschend wie Bayern München als Deutscher Fußballmeister. Aber dass es nicht Marios 16-Bit-Debüt aus dem Jahre 1990, sondern dessen Nachfolger wird, hat einen Grund. Super Mario World war quasi ein Selbstläufer: Der beliebteste Videospielheld auf der neuen Konsole, Yoshi als neuer Sidekick, neun mehr oder weniger umfangreiche Welten mit Geheimnissen und Herausforderungen, Geisterhäusern und Sternenstraße. Da hatte es ein Nachfolger schon schwerer. Aber Yoshi’s Island lieferte ab, schob den charismatischen grünen Dino samt seiner farbenfrohen Bagage in den Fokus und „degradierte“ Mario zum Baby, das durch 54 knallbunte Level getragen werden musste.

Auffällig war zunächst der Look: Dicke, fast krakelige Outlines an den Charakteren und im Leveldesign, plakativ bunte Hintergründe – alles sieht aus, als wäre es mit Wachsmalstiften kreiert worden. Yoshi bekommt neue Fähigkeiten spendiert, wie den Eierwurf und die Stampfattacke, und kann sich in manchen Leveln sogar in Fahrzeuge verwandeln: So düst er als Helikopter durch die Lüfte, gräbt sich als maulwurfartiger Wühl-Yoshi durch die Erde und torpediert als U-Boot in gefährlichen Tiefen elektrische Quallen – unvergessen auch die Ski-Passage in Level 5-3.

Gegner bis an die Decke

Die Welten, oft mit eigenem Thema, sind so kreativ und abwechslungsreich, wie es damals selten zu sehen war: vom dichten und schlammigen Dschungel, in dem euch Affen die Melonenkerne um die Ohren spucken, über verschneite und rutschige Gipfel, auf denen ihr Möwen als Plattformen nutzen müsst, bis hin zu Grotten voller Lavagruben, in denen jeder falsche Schritt euer letzter sein kann. Immer angespornt von der Jagd nach den fünf Bonusblumen und 20 roten Münzen – und damit der perfekten Punktzahl.

Eines der Highlights stellen stets die Endbosse in jedem 4. und 8. Level einer Welt dar, die eine fast bildschirmfüllende Version eines normalen Gegners darstellen. Die Taktik zum Sieg ist dabei immer unterschiedlich: Während ihr dem Riesen-Super-Koopa Eier vors Kinn werfen und ihn so aufs Kreuz legen müsst, stellt ihr gegen die monströse Piranha-Pflanze Audrey eure Künste im Eierwurf mit Bande unter Beweis; gegen Big Puschel hingegen helfen beherzte Stampfattacken.

Fans von kreativen Plattformern, die gerne auf Highscore-Jagd gehen und eine Schwäche für den freundlichen Dino Yoshi haben, dürfen Super Mario World 2: Yoshi’s Island nicht verpasst haben. Spielen könnt ihr es im SNES-Paket des Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft.