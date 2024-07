Die besten Star Wars-Spiele im Ranking: Die Top 10 seit 2000

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis: Nicht nur im Filmbereich hat dieser Satz einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern auch in der Videospielwelt. Egal ob als Shooter, Rollenspiel, Action-Adventure oder Strategie: Zu Star Wars gibt es wahrlich viel Auswahl.

Manche davon waren arg enttäuschend, ein gewisser Han Solo in Kinect-Form lässt grüßen, andere wiederum haben Geschichte geschrieben. Angesichts des nahenden Release von Star Wars Outlaws verraten wir euch die unserer Meinung nach besten Spiele rund um den Sternenkrieg, die in diesem Jahrtausend erschienen sind.

Platz 10: Star Wars: Galaxies

Noch ein Jahr vor dem Release von World of Warcraft und dessen unendlicher MMORPG-Dominanz, wagten sich Sony und LucasArts mit Star Wars Galaxies an das damals noch recht junge Genre. Allerdings plagten dem Online-Rollenspiel von Beginn an einige Probleme, insbesondere technischer Natur. Gleichzeit gab es aber auch viel Lob für die enormen Freiheiten, die einem Star Wars Galaxies bot – bis die Entwickler*innen auf eine fatale Idee gekommen sind.

Mit dem 2005 veröffentlichten sogenannten NGE-Update überarbeitete man von Grund auf die Spielerfahrung: Statt rundenbasierten Kämpfen gab es nun Echtzeit-Gefechte, die zuvor wild kombinierbaren Berufe wurden durch ein in sich festgefahrenes System ersetzt und das Sandbox-Erlebnis linearer und einfacher. Was folgte war ein Absturz der bis dato sehr soliden Abo-Zahlen, von denen sich Star Wars Galaxies nie wieder erholen sollte.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2011 war Schluss: Sony schaltete die Server ab. Mit Star Wars Galaxies: Restoration haben Fans mittlerweile eine eigene Version aus dem Boden gestampft, die kostenlos und ohne NGE-Update spielbar ist.

Platz 9: Star Wars Battlefront 2 (DICE)

Nein, bitte nicht direkt in eine Wuttirade verfallen: Ja, das neue Star Wars Battlefront 2 von 2017 hatte zum Release arge Probleme, insbesondere in Bezug auf Lootboxen. Die Kritik in Richtung DICE und EA war jedoch überdeutlich, weshalb das System in Folge deutlich entschärft, wenn nicht gar vernachlässigbar wurde.

Mittlerweile ist Star Wars Battlefront 2 ein wirklich guter Multiplayer-Shooter, der inhaltlich fast so viel auf die Waage bringt wie ein Banta. So könnt ihr an Schlachten über alle drei Trilogien teilnehmen, in die Haut von unzähligen Helden und Heldinnen schlüpfen, euch im Weltraum oder auf den Planeten austoben oder sogar Koop-Einsätze annehmen. Nicht zu vergessen, dass auch eine passable Story-Kampagne für Singleplayer-Fans an Bord ist.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

An die Höhen des originalen Star Wars Battlefront 2 reicht der Reboot zwar nicht heran, dennoch bekommt ihr mittlerweile für wenige Euro ein ordentliches Paket. Zudem DICEs Shooter technisch die wohl schönsten Star Wars-Schlachten der Neuzeit auf den Bildschirm zaubert.

Platz 8: Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast

Als Raven Software noch eigene Spiele entwickeln durfte und nicht in der Call of Duty-Fabrik gefangen war, lieferte das Studio zwei der besten Star Wars-Spiele überhaupt ab. Da wäre zum einem Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast, welches die Dark Forces-Reihe einen ordentlichen Schritt mit Ex-Jedi-Ritter Kyle Katarn nach vorne bugsierte.

Während zu Beginn Blaster, Disruptorgewehr und Thermaldetonatoren das Gameplay prägen, muss Kyle irgendwann wieder zum Lichtschwert greifen – dank der Hilfe von Luke Skywalker und seiner nach Episode 6 gegründeten Jedi Akademie. Ab dann entwickelt sich Jedi Knight 2 zu einer Power-Fantasy, in der ihr euch flüssig und stylisch durch die imperialen Truppen auf Bespin, Nar Shadaa und so weiter schlagt. Ein paar Machtkräfte schaden logischerweise ebenfalls nicht.

Kyle Katarn ist ein starkes Argument für Jedi Outcast. Nicht nur wegen des Lichtschwerts. Credit: LucasArts / Raven Software / Disney

Auch heute noch spielt sich Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast ziemlich gut, insbesondere wenn man ein Lichtschwert schwingen möchte. Lediglich das Leveldesign ist ordentlich in die Jahre gekommen, aber mit etwas Frustresistenz kommt man auch hier irgendwann weiter.

Platz 7: Star Wars: Empire at War

Auf dem Blatt Papier bietet sich das von George Lucas erdachte Universum perfekt für Strategiespiele an. Dachten sich auch das aus vielen ehemaligen Command & Conquer-Entwickler*innen bestehende Petroglyph Games und lieferte den wohl bestmöglichen Genrevertreter ab: Star Wars: Empire at War.

Natürlich schlagt ihr euch in dem 2005 veröffentlichten Spiel entweder auf die Seite der Rebellen oder des Imperiums. Anschließend wird entweder zu Boden oder im Weltraum um die Vorherrschaft gekämpft. Und zwar mit allem, was das Universum zu bieten hat: Einfache Sturmtruppen, mächtige AT-ATs, berühmte Held*innen wie Obi Wan Kenobi oder Boba Fett und sogar Sternenzerstörer liegen in eurer Hand. Wahlweise in einer unterhaltsamen Story-Kampagne oder in dem bis heute unschlagbaren Eroberungsmodus.

Massenschlachten wie es sie in Star Wars: Empire at War gegeben hat, würden auch heute noch funktionieren. Da sind wir uns sicher. Credit: LucasArts / Petroglyph Games / Disney

In diesem geht es einerseits darum, die Galaxie zu erobern und andererseits, die eigene Wirtschaft flott zu halten. Ein Spaß, der problemlos hunderte Stunden in Anschlag nehmen kann und sich selbst heute noch hervorragend spielt. Einen Nachfolger würden wir selbst mit abgetrennter Hand nehmen.

Platz 6: Star Wars Republic Commando

Wer die Klonkriege in Star Wars belächelt, der hat nie die Animationsserien gesehen. Oder Republic Commando von 2005 gespielt. In dem wunderbar einzigartigen Ego-Shooter werdet ihr nämlich dem Titel gerecht Teil eines Elite-Kommandos von Klonen und müsst euch dann durch drei atmosphärisch dichte Kampagnen ballern.

In Sachen Intensität und Inszenierung ist Star Wars Republic Commando aller Ehren wert. Wo in anderen Spielen Kampfdroiden kaum eine echte Gefahr für ein Lichtschwert darstellen, ist es aus Sicht eines Klonkriegers natürlich eine gänzlich andere Situation. Dadurch entstehen knallharte Gefechte, in denen wir jede Waffe und jedes Gadget irgendwann nutzen müssen, um auf Geonosis und Kashyyyk zu überleben.

Düstere Stimmung, intensive Gefechte: Star Wars Republic Commando ist bis heute noch einzigartig in gewisser Weise. Credit: LucasArts / Disney

Zugegeben: Rein spielerisch hat Republic Commando gar nicht so viel auf dem Kerbholz. Im Grunde ist es ein verhältnismäßig simpler Ego-Shooter, bei dem ihr eure KI-Kameraden lediglich kleinere Befehle zuteilen könnt. Unmengen an Taktik sind demnach nicht gefragt. Dennoch hat Republic Commando in Sachen Intensität etwas an sich, was es bislang bei den Star Wars-Videospielen nie wieder gegeben hat. Ein Nachfolger nach all der Zeit erscheint uns aber leider unwahrscheinlich.

Platz 5: Star Wars Jedi: Fallen Order

Wenn einer der leitenden God of War-Entwickler an einem Star Wars-Spiel arbeitet, dann sperrt man ganz automatisch die Lauscher auf. Im Falle von Star Wars Jedi: Fallen Order auch völlig zurecht, denn Stig Asmussen und das Team von Respawn Entertainment haben eines der besten Spiele von 2019 erschaffen. Und dass, obwohl man eine eigentlich altbekannte Geschichte erzählt.

Im Jedi-Spiel schlüpfen wir nämlich in die Rolle von Cal Kestis, einem ehemaligen Padawan, der sich nach der Ausführung der Order 66 vor dem Imperium versteckt hält. Aber es kommt, wie es kommen muss: Eines Tages muss sich Kestis bekennen, wird fortan von den Inquisitoren gejagt und darf ein weiteres Mal lernen, was es heißt, ein Jedi zu sein. Respawn schafft es aber trotzdem eine unterhaltsame wie spannende Story zu liefern, die vor allem von seinen starken Charakteren profitiert.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Gameplay leidet aber keineswegs darunter. Star Wars Jedi: Fallen Order ist eine Art Soulslike, ohne aber ganz so knackig zu sein wie die FromSoftware-Vorbilder. Die Lichtschwert-Kämpfe bestehend aus Schlägen, Paraden und Kontern können sich trotzdem sehen lassen und sind vor allem gegen die Bossfeinde äußerst intensiv.

Platz 4: Star Wars: Knights of the Old Republic 2

Das zweite KOTOR wird für immer von einer tragischen Frage begleitet: Was wäre gewesen, wenn Obsidian mehr Zeit gehabt hätte? Denn grundsätzlich steht Star Wars: Knights of the Old Republic 2 seinem direkten Vorgänger in fast nichts nach. Außer, dass es 2005 viel zu früh erscheinen musste und dadurch etliche Inhalte nie fertiggestellt worden sind.

Dass bei Obsidian aber jede Menge Rollenspiel-Knowhow an Bord ist, machte KOTOR 2 dennoch klar: Die Geschichte ist spannend wie vielschichtig, die Charaktere fantastisch geschrieben. Insbesondere Lehrmeisterin Kreia entpuppt sich Stück für Stück als eine der interessanten Persönlichkeiten, die das erweiterte Universum von Star Wars zu bieten hat.

Hübsch ist KOTOR 2 heute nicht mehr. Aber die Story immer noch jede Spielstunde wert. Credit: Obsidian Entertainment / LucasArts / Disney

Das Gameplay hat sich im Vergleich zum ersten Knights of the Old Republic wenig geändert. Die rundenbasierten Gefechte auf Basis einer angepassten Version des Dungeons & Dragons Regelset sind zwar nicht der größte Spannungsfaktor, bieten aber trotzdem etliche Möglichkeiten, sich auszutoben. Das Wichtigste sind aber die Entscheidungen und vor allem die Dialoge, die einen tieferen Einblick in die Jedi- und Sith-Philosophie gewähren.

Platz 3: Star Wars Battlefront 2

Moment mal, hatten wir diesen Titel nicht schon einmal? Stimmt, allerdings die Neuauflage von 2017, die zwar eigene Stärken bot, aber dem Original kaum das Wasser reichen kann. Das bereits 2005 veröffentlichte Star Wars Battlefront 2 ist bis heute die ultimative Form, um Multiplayer-Schlachten in einer weit, weit entfernten Galaxis zu schlagen.

Die Pandemic Studios lieferten seinerzeit einfach ab: Eine riesige Kampagne, der galaktische Eroberungsmodus und natürlich die einzelnen Online-Gefechte sind ein fantastisches Paket. Gekämpft wird auf so gut wie allen Schlachtfeldern der sechs Filme, darunter natürlich Tatooine, Coruscant, Mustafar, Kashyyyk und viele, viele mehr. Das absolute Highlight? Die Weltraumschlachten, in der ihr sogar auf den feindlichen Trägern landet konntet. Ein absoluter Genuss, den das moderne Battlefront 2 so nicht bietet.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Heutzutage lässt sich Battlefront 2 immer noch spielen, sofern ihr am PC unterwegs seid. Die im März 2024 veröffentlichte Classic Collection versuchte sich zwar an einem Remastered, ging aber technisch leider völlig baden. Schade!

Platz 2: Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Nur anderthalb Jahre nach Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast veröffentlichte Raven Software im September 2003 mit Jedi Academy einen Nachfolger – und beim heiligen Jar Jar Bings, das war ein echtes Brett. Nicht weniger als die besten Lichtschwert-Gefechte der Videospielhistorie durften wir erleben, als wir mit unserem selbsterstellten Jedi losgezogen sind. Oft an unserer Seite, zumindest oft audiotechnisch? Protagonist Kyle Katarn aus dem Vorgänger.

Warum Jedi Academy noch mal eine Spur besser als Outcast ist? Weil es uns viel mehr Möglichkeiten an die Hand gibt: Statt einem Lichtschwert können wir direkt zwei nehmen oder eine Doppelklinge wie Hörnchen-Bösewicht Darth Maul führen. Bei den Machtkräften fangen wir zwar auf der Hellen Seite der Macht an, dürfen aber im Laufe des Spiels auch mit Blitzen um uns werfen oder Gegner zu Tode würgen. Nur bei einem Rancor ist das gar nicht so einfach…

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben einer erneut starken Singleplayer-Kampagne wusste Jedi Academy insbesondere im Mehrspieler-Modus aufgrund seiner Kämpfe zu überzeugen. Bessere Lichtschwert-Duelle hätte sich kaum jemand ausdenken können. Ein absolutes Meisterstück, an dessen Dynamik auch Jedi Survivor und die The Force Unleashed-Reihe nicht heranreichen konnten.

Platz 1: Star Wars: Knights of the Old Republic

Wenn man uns fragt, dann gehört ein Videospiel von Star Wars längst verfilmt: Knights of the Old Republic. Das Bioware-RPG von 2003 ist bis heute innerhalb des Franchise nahezu unerreicht. Der Grund? Fantastische Charaktere und eine Spielwelt, die bewusst rund viertausend Jahre vor dem Krieg der Sterne spielt. Das Ergebnis ist eines der besten Spiele überhaupt und womöglich sogar das Magnum Opus des kanadischen Studios.

Gute zwanzig Jahre später ist KOTOR zwar spielerisch ein gutes Stück eingerostet, dennoch sind die rundenbasierten Kämpfe immer noch aller Ehren wert. Das Highlight ist aber ohnehin die Geschichte, die uns quer durch die Galaxis führt und unfassbare Einblicke in die Vergangenheit von Sith und Jedi gewährt. Mit dem Killerdroiden HK-47, Bastilla Shan oder Canderous Ordo gab es gleich mehrere Charaktere, die sich permanent ins Gedächtnis einbrannten.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und dann ist da ja noch die mysteriöse Figur namens Darth Revan, dessen Schicksal eines der spannendsten Kapitel der gesamten Star Wars-Lore ist. Im September 2021 wurde ein Remake angekündigt, welches aber bis heute nicht erschienen ist. Ob es jemals das Licht der Welt erblickt, bleibt ungewiss. Allzu viel Hoffnung sollten sich Fans aber nicht machen.

Quelle: YouTube / GTAVIoclock, SWG Restoration, EA Star Wars, IGN, Nintendo of America, Aspyr Media